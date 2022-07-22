Amber Heard quyết tâm kháng cáo

Nữ diễn viên Amber Heard đệ đơn kháng cáo phán quyết của tòa trong vụ kiện với Johnny Depp, nơi cô bị xử đã phỉ báng chồng cũ và phải bồi thường hơn 10 triệu USD.

Ngày 21/7, tờ Forbes đưa tin Amber Heard chính thức đệ đơn kháng cáo vụ kiện phỉ báng giữa cô với chồng cũ Johnny Depp, gần hai tháng sau khi tòa án tuyên bố cô thua kiện, yêu cầu cô trả cho chồng cũ 10,35 triệu USD (242 tỷ đồng) tiền bồi thường thiệt hại. Người phát ngôn của ngôi sao Aquaman cho biết: "Chúng tôi tin rằng tòa án đã sai sót dẫn đến một phán quyết thiếu công bằng và phù hợp với Tu chính án thứ nhất. Do đó, chúng tôi muốn kháng cáo".

Đại diện phía Johnny Depp tự tin nói trước động thái của vợ cũ: "Bồi thẩm đoàn đã lắng nghe các bằng chứng trong phiên tòa kéo dài sáu tuần và đi đến một phán quyết rõ ràng, rằng bản thân bị cáo đã phỉ báng ông Depp trong nhiều trường hợp. Chúng tôi tin phán quyết này sẽ được giữ nguyên".

Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp khởi nguồn từ bài viết của Amber Heard trên Washington Post năm 2018, hai năm sau khi họ ly hôn. Trong đó, Heard kêu gọi phản đối bạo lực tình dục, xem bản thân là nạn nhân của bạo hành gia đình. Dù cô không trực tiếp nhắc tên Depp, tài tử bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự.

Ngay khi nghe phán quyết, Amber bày tỏ sự thất vọng, khẳng định rằng bản án này là một bước thụt lùi của quyền tự do ngôn luận tại Mỹ và sẽ ngăn cản những người phụ nữ khác lên tiếng về bạo lực gia đình. Luật sư của Amber cho biết nữ diễn viên khôn có tiền để bồi thường và sẽ kháng cáo.

Hồi tháng 6, một bồi thẩm viên trong phiên tòa giải thích lý do Amber thua kiện. Người này nói những lời khai của Amber bất nhất, không đáng tin cậy và giống như đang diễn. "Khi trả lời một câu hỏi, cô ấy sẽ khóc và vài giây sau cô ấy lại lạnh như băng. Điều đó có vẻ không được tự nhiên", bồi thẩm viên cho hay.

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