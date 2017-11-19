Vừa thấy ô sin chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe chồng với anh rể rối rít tư vấn địa chỉ phá thai

Tâm sự gia đình 19/11/2017 09:11

Chứng kiến cái cảnh lạ lùng đó không ai là không nghi ngờ cho được. Để rồi cuối cùng cũng lộ tẩy khiến người vợ như tôi không biết phải làm sao.

Tôi là Nga, tôi lấy chồng cách đây gần 3 năm. Vợ chồng tôi sống chung với gia đình nhà chồng. Bố mẹ chồng và vợ chồng chị gái của chồng. Anh rể vì quê xa mà nhà chồng rộng rãi nên cả đại gia đình sống chung với nhau luôn.

Sống chung cũng không quá phức tạp khi cả vợ chồng tôi và vợ chồng anh chị đều cũng là những người đi làm cả ngày. Chỉ có tối về tôi với chị dâu phụ nhau nấu cơm cho cả nhà. Anh rể với chồng cũng khá thân thiết nên gia đình tương đối hòa thuận.

Nhưng đợt gần đây tôi và chị dâu cùng mang bầu. Chị dâu mang bầu đứa con thứ 2, còn tôi sau một khoảng thời gian kế hoạch thì hiện đang mang thai đứa con đầu lòng. Vì không ốm nghén quá nhiều nên tôi vẫn có thể đi làm được. Tuy nhiên khi bụng bầu lớn hơn, trong nhà mẹ chồng thì cũng bận việc hàng quán không ai nấu cơm tối được nên tôi và chị dâu bàn tính thuê ô sin.

Được sự thông qua của bố mẹ chồng và chồng cũng như anh rể chúng tôi đón 1 cô ô sin khá trẻ về nhà. Thời gian đầu mọi chuyện đều khá ổn định, ô sin còn trẻ nên nhanh nhẹn và cũng học việc rất nhanh.

Sau đó thì chị dâu sinh trước khoảng 10 ngày rồi tôi cũng sinh. Cả hai đều trong thời gian ở cữ được chồng quan tâm nhiều. 4 tháng sau khi con đã cứng cáp hơn nhưng tôi vẫn xin nghỉ ở nhà thêm với con để gần gũi con. Còn chị dâu đã bắt đầu đi làm vì gánh nặng hai đứa con nhỏ một mình anh rể lo không xuể.

Nếu mọi chuyện cứ ổn định như thế thì đã không có vấn đề gì xảy ra. Chỉ có điều không phải điều gì cũng được như bản thân mình mong đợi. Có những việc xảy ra khiến chúng ta không thể nào ngờ tới được.

Vừa thấy ô sin chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe chồng với anh rể rối rít tư vấn địa chỉ phá thai - Ảnh 1
Nhưng rồi vừa nhìn thấy ô sin bưng miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe chồng với anh rể đã rối lên - Ảnh: Internet

Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chồng mình sẽ ngoại tình. Vì tôi rất tin tưởng anh, còn anh rể anh ấy vô cùng đứng đắn. Trước kia tôi từng nghe rất nhiều vụ anh rể gạ gẫm em dâu nhưng anh rể nhà tôi thì không như vậy nên tôi cũng thấy có chút may mắn.

Ai ngờ mọi chuyện đến mà tôi không thể nào lường trước được. Hôm đó vừa mới thấy ô sin chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Tôi đang nghĩ chắc cô ấy ăn phải thứ gì không tốt rồi. Nhưng rồi vừa nhìn thấy ô sin bưng miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe chồng với anh rể đã rối lên:

- Cô có cần tôi tư vấn địa chỉ phá thai an toàn không? – chồng tôi nói:

- Tôi có bạn làm ở phụ sản đó để tôi giới thiệu cho nhé. – anh rể tiếp lời, tôi đứng đó hỏi:

- Hai người bị sao vậy? sao hai người biết cô ấy có thai. – anh rể gãi đầu gãi tai:

- À, thì anh thấy thế nên đoán vậy thôi.

- Hai người này lạ thật đấy.

Tôi nói thế rồi đỡ ô sin ra bàn. Thật ra tôi cũng hiểu, ngầm hiểu mọi chuyện đang diễn ra. Có lẽ là anh rể và chồng đã làm gì đó chăng. Suy đoán của tôi nhanh chóng được giải đáp khi anh rể kéo chồng tôi ra góc cầu thang:

- Cậu nghĩ đó là của ai.

- Em thật sự cũng không biết. Anh em ta chỉ say rồi nhỡ 1 lần thôi.

- Anh sợ cô ta nói ra thì chết cả lũ.

- Em nghĩ chắc cô ấy cũng không dám nói đâu, với cả cô ấy tự nguyện mà.

- Nhưng mà anh vẫn lo quá chú ạ.

- Em cũng không biết làm sao nữa.

Câu chuyện dừng lại, tôi hiểu rõ một bí mật của chồng và anh rể đang giấu kín. Nhưng liệu biết mọi chuyện rồi sẽ khá hơn hay không? Gia đình vợ chồng anh chị cũng đang rất hòa thuận. Chị mà biết chuyện này liệu có sốc. Đứng ở giữa thế này thật sự tôi không biết nên xử lý sao cho phải.

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