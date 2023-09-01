Vừa nghe thầy bói phán một câu, mẹ chồng sợ 'xanh mặt' đuổi con dâu ra khỏi nhà, thái độ của chồng mới... sốc

Tâm sự gia đình 01/09/2023 14:35

Tôi không thể nào hòa hợp với mẹ chồng vì bà quá sức vô lý. Chỉ vì lời phán của thầy bói, mẹ chồng thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà

Kể từ khi lên xe hoa về nhà chồng, cuộc sống của tôi chưa ngày nào là được yên ổn. Không phải vì chồng không thương yêu, mà là tôi gặp phải người mẹ chồng cay nghiệt, khó tính. Tuy sống chung trong một mái nhà, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ chồng.

Tôi là dâu út, trên tôi còn có hai chị dâu nữa. Cả ba chị em thường than thở với nhau về mẹ chồng nhưng chẳng ai dám hó hé một lời vì sợ bà buồn. Mẹ chồng tôi không phải kiểu người quá dữ dằn, nhưng với con dâu, bà lại vô cùng khắt khe, khó tính. Và cho đến thời điểm này thì tôi xin được dùng từ “cay nghiệt” để nói về bà.

Vừa nghe thầy bói phán một câu, mẹ chồng sợ 'xanh mặt' đuổi con dâu ra khỏi nhà, thái độ của chồng mới... sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi việc trong nhà, là phận dâu con nên tôi luôn cố gắng làm theo ý mẹ chồng, vừa để xuôi ý bà, vừa để chồng khỏi phải khó xử. Nếu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, tôi chẳng để ý làm gì. Nhưng mẹ chồng tôi lại rất quá đáng khi có nhiều hành động không đúng của một người mẹ chồng dành cho con dâu.

Đơn cử, mẹ chồng tôi nhiều lần can thiệp chuyện gia đình của tôi, ép tôi phải cắt đứt liên hệ với chính bố mẹ đẻ của mình vì sợ tôi lấy tiền nhà chồng gửi về nhà. Bà từng nói, con gái đã đi lấy chồng thì không còn can hệ gì với gia đình nữa. Chuyện quá vô lý như vậy mà bà cũng nghĩ ra được. Chưa hết, mẹ chồng tôi còn tuyên bố, nếu sinh đứa con thứ 2 ra tiếp tục là con gái, bà sẽ bắt con trai ly hôn với tôi để tìm vợ khác.

Chưa kịp có em bé thứ hai, tôi đã bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà chỉ vì lời phán của một thầy bói. Thầy phán với mẹ chồng tôi rằng chính con dâu út (là tôi) sẽ làm gia đình bà tan cửa nát nhà trong sớm muộn, nguy hiểm hơn, tính mạng của bà và chồng tôi cũng bị đe dọa khi có tôi.

Vừa nghe thầy bói phán một câu, mẹ chồng sợ 'xanh mặt' đuổi con dâu ra khỏi nhà, thái độ của chồng mới... sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay chiều hôm đó mẹ chồng tôi trở về nhà và thông báo tôi phải dọn ra khỏi nhà. Bà còn tận tay thu gom đồ đạc cho tôi và tuyên bố từ này vợ chồng tôi phải ly hôn.

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì đã bị bà kéo đi đuổi cổ ra khỏi nhà theo đúng nghĩa đen. Nhưng điều khiến tôi thấy lạ nhất là thái độ của chồng tôi khi chứng kiến sự việc. Anh đứng im nhìn tôi bị mẹ chồng kéo đi ra khỏi nhà mà không có bất cứ phản ứng gì, khác hẳn hoàn toàn con người anh trước đó.

Tôi đành xách đồ về nhà mẹ đẻ cách đó hàng chục cây số, mang theo nỗi ấm ức không gì tả được. Mẹ chồng tôi tính tình trước nay đã vậy, tôi có thể hiểu được, nhưng thái độ của chồng tôi lúc ấy là như thế nào? Giữa hai người họ liệu có chuyện gì giấu tôi chăng? Tôi chưa muốn ly hôn chồng, nhưng cũng không muốn quay trở lại căn nhà có người mẹ chồng nghiệt ngã như vậy nữa. Tôi phải làm gì đây?

Phụ nữ thông minh: Thực hiện 4 KHÔNG khi nóng giận khiến chồng phục sát đất, nể trọng vợ

Phụ nữ thông minh: Thực hiện 4 KHÔNG khi nóng giận khiến chồng phục sát đất, nể trọng vợ

Phụ nữ hãy biết giấu kín những cảm xúc trong lòng. Nếu ngay lúc này bạn để cảm xúc dẫn dắt, hành động theo bản năng thì mọi việc sẽ tệ hơn rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp