Đây không phải là lần đầu tiên nữ streamer xinh đẹp Jasmine gặp phải tình huống này, thế nhưng cô vẫn tỏ ra vô cùng hoảng sợ.

Bên cạnh mảng gaming, các cô nàng streamer còn thích chia sẻ những nội dung liên quan đến IRL (In Real Life). Đây là cơ hội giúp họ tương tác với khán giả qua những khoảnh khắc chân thật nhất của đời thường. Tuy nhiên, nội dung khá thú vị này cũng tiềm tàng rất nhiều rủi ro cho các streamer.

Mới đây, cô nàng Jasmine đã gặp phải tình huống đầy nguy hiểm khi thực hiện livestream ngoài đường. Cụ thể, ngay khi đang phát sóng trực tuyến, nữ streamer xinh đẹp bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt cố tình tiếp cận và bắt chuyện.

Jasmine hoảng sợ bỏ chạy trước sự tấn công dồn dập từ người lạ - Ảnh: Internet

Ban đầu, nữ streamer vẫn vui vẻ trò chuyện nhưng chàng trai này lại cố tình đụng chạm vào cơ thể của Jasmine. Điều này khiến cô nàng rất sợ hãi, vì quá bối rối nên Jasmine chỉ kịp thốt lên "Này, đừng làm vậy" rồi bỏ chạy.

Cô nàng từng bị động chạm vòng 1 trước đó không lâu - Ảnh: Internet

Qua màn hình livestream, người hâm mộ Jasmine tỏ ra vô cùng bức xúc và không ngừng chỉ trích hành động của nam thanh niên kia. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cô nàng streamer gặp phải tình huống này. Trước đó, Jasmine đã phải đối mặt với những "tai nạn" tương tự, thậm chí còn tồi tệ hơn. Điều này chứng minh cho khán giả thấy việc trở thành người nổi tiếng có thể đối mặt với nhiều nguy hiểm.

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