Bị cụ ông 76 tuổi liên tục làm phiền khi dắt chó đi dạo, cô gái 28 tuổi 'bôi' luôn phân thú cưng vào mặt người hàng xóm

Một cô gái 28 tuổi đang phải đối mặt với cáo buộc ném túi phân chó vào mặt người hàng xóm 76 tuổi trong một cuộc tranh cãi.

Một phụ nữ ở Florida (Mỹ) đã bị bắt hôm Chủ nhật (8/10) sau khi ném túi phân chó vào mặt người hàng xóm 76 tuổi trong một cuộc tranh cãi.

Kali Robertson, 28 tuổi, đang dắt chó đi dạo quanh khu nhà ở St. Petersburg vào khoảng 8h30 sáng thì cô và người đàn ông lớn tuổi bắt đầu tranh cãi, theo đơn tố cáo hình sự mà The Smoking Gun thu được.

Một phụ nữ ở Florida bị buộc tội ném phân chó vào mặt hàng xóm trong một cuộc tranh cãi - Ảnh: B ản đồ Google/New York Post

Theo bản khai của Robertson khi bị bắt, cảnh sát cho biết rằng người đàn ông này “luôn nói chuyện với cô khi cô dắt chó đi dạo”, nhưng lần này ông được cho là đã nói điều gì đó khiến Robertson “khó chịu”.

Quá khó chịu, Robertson chộp lấy một “túi phân chó" và ném nó ngang mặt người đàn ông, để lại “phân vấy bẩn trên mặt”, tài liệu cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

Thật không may cho Robertson, cảnh sát không đồng ý với phản ứng của cô và họ đã bắt giữ cô.

Robertson bị buộc tội hành hung người trên 65 tuổi, trọng tội cấp độ ba.

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