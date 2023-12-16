Bạn có thị lực 20/20 nếu nhận ra khuôn mặt người trong tranh

Thế giới 16/12/2023 11:00

Mọi người đều có thể phát hiện ra cây cầu, nhưng bạn có thể có thị lực 20/20 nếu phát hiện khuôn mặt người ẩn giấu trong vòng chưa đầy 6 giây.

Bạn có 6 giây để phát hiện khuôn mặt người ẩn giấu trong bức ảnh dưới đây    

Bạn có thị lực 20/20 nếu nhận ra khuôn mặt người trong tranh - Ảnh 1
Câu đố - Ảnh: Bright Side/The Sun

Thử thách khó khăn này được thiết kế cho cả trẻ em và người lớn và sẽ kiểm tra thị lực cũng như độ nhạy bén của bạn.

Mục đích là tìm ra khuôn mặt người ẩn giấu trong bức tranh phong cảnh. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, thử thách này đã khiến nhiều người phải vò đầu bứt tai.

Nhưng nếu bạn tập trung hết sức và bình tĩnh suy nghĩ, bạn sẽ có thể giải được câu đố hóc búa này.

Bạn đã tìm ra được khuôn mặt ẩn giấu chưa? Nếu chưa thấy hãy xem lại thật kỹ nhé.

Đây là một gợi ý dành cho bạn: Hãy tập trung vào cây cầu.

Nếu bạn vẫn đang gãi đầu tìm kiếm thì đây là những gì bạn cần làm. Nếu bạn nhìn kỹ vào cây cầu và hai đường hầm, bạn sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của dòng sông.

Hãy tập trung các giác quan, bạn sẽ thấy một khuôn mặt trọn vẹn với những viên đá dưới sông tạo thành răng và mũi.

Bạn đã có đáp án chưa? 

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 6 giây thì bạn có thể là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.

Bạn có thị lực 20/20 nếu nhận ra khuôn mặt người trong tranh - Ảnh 2
Đáp án - Ảnh: Bright Side/The Sun
Tìm 4 con chim bồ câu giữa đàn vẹt, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Tìm 4 con chim bồ câu giữa đàn vẹt, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Bạn có thể có thị lực 20/20 nếu phát hiện ra 4 con chim bồ câu đang ngụy trang giữa đàn vẹt mào trong thời gian không vượt quá 20 giây.

Xem thêm
Từ khóa:   câu đố ảo ảnh quang học câu đố IQ câu đố hại não

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 14 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 16 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 12 giờ 19 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 12 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 36 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 13 giờ 21 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 14 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích