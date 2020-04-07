2 mẹ con đối mặt án phạt gần 200 triệu vì trốn cách ly, đi dạo trong 6 phút

Thế giới 07/04/2020 17:48

Trốn cách ly, xuống sân đi dạo trong 6 phút, 2 mẹ con này có nguy cơ bị phạt tù gần 1 năm hoặc đóng phạt gần 200 triệu đồng.

Để hạn chế lây lan Covid-19, nhiều nước đã áp dụng phương pháp cách ly xã hội. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không thực hiện đúng quy định của nhà nước, trốn cách ly. Trước tình trạng này, nhiều quốc gia đã áp dụng hình phạt vô cùng khắt khe với những người không tuân thủ quy định. Mới đây, tại Hàn Quốc, 2 mẹ con đối mặt với nguy cơ bị phạt gần 200 triệu đồng hoặc ở tù gần 1 năm vì trốn cách ly, xuống sân đi dạo trong 6 phút.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 50 phút chiều 5/4, chính quyền tỉnh Jeolla Bắc nhận được tin người phụ nữ 44 tuổi và con 14 tuổi, sống ở tầng 6 khu căn hộ thuộc thành phố Iksan đi bộ xuống sân chơi dù đang phải ở nhà cách ly.

tron cach ly 1
2 mẹ con trốn cách ly xuống sân dạo 6 phút có nguy cơ nhận hình phạt nặng từ chính phủ Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm tra camera an ninh. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác nhận 2 mẹ con này đã trốn ra sân sau của tòa nhà đi dạo trong khoảng 6 phút. Theo chia sẻ của chính quyền địa phương với truyền thông, 2 mẹ con này sẽ nhận hình phạt dưới 1 năm tù giam hoặc đóng phạt số tiền tối đa lên đến 10 triệu won (khoảng 191 triệu đồng). 

Được biết, 2 mẹ con này bay từ Indonesia đến Hàn Quốc vào ngày 2/4 vừa qua. Mặc dù cả hai đều có kết quả âm tính với Covid-19 nhưng vẫn phải thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. 

Trước đó, đã có 3 du học sinh Việt Nam trốn khỏi nơi cách ly để đi dạo công viên, đối diện với mức phạt nặng của Hàn Quốc. Theo đó, 3 du học sinh này đã nhập cảnh vào Hàn Quốc từ 28/3 đến 1/4. Mặc dù được xét nghiệm âm tính với Covid-19 nhưng họ vẫn phải cách ly tại nhà nghỉ do trường học chỉ định tại Jeonbuk.

tron cach ly 2
3 du học sinh Việt Nam trốn cách ly tại Hàn Quốc có nguy cơ bị trục xuất về nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau đó cả ba đã ra công viên dạo khoảng 5 giờ đồng hồ, đồng thời còn để điện thoại tại nhà để tránh bị truy tìm vị trí thông qua định vị GPS. Chính quyền tỉnh Jeonbuk đã báo cáo sự việc đến Bộ Tư pháp Hàn Quốc - đây là nơi sẽ đưa ra quyết định có trục xuất nhóm sinh viên này hay không.

Nghệ An: Mặc lệnh cách ly xã hội, nhóm nam nữ vẫn tụ tập, đi xe máy dàn hàng ngang, lạng lách

Nghệ An: Mặc lệnh cách ly xã hội, nhóm nam nữ vẫn tụ tập, đi xe máy dàn hàng ngang, lạng lách

Mặc dù chính phủ đã có lệnh cách ly xã hội để đề phòng lây lan dịch Covid-19 nhưng nhóm thanh thiếu niên này vẫn ngang nhiên tụ tập, đi xe máy lạng lách.

Xem thêm
Từ khóa:   Hàn Quốc Covid-19 dịch Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích