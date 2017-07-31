Yêu nhau để cưới, chứ không phải thương nhau để đó

Tâm sự gia đình 31/07/2017 11:34

“Trong tình yêu, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến khi nào...”. Yêu đủ rồi thì hãy cưới đi thôi, đừng để tuổi thanh xuân người con gái trôi vèo trong vô nghĩa!

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Lễ cưới là dấu mốc quan trọng nhất của đời người. Đó là sự kết tinh của tình yêu đôi lứa, là hiện thân của những ước mơ hạnh phúc về một hạnh phúc gia đình bên cạnh người mình yêu.

Thời buổi này, yêu nhau 3 năm, 5 năm hay 10 năm vẫn có thể chia tay. Suy cho cùng, tình yêu vốn dĩ bắt nguồn từ cảm xúc, mà cảm xúc là thứ vô định, nhưng tuổi thành xuân của con gái lại có thì, không thể mãi rong ruổi trong cuộc chơi cảm xúc đó. Người đàn ông có một chặng đường dài để đi và trưởng thành, bởi đàn ông càng từng trải thì càng hấp hẫn. Còn cô gái của bạn, cô ấy chỉ có vài năm thanh xuân ngắn ngủi mà thôi!

Khi đã xác nhận yêu nhau thật lòng đừng “thương nhau để đó”, hãy nhanh chóng quyết định cưới khi cô ấy còn đang ở bên bạn và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, còn nếu đặt cô ấy giữa những sự lựa chọn, hãy cho cô ấy tự quyết định bước đi cuộc đời mình! Bạn cũng vậy, cô ấy cũng vậy, yêu thật lòng thì phải cưới, còn không thì đừng để phí thời gian của nhau...

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Con gái có thì, vì thế đừng để cô ấy phải chờ đợi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể bao biện mọi lý do để trì hoãn hôn nhân gia đình, do “sự nghiệp chưa ổn định”, do “chưa đủ điều kiện để gánh vác gia đình...”  Tuy nhiên các anh à, người phụ nữ, điều cần nhất là an yên! Sinh ra mang phận đàn bà đã có quá nhiều điều thiệt thòi, giam cầm bản thân trong những tháng ngày miên man chờ đợi một hạnh phúc gia đình đúng nghĩa liệu có phải quá khắc nghiệt với cô ấy hay không?

Hãy cưới người con gái thật sự yêu mình, để có thể chăm sóc tốt cho cô ấy – người đã nguyện ý cùng bạn đi hết cuộc đời dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chính bản thân họ trong tương lại…Lúc đó, cô gái ấy sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong tình yêu, bởi điều tuyệt vời nhất đối với một người phụ nữ là được chăm sóc người mình yêu thương…

“Yêu đủ rồi, minh cưới đi thôi” 

Phụ khi khi đến tuổi trưởng thành, dù còn ham vui, thích tụ tập bạn bè, có thể “quẩy tung nóc nhà” cùng đồng nghiệp, nhưng cuối tuần vẫn mong muốn có được chỗ dựa bình yên. Quanh đi quẩn lại, khi thấy bạn bè dần bước vào cánh cửa của hôn nhân gia đình, người đã có con nhỏ, nàng cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Nhìn chung ở độ tuổi này, khi công việc đã ổn định, độ tuổi đã đủ trưởng thành, phụ nữ ai cũng  muốn đặt một nền móng vững chắc của quan hệ vợ chồng nghiêm túc để đẹp lòng cha mẹ, tránh những câu hỏi chuyện chồng con và để “những giấc mơ màu hồng không bị loang màu như một bức tranh vẽ hỏng”. 

Có đáng không khi người đàn ông đánh đổi những tháng ngày yêu thương đầy màu sắc, chỉ vì không dám tin tưởng vào tình yêu và hôn nhân gia đình? Vì sợ trách nhiệm, sợ mất mát, sợ phải từ bỏ những cuộc vui hàng ngày, sợ đau khổ..mà chọn con đường an toàn hơn, rằng: “ Anh bảo rằng rất yêu/ Rất thương và rất nhớ/ Rất cần nhưng không thể/ Cưới em? Chuyện trong mơ...”.

Đó phải chăng là một thứ ích kỷ, ích kỷ với chính bản thân mình và người mình yêu? Như một con đường phẳng lì thẳng tắp chạy một mạch tới đích, người đàn ông dạo chơi trên đó mà không biết rằng tuổi trẻ phụ nữ trôi qua mỗi ngày. Những ngày tháng ấy, xin đừng e ngại quá nhiều. Xin hãy dám yêu, dám cưới. Hôn nhân gia đình luôn là một điều thiêng liêng. Hãy nhớ rằng, bạn có thể yêu rất nhiều người, nhưng cưới thì chỉ nên có một mà thôi. Nếu đã yêu, xin hãy gác lại những thứ đã qua mà dành hết tình yêu cho người con gái của bạn hết cuộc đời. Bằng không hãy để cô ấy tự tìm hạnh phúc gia đình  cho mình, yêu nhau mà không cưới, mọi lý do cũng chỉ bao biện cho sự hèn nhát, ích kỷ mà thôi!

Khi bạn đã đủ tuổi, đủ can đảm, dám tự tin để lo cho gia đình một cuộc sống ổn định, thì hãy nắm tay người con gái của mình và hét to rằng: “Yêu đủ rồi, mình cưới đi thôi!”

Còn chần chừ gì nữa!

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Từ khóa:   hôn nhân kết hôn yêu nhau để cưới

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