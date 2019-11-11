Bác sĩ lấy ra khối u nặng hơn 18 kg từ bụng người phụ nữ 38 tuổi

Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và khó thở, người phụ nữ không thể ngờ trong bụng mình lại là khối u nặng tới hơn 18 kg. Sự việc hy hữu xảy ra ở Ấn Độ.

Sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố Wardha, bang Maharashtra, Ấn Độ. Cô Kavita Kalam (38 tuổi) tưởng mình mang thai vì thấy bụng mỗi ngày một lớn. Thế nhưng sau đó người phụ nữ đã nhận ra điều bất thường vì bụng mình lớn hơn rất nhiều so với thai phụ thông thường.

Người phụ nữ đã chịu đau đớn suốt 7 tháng trời vì không có đủ tiền chữa trị. May mắn là dân làng đã quyên góp 55 bảng Anh để Kavita tới bệnh viện khám trong tình trạng khó thở và đau bụng dữ dội.

Người phụ nữ tưởng mình mang thai khổng lồ vì vòng bụng to hơn 1 mét - Ảnh: Dailymail

Các bác sĩ đã đưa Kavita đi siêu âm và phát hiện trong bụng cô là một khối u buồng trứng, chứa chất lỏng trong suốt với đường kính khổng lồ, lên tới 106 cm. Nếu không được phẫu thuật loại bỏ kịp thời, khối u sẽ vỡ ra và nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Arpita Jaiswal Singam trong ê kíp phẫu thuật cho biết đây là khối u to nhất mà anh từng gặp, chiếm tới 95% chu vi bụng của bệnh nhân.

Khối u nặng 18,1 kg - Ảnh: Dailymail

Theo Dailymail, việc phẫu thuật gặp nhiều khó khăn vì khối u quá lớn, thể lực bệnh nhân suy yếu nên không cho phép gây mê toàn thân, chỉ được gây tê màng cứng để làm tê liệt phần thân dưới. Bác sĩ đã rạch mối vết mổ dài 2 cm phía trên xương mu của bệnh nhân để lấy khối u ra. Tất cả đều sốc nặng khi khối u nặng tới 18,1 kg.

Trước khi phẫu thuật, cô Kavita nặng 56,6 kg nhưng sau khi loại bỏ khối u, giờ đây cô chỉ còn nặng 37 kg. Sức khỏe của người phụ nữ này hiện đã ổn định và có thể ăn uống trở lại.

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