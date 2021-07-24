Bé gái sống sót sau 24h bị đất lở vùi lấp, người mẹ chết cứng vì cứu con: Hiện trường gây ám ảnh kinh hoàng

Thế giới 24/07/2021 20:31

Người mẹ đã tử vong sau khi cố đưa con mình đến nơi an toàn trong trận lũ và lở đất lịch sử. Hiện trường khiến những người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt thương xót.

Bé gái nói trên được cứu sống vào ngày 21/7, sau hơn 24 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát do mưa lớn gây ra vụ lở đất tại làng Wangzongdian ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Đoạn phim ghi lại cảnh nhân viên cứu hộ tìm thấy em bé được lan truyền nhanh chóng ở Trung Quốc. Bé gái được cho là khoảng 3-4 tháng tuổi. "Tôi nghe thấy tiếng em bé và vào lúc đó đội cứu hộ cũng vừa đến, kịp thời giải cứu cô bé. Bé đã được mẹ đưa đến nơi cao hơn" - một thành viên trong gia đình nói với tờ Southern Metropolis Daily. Bé gái sau đó được đưa đến bệnh viện và không bị thương tích gì.

Bé gái sống sót sau 24h bị đất lở vùi lấp, người mẹ chết cứng vì cứu con: Hiện trường gây ám ảnh kinh hoàng - Ảnh 1
Bé gái được đội cứu hộ giải cứu kịp thời sau hơn 24 tiếng bị chôn vùi - Ảnh: Internet

 Thi thể của người mẹ được tìm thấy vào ngày 22-7. Lực lượng cứu hộ kể với tờ Beijing Youth Daily rằng khi thi thể của nạn nhân được phát hiện, cô đã bị đông cứng ở tư thế đang nâng vật gì đó lên. "Đúng vào thời khắc quan trọng đó, cô ấy đã bế con của mình lên. Đó là lý do đứa bé sống sót" - một nhân viên cứu hộ tiết lộ từ những gì nhìn thấy ở hiện trường. Danh tính của người mẹ và bé gái không được tiết lộ.

Mưa to và lũ lụt đã gây hỗn loạn khắp tỉnh Hà Nam trong tuần qua. Những con đường lớn bị biến thành sông với xe hơi, mảnh vỡ và thậm chí cả người bị cuốn theo dòng chảy xiết. Tại thủ phủ Trịnh Châu, ít nhất 12 người đã thiệt mạng khi nước lũ tràn vào tàu điện ngầm tối 20-7 (giờ địa phương).

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Thời điểm 2 bé gặp nạn, bố mẹ không có ở nhà. Đến khi người thân tìm ra các con thì đã không kịp cứu.

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