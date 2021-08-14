Bị bố chồng nhiều lần sàm sỡ nhưng nói không ai tin, con dâu quyết tâm đặt camera quay lại toàn bộ khiến cả nhà chồng 'sáng mắt'

Thế giới 14/08/2021 10:04

Sau 1 vài lần phải chịu uất ức, cô con dâu đã khiến cho nhà chồng phải sững sờ trước hành động dứt khoát của mình.

Vừa qua, một sự việc xảy ra tại một gia đình khiến dư luận Ấn Độ không khỏi chấn động. Cụ thể, tại thành phố Jalandhar, bang Punjab của Ấn Độ, 1 cô gái về làm dâu nhà chồng đã được 5 năm. Tuy nhiên, cuộc sống này đối với cô chẳng khác gì địa ngục.

Mặc dù, cô gái cũng có công ăn việc làm và thu nhập hẳn hoi nhưng người trong gia đình chồng chẳng hề có sự tôn trọng nào đối với cô. Họ luôn lấy màu da của cô để kiếm cớ chê bai, sỉ nhục. Không chỉ vậy, nhà chồng còn liên tục đòi hỏi nhiều thứ từ cha mẹ cô như của hồi môn, cho đến những yêu cầu vô lý,... Ví dụ như bắt gia đình cô phải tặng nhẫn cho người anh chồng. 

Tuy nhiên, đỉnh điểm mâu thuẫn đã xảy ra khi chính cô con dâu này bị bố chồng nhiều lần quấy rối tình dục. Mặc dù, cô đã nhiều lần nói với nhà chồng, song chẳng ai tin. Thậm chí, còn mắng ngược lại là cố tình vu oan cho người khác.

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Cô con dâu đã đặt máy quay lén và ghi lại được cảnh bị bố chồng sàm sỡ - Ảnh minh họa 1 vụ việc tương tự tại Ấn Độ

Để chứng minh bản thân trong sạch và không thể để ông bố chồng càng dương dương tự đắc và cũng không định dừng lại hành vi vô liêm sỉ của mình, nàng dâu đã quyết định ghi lại bằng chứng để vạch mặt thủ phạm.

Một hôm, người bố chồng uống rượu say bí tỉ và lại định tiếp tục giở trò sàm sỡ con dâu nhưng ông không hề hay biết toàn bộ hành động của mình đã bị camera ghi lại. Ngay sau đó, nàng dâu đã đem bằng chứng đến đồn cảnh sát trước sự sửng sốt tột độ của gia đình nhà chồng. Từ việc họ không thể tin bố chồng là người biến thái như vậy, cho tới sự quyết tâm vạch trần sự thật của cô con dâu. 

Hiện chưa rõ kết quả điều tra của cảnh sát ra sao, cũng như người bố chồng sẽ phải nhận hình phạt như thế nào. Tuy nhiên, hành động kiên quyết và dứt khoát của cô con dâu đã được cư dân mạng ủng hộ nhiệt liệt. 

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