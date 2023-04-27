Đại gia Trung Quốc 'độ' chiếc Rolls-Royce 170 tỷ bằng cách đính kim cương khắp xe

Những viên kim cương được đính dày đặc trên chiếc Rolls-Royce sang trọng thu hút mọi sự chú ý của bất cứ ai khi đi ngang qua.
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Vào ngày 26/4 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến CTWANT đưa tin rằng một chiếc Rolls-Royce đã được nhìn thấy tại Thượng Hải đính rất nhiều kim cương khắp xe.
Những viên kim cương được đính dày đặc trên chiếc Rolls-Royce sang trọng thu hút mọi sự chú ý của bất cứ ai khi đi ngang qua. Vào ban đêm, ánh sáng phản chiếu từ những viên kim cương trông thật rực rỡ.
Những viên kim cương được đính trên chiếc Rolls-Royce chói lóa có giá cao ngất ngưỡng, chỉ tính riêng chiếc xe đã có giá hàng chục tỷ đồng.
Theo báo chí địa phương, giá trị của chiếc xe vào khoảng 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 170 tỷ đồng).
Những người dân Thượng Hải nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đính kim cương đã phản ứng: "Bạn có bao nhiêu tiền để độ được chiếc xe như vậy?"
Danh tính chủ xe vẫn chưa được tiết lộ càng kích thích sự tò mò của nhiều người.
Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý địa phương đã bày tỏ quan điểm của họ rằng chủ xe có thể bị phạt. Nếu chủ xe không xin phép và cá nhân tự ý đính kim cương thì có thể bị đình chỉ xe hoặc bị phạt theo quy định quản lý giấy phép ô tô địa phương tại Trung Quốc.