"Một mình tôi đi với 1 luật sư còn nó đi với 4 luật sư là 5 người, hành hung tôi tại Công an TP.HCM, tôi đề nghị trích xuất camera. Lúc đó chỉ có 1 đồng chí công an thôi, đồng chí này còn gọi người đến giúp, nó hành hung tôi trong phòng kín. Ngay tại công an mà luật sư hành hung tôi ngay tại nơi đó" - bà Hằng bức xúc kể lại.

Tối ngày 17/10/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã trở lại trên livestream chia sẻ những thông tin gây sốc khi bản thân bị hành hung ngay tại Công an TP.HCM. Theo đó, nữ đại gia cho biết vào hôm qua (16/10), bà cùng 1 luật sư đã đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc về vấn đến kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên. Tại đây, bà cho biết đã bị 5 người gồm ông Yên và 4 luật sự của ông hành hung. Nhóm luật sư này có 2 người là phụ nữ.

Cụ thể, bà tiết lộ lịch hẹn là 8h nhưng 6h ông Võ Hoàng Yên và 4 người luật sư đã đến chờ sẵn trong một căn phòng chưa đến 10 met vuông. Trong đó, 2 ngườicanh cửa. Bà ca, những người còn lại thì mắng, chỉ thẳng mặt thậm chí là định táng vào mặt bà. Nữ đại gia cam kết tất cả những gì nói trên là thật và một lần nữa yêu cầu trích xuất camera để kiểm tra.

"Hai người đi chung là luật sư đứng chửi rủa tôi, còn 2 người đứng canh cửa, ngay tại công an TP.HCM... Luật sư mà đến đó là một giang hồ. Tôi cam kết những gì tôi nói là sự thật. Tôi đề nghị trích xuất camera. Công an mời nó 8h mà 6h nó có mặt ở đó rồi ngồi trong phòng. Quý vị nghĩ xem có án mạng xảy ra không?

Chính luật sư của nó xồng xộc nó sỉ vào mặt tôi, muốn ăn tươi nuốt sống tôi... chỉ vào mặt tôi rồi còn định táng vào mặt tôi, chính Võ Hoàng Yên. Quý vị nghĩ xem tôi hận đến mức nào, tôi cay đắng đến mức nào quý vị. Vậy tại sao chúng ta không ngạc nhiên 14 năm qua nó đi lừa đảo cả trong nước vào ngoài nước

5 con người tấn công tôi cùng một lúc quý vị ơi trong phòng 10 mét vuông. Luật sư của Võ Hoàng Yên nói: "Cơ quan công an chưa kết luận tôi không được gọi nó là lừa đảo". Tôi mới chỉ vào mặt luật sư này và nói: "Mày phải là tao mày mới biết, bị lừa hàng trăm tỷ đi mới biết". Một mình tôi mà 5 người tấn công tôi cùng một lúc. Nếu tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật... Kẻ thì đòi đánh, người thì đòi tán vào mặt tôi, tôi la lên mới thôi", bà chủ Đại Nam khẳng định" - bà Hằng kể lại việc mình bị hành hung

Ngoài ra, bà Hằng còn cho biết đã giao nộp điện thoại chứa toàn bộ tin nhắn với ông Võ Hoàng Yên, khẳng định đây chính là cú "knock out" cuối cùng cho những thị phi thời gian qua.