Bị cắm sừng, cô gái lên kế hoạch trả thù kỳ công, lôi cả người đeo đuổi mình vào cuộc để lái xe bạn trai cũ vượt đèn đỏ 49 lần

Thế giới 10/07/2021 07:45

Để trả thù vì bị phản bội, cô gái đã nhờ người theo đuổi mình thuê xe của bạn trai rồi thực hiện hành vi vi phạm giao thông 50 lần chỉ trong 2 ngày.

Mới đây, theo thông tin tờ Global Times, cảnh sát thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã tạm giữ một người đàn ông, họ Zhu và một phụ nữ, họ Lou vì tình nghi hai người này có hành vi kích động gây rối.

Cụ thể, trung tâm chỉ huy Khoa học và Công nghệ, cảnh sát giao thông Thặng Châu, Thiệu Hưng phát hiện một chiếc Audi vi phạm giao thông lên đến 50 lần trong hai ngày qua hệ thống theo dõi tự động. Đáng chú ý trong 50 lần vi phạm có 49 lần vượt đèn đỏ và một lần chạy quá tốc độ. Chiếc xe hoạt động chủ yếu trong khung giờ 11h khuya đến 2h sáng.

Bị cắm sừng, cô gái lên kế hoạch trả thù kỳ công, lôi cả người đeo đuổi mình vào cuộc để lái xe bạn trai cũ vượt đèn đỏ 49 lần - Ảnh 1

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Chiếc xe (khoanh đỏ) vi phạm giao thông 50 lần trong hai ngày, hoạt động chủ yếu từ 11h khuya đến 2h sáng

Qua quá trình điều tra, đơn vị chức năng phát hiện xác minh chiếc xe này được một người đàn ông họ Chen thuê từ chủ xe Qian với giá 800 tệ một ngày. Tại buổi làm việc với cảnh sát, Chen khai rằng anh ta thuê xe giúp một người quen mang họ Zhu và chính Zhu mới là người lái ô tô vi phạm luật giao thông.

Khi cảnh sát tìm tới Zhu để làm rõ sự việc, anh ta thú nhận hành vi sai trái của mình. Nhưng nguyên nhân đằng sau sự việc vi phạm luật giao thông này mới khiến nhiều người bàng hoàng. 

Zhu cho hay bản thân đã theo đuổi một cô gái suốt thời gian dài nhưng liên tục bị từ chối. Tuy nhiên, gần đây, cô gái họ Luo mà Zhu theo đuổi đã đưa ra điều kiện rằng nếu như Zhu giúp cô trả thù bạn trai thì cô sẽ nhận lời hẹn hò với anh. 

Hóa ra, Lou và chủ xe Qian đã có thời gian yêu nhau mặn nồng trước đó, nhưng Qian lại phản bội và "đá" cô để hẹn hò với một người phụ nữ khác. Quá tức giận trước hành động này nên Lou đã lên kế hoạch trả thù.

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