Bị gã đàn ông đâm giữa đêm, cô gái vẫy tay cầu cứu nhưng không ai quan tâm

Thế giới 02/08/2019 17:28

Sau khi bị đâm giữa đêm, cô gái vẫy tay cầu cứu người đi đường nhưng không ai quan tâm. Sự việc khiến cộng đồng mạng hết sức tức giận.

Nhiều giờ qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái bị đâm giữa đêm, cố sức cầu cứu nhưng lại bị người đi đường ngó lơ nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, cô gái đang cầm điện thoại đứng bên đường thì bị một người đàn ông lạ mặt lao tới đâm vào mông rồi bỏ chạy. Sau khi bị tấn công, cô gái cố gắng bước đi nhưng được một đoạn ngắn thì loạng choạng ngã xuống đường.

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Cô gái bị đâm giữa đêm khi đứng bên đường - Ảnh cắt từ clip

Mặc dù nhìn thấy nạn nhân ngồi giữa đường vẫy tay cầu cứu nhưng không có bất kỳ ai quan tâm. Đến khi một chiếc taxi dừng lại, tài xế cũng nhanh chóng lái xe bỏ đi khi biết cô gái bị thương. Ngay sau đó, cô gái ngã ra đường bất tỉnh.

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Mặc dù nhìn thấy nạn nhân cầu cứu nhưng không ai dừng xe giúp đỡ - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, đoạn clip đã trở thành một chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước sự vô tâm của người đi đường.

“Tại sao không ai giúp đỡ cô gái tội nghiệp, lòng người lạnh đến thế sao. Hy vọng nạn nhân không bị thương nặng”, một cư dân mạng phẫn nộ.

“Tài xế taxi nhìn thấy nhưng lại lạnh lùng lướt đi, nếu không muốn cho cô ấy lên xe thì ít nhất cũng phải gọi cứu hộ chứ. Nhưng đây cũng là bài học cho các cô gái, tuyệt đối đừng nên ra đường một mình vào đêm khuya”, lời khuyên của một người dùng mạng xã hội.

Được biết sự việc trên xảy ra vào khuya 30/7 tại một thành phố ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hiện vụ việc đang được chính quyền địa phương điều tra, làm rõ.

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