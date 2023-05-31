Em bé 1 tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trong ô tô suốt 9 giờ ở bang Washington, Mỹ. Nền nhiệt trong xe lúc này là 43,3 độ.

Ngày 30/5, cảnh sát địa phương cho biết em bé 1 tuổi được tìm thấy đã chết trong ô tô đậu bên ngoài một bệnh viện ở thành phố Puyallup, bang Washington (Mỹ) vào ngày 24/5 (giờ địa phương).

Đứa bé được một nhân viên xã hội của bệnh viện nuôi dưỡng, bị bỏ lại một mình trong xe trong khi cô đi làm 9 tiếng/ngày.

Cô đi làm lúc hơn 8 giờ sáng sau khi đưa những đứa trẻ khác đến trước khi đi làm. Tuy nhiên, cô quên mất rằng đứa trẻ 1 tuổi đang ở trong xe và chỉ tìm thấy sau khi quay lại xe vào khoảng 5 giờ chiều.

Đứa bé ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, nhưng đã tử vong.

Cảnh sát cho biết nhiệt độ bên ngoài vào thời điểm đó là 21,1 đến 23,8 độ nhưng nhiệt độ bên trong xe là 43,3 độ.

Đây là lần thứ 5 trong năm nay một em bé tử vong sau khi bị bỏ quên trong xe ô tô ở Mỹ. Trung bình có 38 trẻ em dưới 15 tuổi tử vong mỗi năm trong ô tô nóng bức, hầu hết xảy ra vào mùa hè.

Đau lòng bé 2 tuổi chết thảm sau khi bị bỏ quên giữa trời nắng nóng Trong khi bé trai đã thoát được ra ngoài thì bé gái 2 tuổi đã không giữ được tính mạng khi bị bỏ quên trong thời tiết quá nắng nóng.

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