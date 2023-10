Bố chăm chú xem điện thoại, ngẩng lên thì con trai đã cận kề cửa tử, lời cảnh tỉnh cho phụ huynh không nên lơ là trông coi con nhỏ

Chỉ trong một khoảnh khắc lơ là, đứa trẻ đã bị chiếc xe ô tô đâm thẳng vào người và cuốn vào dưới gầm xe.

Mới đây, tại Trương Gia Cảng, Giang Tô (Trung Quốc), một người đàn ông dẫn con trai 4 tuổi đi dạo nhưng mải mê xem điện thoại mà không trông chừng đến đứa trẻ, cuối cùng dẫn đến vụ tai nạn nguy hiểm. Đoạn camera an ninh được trích xuất cho thấy khi 2 bố con đi ngang một căn nhà, cậu con trai đã buông tay cha và vụt chạy lên phía trước.

Ông bố dẫn con trai đi dạo nhưng chỉ mải mê nhìn vào điện thoại

Bất ngờ, một chiếc xe từ bên trong chạy ra tông thẳng cậu bé rồi cuốn vào gầm. Lúc này, ông bố mới ngẩng mặt lên thì kinh hoàng phát hiện con gặp nạn, vội vàng chui xuống dưới chiếc xe để cứu con. Nhiều người đi đường đang đứng gần đó chứng kiến vụ việc, ai nấy cũng vô cùng hoảng sợ.

Đứa bé bị cuốn vào gầm xe ô tô

Rất may mắn do gầm xe khá cao, đứa trẻ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện tại tình trạng của bé trai đã ổn định. Cảnh sát địa phương cho biết, do người điều khiển phương tiện đã không quan sát kỹ khi từ đường nhỏ chạy ra đường lớn nên người này phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn.

Người bố chui vào gầm xe để cứu con

Tuy nhiên, sau khi xem đoạn clip, nhiều người cũng lên tiếng chỉ trích người bố quá lơ trong việc trông con nhỏ để cậu con trai phải rơi vào tình huống nguy hiểm. Trước đây, không ít trường hợp vì phụ huynh lo xem điện thoại nên khiến con cái bị thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Qua sự việc trên, cũng là một lời cảnh tỉnh đến bậc phụ huynh để tránh xảy ra nhiều trường hợp tai nạn đáng tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-cham-chu-xem-dien-thoai-ngang-len-thi-con-trai-da-can-ke-cua-tu-loi-canh-tinh-cho-phu-huynh-khong-nen-lo-la-trong-coi-con-nho-417965.html