Bị đuổi khỏi quán bar vì không tôn trọng phụ nữ, người đàn ông quay lại phóng hỏa khiến 11 người thiệt mạng

Thế giới 24/07/2023 17:29

Ngày 22/7, nhà chức trách cho biết 11 người đã thiệt mạng sau khi một người đàn ông bị đuổi khỏi quán bar vì có hành vi không đúng mực với một phụ nữ ở Mexico.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 21/7 tại San Luis Rio Colorado, một thành phố ở biên giới phía bắc Mexico, giáp với tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ.

Văn phòng luật sư bang Sonora cho biết 7 người đàn ông và 4 phụ nữ đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Văn phòng thanh tra cho biết điều tra ban đầu cho thấy, kẻ tấn công là một nam thanh niên trẻ, lúc đó trong tình trạng say rượu nặng và bị đuổi khỏi quán bar vì "không tôn trọng phụ nữ".

Bị đuổi khỏi quán bar vì không tôn trọng phụ nữ, người đàn ông quay lại phóng hỏa khiến 11 người thiệt mạng - Ảnh 1
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: AFP

Sau đó, nghi phạm quay trở lại hiện trường và ném một vật cháy vào cửa hàng, được cho là "cocktail Molotov", hay còn gọi là bom xăng.

Thị trưởng San Luis Rio Colorado sau đó cho biết cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm mà ông không nêu danh tính.

 

Bị kẻ biến thái bắt cóc và cưỡng hiếp nhiều lần, cô gái 13 tuổi may mắn thoát thân nhờ hành động này

Bị kẻ biến thái bắt cóc và cưỡng hiếp nhiều lần, cô gái 13 tuổi may mắn thoát thân nhờ hành động này

Một bé gái 13 tuổi sống ở Texas đã bị bắt cóc đến California và bị tấn công nhiều lần trên đường đi. May mắn thay, cuối cùng cô bé đã dựa vào mảnh giấy “Giúp tôi với!” để nhờ người qua đường giúp đỡ và được giải cứu thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích