Bé trai cứng đờ người xúc động khi đón ông bố quân nhân trở về nhà: Khoảnh khắc khiến hàng triệu trái tim nghẹn ngào

Thế giới 13/10/2017 19:20

Gặp lại bố sau thời gian dài xa cách, cậu bé rơi nước mắt, vỡ òa trong hạnh phúc đến nỗi không thể chạy đến ôm chặt lấy bố.

Sau 6 tháng làm nghĩa vụ quốc tế tại cao nguyên Golan, biên giới Israel – Syria, Đại úy Ian Gavagan đã trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình tại thành phố Dublin, Ireland.

Đoạn clip đã ghi lại cảnh đoàn viên đầy xúc động của gia đình anh, một quân nhân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thực sự "đốn tim" cộng đồng mạng vì khoảnh khắc thật sự xúc động và hạnh phúc.

 

Khi cả gia đình gặp lại nhau, vợ và con gái nhỏ của Đại úy Gavagan liền chạy đến ôm thật chặt người chồng, người cha sau nửa năm xa cách. Cô bé liên tục hét to: “Bố ơi! Bố ơi!”.

Bé trai cứng đờ người xúc động khi đón ông bố quân nhân trở về nhà: Khoảnh khắc khiến hàng triệu trái tim nghẹn ngào - Ảnh 1
Con gái Đại úy Gavagan phấn khích gọi to: "Bố ơi! Bố ơi!" - Ảnh: Daily Mail

Bé trai cứng đờ người xúc động khi đón ông bố quân nhân trở về nhà: Khoảnh khắc khiến hàng triệu trái tim nghẹn ngào - Ảnh 2
Vợ chồng Đại úy Gavagan ôm chặt lấy nhau - Ảnh: Daily Mail

Thế nhưng cách đó vài mét, Sean, em trai cô bé lại không vội vã chạy đến ôm hôn bố. Thay vào đó, cậu bé đứng lặng người, cúi đầu, rơi nước mắt ngay khi vừa nhìn thấy người bố thân yêu, theo Daily Mail.

Bé trai cứng đờ người xúc động khi đón ông bố quân nhân trở về nhà: Khoảnh khắc khiến hàng triệu trái tim nghẹn ngào - Ảnh 3
Không vội chạy đến bên bố, Sean đứng lặng người, cúi đầu, rơi nước mắt - Ảnh: Daily Mail

Bé trai cứng đờ người xúc động khi đón ông bố quân nhân trở về nhà: Khoảnh khắc khiến hàng triệu trái tim nghẹn ngào - Ảnh 4
Sean quá hạnh phúc khi được gặp lại bố -  Ảnh: Daily Mail

Thấy thế, đồng đội của Đại úy Gavagan đã tiến đến, nắm tay em dẫn đến chỗ bố mẹ và em gái đang chờ.

Bé trai cứng đờ người xúc động khi đón ông bố quân nhân trở về nhà: Khoảnh khắc khiến hàng triệu trái tim nghẹn ngào - Ảnh 5
Sean được đồng đội của bố đưa đến gặp cả nhà -  Ảnh: Daily Mail

Được biết, Đại úy Ian Gavagan là một trong số 100 quân nhân đang phục vụ tại cơ sở quân sự Casement Aerodrome, đóng tại phía tây nam thành phố Dublin. Trong thời gian tại ngũ, Đại úy Gavagan đã xin nghỉ phép về nhà để tổ chức hôn lễ với người vợ Maria. Sau khi vui duyên mới, anh lại trở về đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Bé trai cứng đờ người xúc động khi đón ông bố quân nhân trở về nhà: Khoảnh khắc khiến hàng triệu trái tim nghẹn ngào - Ảnh 6
Lễ cưới của Đại úy Gavagan và vợ Maria - Ảnh: Daily Mail

Bé trai cứng đờ người xúc động khi đón ông bố quân nhân trở về nhà: Khoảnh khắc khiến hàng triệu trái tim nghẹn ngào - Ảnh 7
Mặc quân phục giống bố, Sean rất tự hào khi bố mình là một quân nhân - Ảnh: Daily Mail

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