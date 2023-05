Australia ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên

Australia vừa ghi nhận một ca dương tính Covid-19 với biến thể Omicron mới là một học sinh đến từ Sydney. Được biết, ca nhiễm này được xác nhận là người chưa từng đi du lịch ở nước ngoài - một dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron đã xuất hiện trong cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế bang New South Wales cho biết bang này sẽ không lùi lại lịch trình mở cửa - Ảnh: Australian Associated Press

Bộ trưởng Bộ Y tế bang New South Wales (NSW), ông Brad Hazzard giải thích với các phóng viên về lý do tại sao bang đông nhất của Australia lại không lùi lại lịch trình mở cửa sau các đợt ban hành lệnh cấm vào tháng 7 do biến thể Delta: "Thế giới vẫn chưa có gì chứng minh được rằng liệu biến thể Omicron có gây ra cho chúng tôi các vấn đề nghiêm trọng như các biến thể trước hay không."