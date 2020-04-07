2 mẹ con đối mặt án phạt gần 200 triệu vì trốn cách ly, đi dạo trong 6 phút

Trốn cách ly, xuống sân đi dạo trong 6 phút, 2 mẹ con này có nguy cơ bị phạt tù gần 1 năm hoặc đóng phạt gần 200 triệu đồng.

Để hạn chế lây lan Covid-19, nhiều nước đã áp dụng phương pháp cách ly xã hội. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không thực hiện đúng quy định của nhà nước, trốn cách ly. Trước tình trạng này, nhiều quốc gia đã áp dụng hình phạt vô cùng khắt khe với những người không tuân thủ quy định. Mới đây, tại Hàn Quốc, 2 mẹ con đối mặt với nguy cơ bị phạt gần 200 triệu đồng hoặc ở tù gần 1 năm vì trốn cách ly, xuống sân đi dạo trong 6 phút. Theo đó, vào khoảng 3 giờ 50 phút chiều 5/4, chính quyền tỉnh Jeolla Bắc nhận được tin người phụ nữ 44 tuổi và con 14 tuổi, sống ở tầng 6 khu căn hộ thuộc thành phố Iksan đi bộ xuống sân chơi dù đang phải ở nhà cách ly.

2 mẹ con trốn cách ly xuống sân dạo 6 phút có nguy cơ nhận hình phạt nặng từ chính phủ Hàn Quốc - Ảnh: Internet Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm tra camera an ninh. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác nhận 2 mẹ con này đã trốn ra sân sau của tòa nhà đi dạo trong khoảng 6 phút. Theo chia sẻ của chính quyền địa phương với truyền thông, 2 mẹ con này sẽ nhận hình phạt dưới 1 năm tù giam hoặc đóng phạt số tiền tối đa lên đến 10 triệu won (khoảng 191 triệu đồng). Được biết, 2 mẹ con này bay từ Indonesia đến Hàn Quốc vào ngày 2/4 vừa qua. Mặc dù cả hai đều có kết quả âm tính với Covid-19 nhưng vẫn phải thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Trước đó, đã có 3 du học sinh Việt Nam trốn khỏi nơi cách ly để đi dạo công viên, đối diện với mức phạt nặng của Hàn Quốc. Theo đó, 3 du học sinh này đã nhập cảnh vào Hàn Quốc từ 28/3 đến 1/4. Mặc dù được xét nghiệm âm tính với Covid-19 nhưng họ vẫn phải cách ly tại nhà nghỉ do trường học chỉ định tại Jeonbuk. 3 du học sinh Việt Nam trốn cách ly tại Hàn Quốc có nguy cơ bị trục xuất về nước - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, sau đó cả ba đã ra công viên dạo khoảng 5 giờ đồng hồ, đồng thời còn để điện thoại tại nhà để tránh bị truy tìm vị trí thông qua định vị GPS. Chính quyền tỉnh Jeonbuk đã báo cáo sự việc đến Bộ Tư pháp Hàn Quốc - đây là nơi sẽ đưa ra quyết định có trục xuất nhóm sinh viên này hay không.

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