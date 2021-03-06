Bí mật phía sau thích khách khét tiếng nhất lịch sử: Trung Hoa đã không được thống nhất nếu hắn ra tay ám sát thành công

Cuối thời Chiến Quốc, Tần Thủy Hoàng đã tạo nên bộ máy chiến tranh bất khả chiến bại, lần lượt nuốt trọn các nước lân cận. Nước Yên phía đông bắc là một trong hai mục tiêu cuối cùng.

Đó là thời điểm Nhà Đông Chu (771-249 TCN) rơi vào bất ổn, mở đầu giai đoạn Xuân Thu - Chiến Quốc kéo dài 500 năm ở Trung Quốc.

Kinh Kha là môn khách của thái tử nước Yên, là người đã mạo hiểm tính mạng ám sát Tần Thủy Hoàng nhưng bất thành. Ông trở thành một trong những thích khách khét tiếng nhất lịch sử vì vụ ám sát nếu thành công này đã có thể làm thay đổi toàn bộ đại cục lịch sử Trung Hoa.

Dưới sự bành trướng của nhà Tần, Thái tử Đan của nước Yên nhận ra rằng quân lực nước mình không có cơ hội nào thắng. Vì vậy, thay vì chiến đấu, ông đã lên một kế hoạch ám sát Tần Thủy Hoàng, từ đó nhà Tần có thể sẽ rơi vào hỗn loạn và nước Yên tránh khỏi việc bị xâm chiếm.

Năm 227 TCN, Thái tử Đan tiến cử Kinh Kha - một người nước Vệ, sau trở thành môn khách của nước Yên - thực hiện nhiệm vụ hiểm nguy này. Lúc bấy giờ Tần Vương mới 20 tuổi.

Câu chuyện ám sát Tần Thủy Hoàng của Kinh Kha cũng được chép lại trong cuốn Sử ký của Tư Mã Thiên, một sử gia rất nổi tiếng thời nhà Hán.

Theo đó, để có cơ hội tiếp cận Tần Thủy Hoàng, Kinh Kha mang theo bên mình cái đầu của Phàn Ư Kỳ (một vị tướng Tần, vốn gia đình bị xử chết vì tội bất trung với Tần Vương và Tần Vương rất muốn lấy đầu của ông) và một tấm bản đồ nước Yên. Đi cùng với Kinh Kha vào điện diện kiến Tần Thủy Hoàng còn có Tần Vũ Dương.

Mộ thật của Kinh Kha ở đâu, cho đến nay các nhà khảo cổ Trung Quốc vẫn chưa tìm thấy manh mối - Ảnh minh họa: Internet

Tại hoàng cung nước Tần, Kinh Kha bước vào tiếp kiến Tần Thủy Hoàng, khi đó đang ngồi trên ngai vàng. Không có vũ khí được tìm thấy trong người Kinh Kha nên quân sĩ Tần đều không nghi ngờ gì.

Theo Sử ký của Tư Mã Thiên, Tần Thủy Hoàng đích thân bước xuống khi Kinh Kha trình ra thủ cấp của tướng Phàn Ư Kỳ. Tiếp theo đó, Kinh Kha nộp cho vua Tần tấm bản đồ nước Yên.

Tần Thủy Hoàng cầm tấm bản đồ đang được mở ra, Kinh Kha bình tĩnh chờ đợi đến khi thanh chủy thủ (một loại kiếm ngắn hoặc dao găm) được giấu trong lộ ra, ông liền tiến tới nắm và đâm tới tấp về phía trước, nhưng tất cả đều không trúng Tần vương.

Kinh Kha bèn nắm chặt tay áo Tần Thủy Hoàng đến rách ra, khiến Tần Thủy Hoàng không khỏi hoảng hốt. Tần Thủy Hoàng khi đó còn không kịp nghĩ đến chuyện ra lệnh cho quân sĩ vào triều hộ giá, chỉ biết chống đỡ bảo toàn mạng sống.

Sau đó là màn đuổi bắt giữa Kinh Kha và Tần Thủy Hoàng, cho đến khi Tần vương lấy lại bình tĩnh và rút bảo kiếm đánh trả, khiến Kinh Kha bị thương ở tay. Không còn cách nào khác, Kinh Kha ném dao về phía Tần Thủy Hoàng nhưng vô ích. Kinh Kha liền quỳ xuống chấp nhận thất bại.

Có người nói, Kinh Kha bị chính tay Tần Thủy Hoàng đâm 8 nhát chí mạng - Ảnh minh họa: Internet

Sử sách Trung Quốc chép rằng, có người nói Kinh Kha bị quân sĩ Tần xông vào đâm chết. Nhưng cũng có báo Trung Quốc viết, Kinh Kha bị chính tay Tần Thủy Hoàng đâm 8 nhát chí mạng.

Lấy cớ bị nước Yên phái người đi ám sát, Tần Thủy Hoàng lệnh cho tướng Vương Tiễn, thống lĩnh đại quân chinh phạt Yên. 5 năm sau, nhà Tần diệt gọn nước Yên.

Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng chính thức lên ngôi hoàng đế, sau khi thống nhất giang sơn Trung Quốc.

Mặc dù ám sát bất thành, nhưng Kinh Kha vẫn được người đời sau ở Trung Quốc nhắc đến về lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm, dám đứng lên chống bạo chúa.

Dân gian truyền rằng thi hài Kinh Kha được chôn tại thôn Gia Câu, huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây ngày nay. Nơi đây có một gò đất cao 10 mét, là nơi chôn cất nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử.

Nhưng kết quả cuộc khảo cổ năm 2009 kết luận rằng, người chết bên trong khu lăng mộ là con gái của Hiếu Văn Đế thời Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Hoa. Mộ thật của Kinh Kha ở đâu, cho đến nay các nhà khảo cổ Trung Quốc vẫn chưa tìm thấy manh mối.