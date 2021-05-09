Ấn Độ: Sau con người thì nhiều sư tử cũng dương tính với Covid-19

Nhà chức trách cho biết sức khỏe của những con sư tử bị nhiễm Covid - 19 hiện tại đang được cách ly và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, hai trường hợp sư tử mắc Covid-19 mới được ghi nhận ở Công viên Safari Etawah tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Cả hai được xét nghiệm Covid-19 sau khi có triệu chứng sốt cao.

Đại diện quản lý công viên cho biết tình trạng của cả hai con sư tử đều đã ổn định. Hiện 2 con sư tử đang được cách ly và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Ở một diễn biến khác, sở thú ở miền Nam thành phố Hyderabad, nơi tám con sư tử trước đó tại vườn thú Nehru nhận kết quả dương tính, cũng đã gửi các mẫu máu của sư tử tới phòng thí nghiệm nghiên cứu chính phủ vào ngày 24 tháng 3 sau khi thấy các dấu hiệu suy hô hấp của loài động vật này.

Hàng loạt sư tử tại Ấn Độ dương tính với Covid - 19 - Ảnh: Minh họa

Đây là trường hợp thứ 9 và 10 được ghi nhận mắc Covid-19 ở sư tử tại Ấn Độ - nơi đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ hai tàn khốc chưa từng thấy. Tám con sư tử trước đó tại vườn thú Nehru ở Hyderabad nhận kết quả dương tính ngày 4/5.

Công viên safari Etawah đã đóng cửa với du khách do sự gia tăng của các ca mắc Covid-19 trên toàn bang Uttar Pradesh - ngôi nhà của 200 triệu dân cư. Bang đông dân nhất này của Ấn Độ ghi nhận mức trung bình ca nhiễm trong 7 ngày là 28.765, theo dữ liệu từ Đại học John Hopkins.

Theo các chuyên gia: "Dựa trên kinh nghiệm với các động vật ở nơi khác trên thế giới đã dương tính với SARS-Cov-2 vào năm ngoái, không có bằng chứng thực sự nào cho thấy động vật có thể truyền bệnh cho con người nữa".

Tại Ấn Độ, tổng cộng trên 22,2 triệu người đã nhiễm Covid - 19, cao thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Hiện tại, làn sóng COVID -19 thứ 2 tiếp tục tàn phá và khiến hệ thống y tế ở hầu hết mọi nơi của Ấn Độ bị quá tải.

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