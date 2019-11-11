Bé trai 12 tuổi được phát hiện trốn dưới gầm giường, nguyên nhân đằng sau khiến hàng triệu phụ huynh suy ngẫm

Tưởng bé trai mất tích, người bà gọi báo cảnh sát. Sau khi phát hiện em trốn dưới gầm giường, sự thật đằng sau khiến người thân đau lòng.

Theo đó, vào ngày 4/11 vừa qua người nhà Tiểu Cường (12 tuổi) ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bất ngờ phát hiện bé trai mất tích. Liên lạc với nhà trường, họ được thông báo là em được phụ huynh xin cho nghỉ học.

Trình báo sự việc với cơ quan chức năng, bà nội Tiểu Cường cho biết vào buổi sáng cùng ngày, chính bà đã đưa cháu đi học rồi mới về nhà. Tuy nhiên khi bà đến đón cháu thì chẳng thấy đâu.

Bé trai mất tích sau khi được bà đưa đến trường - Ảnh: Internet

Đến nhà kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện đồng phục của em trên giường nhưng không nhìn thấy chăn đâu. Đến 11 giờ tối cùng ngày, Tiểu Cường được tìm thấy dưới gầm giường trong phòng. Được biết cậu bé đã lén đăng nhập vào tài khoản QQ của mẹ và nhắn tin cho nhà trường xin phép nghỉ học. Sau khi được bà đưa đến trường, cậu bé đã lén trở về nhà, trốn dưới gầm giường.

Tiểu Cường được phát hiện trốn dưới gầm giường sau 4 giờ tìm kiếm - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, giáo viên phụ trách cho biết khi ở trên lớp Tiểu Cường không có biểu hiện gì khác thường. Có thể vì gặp nhiều chuyện không vui, điểm số không tốt hoặc mâu thuẫn với bạn bè mà không có bố mẹ để chia sẻ nên tâm lý của em không ổn định.

Đây là bài học dành cho các bậc phụ huynh - Ảnh: Internet

Được biết ba mẹ Tiểu Cường đi làm xa nên để con trai sống chung với bà. Sau khi được truyền thông đăng tải, câu chuyện này đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây không chỉ là một bài học cho ba mẹ Tiểu Cường mà còn là một lời nhắc nhở đến các bậc phụ huynh khác. Dù công việc bận rộn đến mấy, bố mẹ cũng nên cố gắng dành thời gian để quan tâm, hỏi thăm và tăng cường giao tiếp với con để tránh những hậu quả đáng tiếc.

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