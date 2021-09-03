Bé trai 8 tuổi bị 'mẹ kế' hành hung, thiêu sống, bỏng nặng ở bộ phận sinh dục

Thế giới 03/09/2021 06:14

Một cậu bé 8 tuổi ở Ấn Độ đã bị mẹ kế hành hung và thiêu sống đến mức bỏng nặng ở nhiều vị trí, bao gồm luôn bộ phận sinh dục.

Theo India Today, một cậu bé 8 tuổi sống tại thành phố Gudiyatham, quận Vellore, bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã bị người tình của cha mình - mẹ kế của cậu làm cho bỏng nặng. Cậu bé sau đó đã được dì mình đưa đến Sở cảnh sát địa phương vào hôm thứ ba, ngày 31/8. Kiểm tra y tế cho thấy, đứa trẻ bị bỏng nặng ở lưng và vùng sinh dục.

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Bé trai 8 tuổi bỏ nhà đến chỗ dì mình với nhiều vết thương và vết bỏng ở khắp cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Theo cảnh sát, cha của cậu bé là Settu, 35 tuổi và mẹ cậu là Eeswari đã kết hôn nhiều năm, có với nhau 2 cậu con trai 10 tuổi và 8 tuổi. Bốn tháng trước, Eeswari bất ngờ tự tử, còn Settu nhanh chóng phải lòng và chuyển đến cùng sống chung với hàng xóm của mình là Veni.

Mặt khác, cậu bé 8 tuổi đã bỏ nhà đi sau một thời gian sống chung nhà với người mẹ kế và tìm đến người dì của mình. Dì của cậu bé sau đó đã phát hiện ra những vết thương và vết bỏng ở lưng, tay, chân và bộ phận sinh dục của cháu mình.

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Bé trai 8 tuổi đã bị mẹ kế hành hung suốt thời gian dài - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi được dì tra hỏi, cậu bé đã tiết lộ những ký ức đau buồn về việc phải sống chung với người mẹ kế hiện tại. Đồng thời, cậu bé cũng cáo buộc người mẹ kế này đã gây ra những vết thương cho cậu. Sau đó, cậu bé được dì đưa đến Sở cảnh sát Gudiyatham, nơi một cuộc điều tra đã được bắt đầu.

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