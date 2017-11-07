Yêu 11 năm, làm vợ 1 ngày - câu chuyện khiến ai cũng phải rơi nước mắt

Tâm sự gia đình 07/11/2017 14:14

Tình yêu không phải ai cũng may mắn tìm được nhau, hạnh phúc không phải ai cũng giữ gìn được.

Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một hoàn cảnh và những việc mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể xảy ra vẫn diễn ra. Không phải câu chuyện hôn nhân nào, câu chuyện tình yêu nào cũng được hạnh phúc như ước mong của nó. Có lẽ câu chuyện về anh và chị sẽ là câu chuyện khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Anh và chị quen nhau từ những ngày cả hai mới lên thành phố này nhập học. Trọ chung 1 xóm trọ, khi ấy cả hai vẫn nghèo lắm. Sau rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm vì cùng là những người xa quê. Gần gũi nhau rồi yêu thương nhau lúc nào không hay.

Suốt 4 năm của quãng thời gian sinh viên anh chị đã dành cho nhau những gì trọn vẹn nhất. Những năm tháng có cả ngày đói, ngày no cùng nhau trải qua. Cùng nhau đến trường, cùng nhau học bài rồi cùng nhau tốt nghiệp. Biết bao nhiêu kỉ niệm đều gắn liền với nhau như thế

Tốt nghiệp ra trường chị học lên Thạc sĩ bằng sự cố gắng của mình với sự ủng hộ của anh để kiếm được một công việc tốt hơn. Thế rồi 2 năm chị học xong Thạc sĩ, cũng đã 6 năm bên nhau rồi cả hai vẫn còn mặn nồng lắm.

Yêu 11 năm, làm vợ 1 ngày - câu chuyện khiến ai cũng phải rơi nước mắt - Ảnh 1
Tình yêu ấy cuối cùng cũng đến ngày đơm hoa kết trái - Ảnh: Internet

Tuổi trẻ gắn liền với nhau, anh chị còn có với nhau thêm những năm tháng sau này. Đi làm rồi không ít người nói chẳng mấy ai giữ được tình yêu sinh viên ấy. Nhưng không, anh chị chính là minh chứng cho tình yêu đó. Anh chị đã cùng nhau trải qua suốt những năm tháng ấy, cùng nhau kiếm tiền và có cho mình một công việc ổn định với thu nhập khá họ mới quyết định về chung 1 nhà.

11 năm ròng rã, năm đó anh và chị đã 29 tuổi. Cái tuổi mà cả hai đều đến lúc phải kết hôn khi hai bên gia đình đã rục rịch từ nhiều năm trước mà anh chị vẫn đang lần lữa. Thế rồi anh tỏ tình với chị, anh ngỏ lời vô cùng ngọt ngào bằng một nụ cười tươi, anh mỉm cười còn chị nhẹ nhàng cúi đầu đồng ý.

Tình yêu ấy cuối cùng cũng đến ngày đơm hoa kết trái rồi. Mọi thứ diễn ra như đúng mong đợi của nó. Anh chị chuẩn bị có một đám cưới hoàn hảo, vô cùng hạnh phúc. Ngày cưới diễn ra, chị chính là cô dâu xinh đẹp nhất, anh cũng là chú rể tuấn tú nhất.

Họ cùng nhau bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình, họ hàng, bạn bè và mọi người. Đám cưới vô cùng đẹp đẽ, lãng mạn ấy đã diễn ra. Ngày mai thôi anh chị sẽ cùng nhau đi nghỉ tuần trăng mật. Nhưng rồi tai họa ập đến khi ngày hôm sau anh phải đến cơ quan hoàn thành một công việc còn sót lại trước khi đi du lịch cùng vợ mới cưới.

Trên đường về anh bị một chiếc xe đâm phải rồi không may mắn anh đã qua đời. Người ngoài nhìn anh nằm đó thấy thương anh còn trẻ mà đã ra đi. Chỉ đến khi chị đi tới, chị gào khóc tên anh:

Yêu 11 năm, làm vợ 1 ngày - câu chuyện khiến ai cũng phải rơi nước mắt - Ảnh 2
Sao anh lại bỏ em, sao lại bỏ em hả anh? Mình mới cưới được có 1 ngày thôi mà, anh tỉnh lại đi anh - Ảnh: Internet

- Sao anh lại bỏ em, sao lại bỏ em hả anh? Mình mới cưới được có 1 ngày thôi mà, anh tỉnh lại đi anh. – đâu đó đã có người lau nước mắt, chị tiếp tục òa lên nức nở hơn:

- Tại sao anh lại đối xử với em như thế, có phải em đã làm gì sai không? 11 năm yêu nhau em mới được làm vợ anh có 1 ngày thôi, em xin anh đấy tỉnh lại đi anh...

Mọi người đều lau vội giọt nước mắt đang rơi xuống. Rồi không biết ngày mai với cô gái trẻ ấy sẽ ra sao. 11 năm yêu thương, làm vợ còn chưa tròn 1 ngày đã mất chồng. Thật sự không ai có thể tưởng tượng càng không ai có thể hiểu thấu được nỗi đau mà cô gái ấy phải chịu.

Mỗi một câu chuyện đều khác nhau, chỉ là câu chuyện này khiến chúng ta thấy rằng hãy trân trọng nhau, yêu thương nhau bằng cả tấm lòng bằng cả sự toàn tâm toàn ý của bản thân mình để rồi nếu một mai đây không còn bên cạnh nhau nữa thì cũng sẽ không phải hối tiếc vì những điều đã qua.

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