Tối ngày 17/10/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã trở lại trên livestream chia sẻ những thông tin gây sốc khi bản thân bị hành hung ngay tại Công an TP.HCM. Theo đó, nữ đại gia cho biết vào hôm qua (16/10), bà cùng 1 luật sư đã đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc về vấn đến kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên. Tại đây, bà cho biết đã bị 5 người gồm ông Yên và 4 luật sự của ông hành hung. Nhóm luật sư này có 2 người là phụ nữ.

"Một mình tôi đi với 1 luật sư còn nó đi với 4 luật sư là 5 người, hành hung tôi tại Công an TP.HCM, tôi đề nghị trích xuất camera. Lúc đó chỉ có 1 đồng chí công an thôi, đồng chí này còn gọi người đến giúp, nó hành hung tôi trong phòng kín. Ngay tại công an mà luật sư hành hung tôi ngay tại nơi đó" - bà Hằng bức xúc kể lại.