Mẹ ra ngoài mua sữa mà quên khóa cửa, cô con gái 2 tuổi đã bị một người quen bắt cóc rồi nhẫn tâm giết hại.

Câu chuyện thương tâm xảy ra tại Tây An, Thiển Tâm (Trung Quốc) vào ngày 16/7/2017 vừa qua. Sau khi người mẹ ra ngoài mà quên khóa cửa, gã đàn ông lạ mặt đã vào tận nhà bắt cóc cô con gái nhỏ 2 tuổi. Theo lời kể của người mẹ, khoảng 8 giờ tối ngày hôm đó, cô chạy xuống dưới mua sữa cho hai con nhưng và quay trở về vào lúc 8 giờ 30. Lúc đó, thấy chồng chưa đi làm về, cô lại chạy xuống dưới nhà để đón. Đứng đợi khoảng 30 phút, cô chợt nhớ ra mình chưa khóa cửa, trong khi hai con gái nhỏ đang ở nhà.

Ngay khi nhớ ra, cô vội vã chạy lên thì hốt hoảng vì không thấy cô con gái 2 tuổi đâu, chỉ thấy con gái lớn 5 tuổi đang nằm chơi trên giường. Sau đó, cô bé kể lại là có một người đàn ông lạ mặt đã vào nhà và bế em gái đi. Quá hoảng hốt vì con gái nhỏ bị bắt cóc, người mẹ nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm, nhưng suốt 3 ngày vẫn không điều tra được manh mối gì. Cơ quan điều tra có cho bé gái 5 tuổi nhận diện một vài đối tượng khả nghi nhưng vẫn không có kết quả.

Ngày 16/7, công an địa phương đã phát hiện xác cô bé ở cách nhà không xa nhờ đặc điểm nhận dạng là vết bớt ở mông và vết sẹo trên tay trái. Đến trưa ngày 17/7, cảnh sát đã phát hiện được nghi phạm họ Trương, sống cùng khu với nạn nhân. Người mẹ từng thấy nghi phạm ở khu vực gần nhà mình vào đêm con gái mất tích. Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của một vài người dân trong khu phố. Họ cho biết khoảng tháng 4/2017 anh Trương có mâu thuẫn từ trước với anh Tôn (bố nạn nhân). Cụ thể, khi ấy con gái của anh Trương đang đùa giỡn với bé gái lớn nhà anh Tôn trên sân thượng rồi vô tình vứt rác xuống nhà hàng xóm. Thấy vậy, anh Tôn không kiềm chế được tức giận mà tát vào mặt hai bé. Vì anh Trương không đồng tình với cách xử lý của anh Tôn, hai người đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và được đưa đến đồn công an để xử lý. Mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn khi anh Trương đưa đơn kiện khiến anh Tôn phải bồi thường một khoản tiền khá lớn. Sau đó, chưa hài lòng với quyết định của tòa án, anh Trương lại tiếp tục kiện anh Tôn. Phiên tòa tiếp theo chưa diễn ra, vì một chút xích mích nhỏ gã họ Trương đã bắt cóc rồi nhẫn tâm sát hại con gái chỉ mới 2 tuổi của anh Tôn. Hiện, nghi phạm họ Trương đã bị bắt giam, chờ ngày xét xử.

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