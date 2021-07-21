Bị chồng bắt tại trận với nhân tình, nữ giáo viên vẫn ‘trơ trẽn’ đắp mặt nạ làm đẹp, vào xem trang cá nhân của cô còn sốc hơn

Sự việc xảy ra tại huyện Cú Dung, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Cụ thể vào lúc nửa đêm, chồng và bố chồng của người phụ nữ này đã đến nơi cô đang ngụ (căn hộ của bố mẹ ruột), chứng kiến vợ, con dâu mình đang ở cùng một người đàn ông khác. Ban đầu người chồng định đánh gã nhân tình nhưng sau đó đã kiềm chế được cảm xúc, bố anh nhanh chóng điện thoại cho thông gia, yêu cầu họ phải đến “hiện trường” để chứng kiến việc xấu hổ mà con gái họ đã làm. Trong đoạn video, khi bị bắt tại trận, thay vì giải thích hay van xin tha thứ, người vợ lại dửng dưng đắp mặt nạ khiến dân tình khó hiểu.

Người vợ vẫn 'ung dung' đắp mặt nạ khi bị bắt tại trận cùng nhân tình. Ảnh: Internet

Rất nhanh chóng netizen xứ Trung đã lùng được trang cá nhân của người phụ nữ này. Dù là giáo viên nhưng cô không ngại đăng tải những bức ảnh hở hang, thoải mái show cơ thể với hàng loạt tư thế phản cảm. Và tất nhiên, nhiều bình luận đã được để lại dưới loạt bài đăng khó chấp nhận: