Được biết, nạn nhân được họ hàng xác định là Stuart Rouse (64 tuổi), Cristina Rouse (63 tuổi), Eric Rouse (57 tuổi), Kristina Rouse (33 tuổi), Melissa Rouse (19 tuổi) và cho biết rằng Stuart là người nổ súng.

Theo tờ People, nhà chức trách cho biết 5 thành viên trong một gia đình ở Washington, Mỹ, đã thiệt mạng trong một vụ giết người rồi tự sát. Cảnh sát tin rằng một người đàn ông đã bắn chết vợ, hai con gái và anh em mình trước khi tự sát vào Chủ nhật.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Clark cho biết các thi thể được tìm thấy bên trong một ngôi nhà ở Vancouver, Washington. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết cảnh sát đã có mặt tại nhà sau khi một người gọi đến văn phòng cảnh sát trưởng và báo cáo rằng họ đã nhận được tin nhắn từ một thành viên trong gia đình nói rằng anh ta đã làm hại những người khác trong nhà.

Cảnh sát chưa công bố tên của những người đã chết, nhưng The Columbian đưa tin rằng một người họ hàng đã xác định họ là Stuart Rouse (64 tuổi), Cristina Rouse (63 tuổi), Eric Rouse (57 tuổi), Kristina Rouse (33 tuổi) và Melissa Rouse (19 tuổi) và cho biết rằng Stuart là người nổ súng.

Gia đình Rous - Ảnh: GoFundMe/People

Một người con trai còn sống của Stuart nói với The Oregonian rằng cha anh là một cựu chiến binh Hải quân, ông mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý chưa được chẩn đoán, trước đó ông cũng đã mất một đứa con trai khác do tự tử hai năm trước.

“Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Clark đã ứng phó với một sự kiện bi thảm ở khu vực Orchards vào chiều Chủ nhật", cảnh sát trưởng John Horch cho biết trong một tuyên bố. “Bên trong nơi cư trú, cảnh sát phát hiện năm người đã thiệt mạng. Bốn nạn nhân đã bị giết bởi thành viên thứ năm trong gia đình, người này sau đó đã tự kết liễu đời mình. Lời chia buồn và lời cầu nguyện của chúng tôi xin gửi tới gia đình và bạn bè của những người đã thiệt mạng trong thảm kịch vô nghĩa này".

Người thân của gia đình Rouse đã bắt đầu gây quỹ trên GoFundMe sau vụ nổ súng và quyên góp được hơn 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng).

Nam thanh niên bị bắt vì tội cưỡng hiếp con gái của họ hàng đã tự sát, phát hiện treo cổ trên cây trong khuôn viên nhà tù Các quan chức cho biết nam thanh niên này, đã mất tích trong cuộc kiểm kê buổi tối tại nhà tù hôm thứ Tư. Trong quá trình khám xét, tìm thấy anh treo cổ trên cây trong khuôn viên nhà tù.

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