Bí ẩn loại cây siêu hiếm và khó trồng, thế giới còn 300 cá thể, sống tới 135 ngàn năm

Thế giới 08/08/2021 09:38

Lomatia tasmanica (King’s lomatia hoặc King’s Holly) là loài cực kỳ nguy cấp. Chỉ còn lại một nhóm thực vật nằm rải rác trong khoảng 1,2 km cảnh quan ở Úc. Sự tăng trưởng của King’s holly rất chậm, niên đại của một phần thân cây là 240 năm tuổi, có nghĩa là tốc độ phát triển chỉ 0,26 mm mỗi năm

Cây đơm hoa, chưa kết trái cũng như không có hạt. Cây bá vương nhân giống bằng cách thả một cành và để cho cành bị rụng bén rễ và phát triển thành cây mới. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tất cả các thành viên hiện có của Lomatia tasmanica, chỉ với số lượng 300 cây, được tìm thấy trong một hành lang đất hẹp chỉ có chiều dài hơn một km. Bởi vì sinh sản là thực vật, tất cả các thực vật trong thuộc địa này giống hệt nhau về mặt di truyền làm cho toàn bộ khu rừng trở thành một dòng vô tính. Loài thực vật này đã tự nhân bản để sống ít nhất 43.600 năm, và có thể lên đến 135.000 năm. Điều này làm cho Lomatia tasmanica trở thành một trong những loài vô tính thực vật sống lâu đời nhất.

Bí ẩn loại cây siêu hiếm và khó trồng, thế giới còn 300 cá thể, sống tới 135 ngàn năm - Ảnh 1

Lomatia tasmanica hiện chỉ với số lượng 300 cây

Lomatia tasmanica được phát hiện vào năm 1934 bởi thợ mỏ người Úc Charles Denison King khi đang khai thác thiếc ở chân núi của dãy Bathurst ở phía tây nam Tasmania. Bản thân là một nhà tự nhiên học, King đã có thể nhận ra loài thực vật này là một loài thuộc chi Lomatia. Tuy nhiên, ông không biết rằng đó là một loài mới, ông cũng không nghi ngờ độ tuổi phi thường của nó.

Năm 1965, King tìm thấy một quần thể khác cùng loài cách quần thể đầu tiên khoảng 5 km. Nhóm thực vật ban đầu đã không may bị chết. Lần này, King đã gửi cành giâm của cây cho nhà thực vật học Winifred Curtis từ Đại học Tasmania để xác định. Curtis đã có thể xác nhận rằng nó thực sự là một loài Lomatia mới và gọi nó là Lomatia tasmanica, nhưng phổ biến hơn là nó được biết đến với cái tên King's Holly- tên người phát hiện ra nó.

Bí ẩn loại cây siêu hiếm và khó trồng, thế giới còn 300 cá thể, sống tới 135 ngàn năm - Ảnh 2

Nó đơm hoa, chưa kết trái cũng như không có hạt.

Sự tăng trưởng của King’s holly rất chậm. Dendrochronology xác định niên đại của một phần thân cây là 240 năm tuổi, có nghĩa là tốc độ phát triển chỉ 0,26 mm mỗi năm. Với tốc độ băng giá này, một loài thực vật như vậy có thể tồn tại ở một vị trí hạn chế trong vài trăm hoặc hàng nghìn năm. Thật vậy, xác định niên đại bằng carbon của các mảnh lá hóa thạch đã cho ra niên đại 43.600 năm. Đó là khoảng thời gian cây đã tự nhân bản, mặc dù tuổi thọ của mỗi cây chỉ khoảng 300 năm.

Lomatia tasmanica là loài cực kỳ nguy cấp. Chỉ còn lại một nhóm thực vật nằm rải rác trong khoảng 1,2 km cảnh quan. Khu vực này dễ xảy ra hỏa hoạn và các mối đe dọa tự nhiên khác, vì vậy bắt đầu từ những năm 1990, Tasmania bắt đầu nỗ lực phát triển các quần thể khác của Lomatia trong môi trường được kiểm soát. Nhưng những nỗ lực chăm sóc cây đã thất bại phần lớn. "Nó không thích sự xáo trộn của rễ nên mỗi khi chúng tôi trồng nó vào chậu là chúng tôi không may làm mất cây." Natalie Tapson từ Trường Khoa học Thực vật thuộc Đại học Tasmania giải thích.

Bí ẩn loại cây siêu hiếm và khó trồng, thế giới còn 300 cá thể, sống tới 135 ngàn năm - Ảnh 3

Hoa của cây

Sự mong manh của Lomatia tasmanica thật đáng ngạc nhiên vì nó đã được lan truyền hàng nghìn năm. Tapson và các nhà thực vật học đồng nghiệp của cô hiện đang cố gắng ghép cây Kings Holly vào rễ của một loài thực vật tương tự. Tapson nói, "Bằng cách đưa nó vào một gốc khác, hy vọng rằng khi bạn trồng hoặc chuyển nó ra ngoài, bạn sẽ không bị thiệt hại vì gốc rễ khỏe hơn."

King’s holly rất mỏng manh nên các mẫu vật của loài thực vật này tại Vườn Bách thảo Hoàng gia Tasmania không được trưng bày cho công chúng.

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