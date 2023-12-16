Bạn có thị lực 20/20 nếu nhận ra khuôn mặt người trong tranh

Mọi người đều có thể phát hiện ra cây cầu, nhưng bạn có thể có thị lực 20/20 nếu phát hiện khuôn mặt người ẩn giấu trong vòng chưa đầy 6 giây.

Bạn có 6 giây để phát hiện khuôn mặt người ẩn giấu trong bức ảnh dưới đây

Câu đố - Ảnh: Bright Side/The Sun

Thử thách khó khăn này được thiết kế cho cả trẻ em và người lớn và sẽ kiểm tra thị lực cũng như độ nhạy bén của bạn.

Mục đích là tìm ra khuôn mặt người ẩn giấu trong bức tranh phong cảnh. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, thử thách này đã khiến nhiều người phải vò đầu bứt tai.

Nhưng nếu bạn tập trung hết sức và bình tĩnh suy nghĩ, bạn sẽ có thể giải được câu đố hóc búa này.

Bạn đã tìm ra được khuôn mặt ẩn giấu chưa? Nếu chưa thấy hãy xem lại thật kỹ nhé.

Đây là một gợi ý dành cho bạn: Hãy tập trung vào cây cầu.

Nếu bạn vẫn đang gãi đầu tìm kiếm thì đây là những gì bạn cần làm. Nếu bạn nhìn kỹ vào cây cầu và hai đường hầm, bạn sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của dòng sông.

Hãy tập trung các giác quan, bạn sẽ thấy một khuôn mặt trọn vẹn với những viên đá dưới sông tạo thành răng và mũi.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 6 giây thì bạn có thể là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.

Đáp án - Ảnh: Bright Side/The Sun

Tìm 4 con chim bồ câu giữa đàn vẹt, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20 Bạn có thể có thị lực 20/20 nếu phát hiện ra 4 con chim bồ câu đang ngụy trang giữa đàn vẹt mào trong thời gian không vượt quá 20 giây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-co-thi-luc-2020-neu-nhan-ra-khuon-mat-nguoi-trong-tranh-638048.html