Ngày 22/7, nhà chức trách cho biết 11 người đã thiệt mạng sau khi một người đàn ông bị đuổi khỏi quán bar vì có hành vi không đúng mực với một phụ nữ ở Mexico.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 21/7 tại San Luis Rio Colorado, một thành phố ở biên giới phía bắc Mexico, giáp với tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ.

Văn phòng luật sư bang Sonora cho biết 7 người đàn ông và 4 phụ nữ đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Văn phòng thanh tra cho biết điều tra ban đầu cho thấy, kẻ tấn công là một nam thanh niên trẻ, lúc đó trong tình trạng say rượu nặng và bị đuổi khỏi quán bar vì "không tôn trọng phụ nữ".

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: AFP

Sau đó, nghi phạm quay trở lại hiện trường và ném một vật cháy vào cửa hàng, được cho là "cocktail Molotov", hay còn gọi là bom xăng.

Thị trưởng San Luis Rio Colorado sau đó cho biết cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm mà ông không nêu danh tính.

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