Vừa mới ‘đá’ được bạn trai bội bạc, nghe tin em gái cưới chạy bầu, khi em gái dẫn chồng sắp cưới ra, thấy mặt anh ta tôi ngã khuỵ rồi khóc ầm lên

Theo câu chuyện được đăng tải, nhân vật chính là một phụ nữ tên Mia (tên nhân vật đã được thay đổi) đang ở độ tuổi 20 đẹp nhất. Cô vừa chia tay người bạn trai 3 năm của mình. Nguyên nhân chia tay là do bạn trai đã 'ngoại tình’.

Mới đây, hãng truyền thông Mirror của Anh đã đăng tải một câu chuyện về một người phụ nữ phát hiện ra em gái mình và bạn trai cũ đã có con với nhau.

Trong lúc cô đang quá mệt mỏi vì luôn phải canh chừng người bạn trai đa tình của mình, thì cô Mia lại vô tình nắm được bằng chứng ngoại tình của bạn trai. Thuận nước đẩy thuyền, cô đã đặt dấu chấm hết cho mối tình của cô và anh.

Bởi vì bạn trai của Mia có khuôn mặt khá bảnh bao nên luôn thu hút rất nhiều ong bướm, có hàng tá phụ nữ vây quanh anh. Trong suốt 3 năm hẹn hò, không ngày nào mà Mia không lấy nước mắt rửa mặt vì sự vô tâm và tệ bạc của bạn trai.

Bẵng đi một thời gian, cô Mia sốc vì nghe tin em gái mình có thai, sẽ đưa bạn trai về ra mắt và hỏi cưới. Ngày hôm đó cả gia đình cô Mia đều có mặt đông đủ và khi em gái dắt bạn trai của mình vào ra mắt, thì ai ai trong gia đình của Mia cũng bị sốc.

Ảnh minh họa: Internet

Cô Mia bật dậy một cách hoảng loạn, run rẩy chỉ tay vào mặt bạn trai của em gái rồi ngã gục xuống. Người bạn trai làm em gái có bầu, làm dậy sóng cả gia đình cô Mia không ai khác mà chính là người bạn trai bội bạc mà Mia mới chia tay cách đây không lâu.

Cô Mia sốc không nói nên lời, khi ánh mắt cô lia qua bụng của em gái mình và nghĩ đến em gái cũng đã có con, Mia cảm thấy mọi thứ như cơn ác mộng. Ngày ra mắt hôm đó đã vô cùng hỗn loạn và không bàn bạc được gì. Giờ đây khi nhắc đến chuyện hôn nhân giữa bạn trai cũ và em gái, Mia không giấu nổi sự bất lực.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm cô Mia quyết định chia tay bạn trai, cô cũng đã biết được việc bạn trai đi ngoại tình với người phụ nữ khác nhưng cuối cùng không tìm ra người đó là ai. Tuy nhiên, giờ nghĩ đến việc tiểu tam đó có thể là em gái mình khiến Mia rất đau lòng.

Cô Mia đau lòng như vậy không phải chỉ bởi vì bạn trai cũ, mà phần lớn là bởi vì em gái đã luôn là người an ủi cô mỗi khi cô khóc lóc về người bạn trai bội bạc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cô Mia nghẹn ngào kể: "Em gái luôn chăm chú lắng nghe mỗi khi tôi than vãn vấn đề gái gú của bạn trai, thậm chí em ấy còn chửi anh ta rất nặng lời. Làm sao em ấy có thể làm như vậy, khi biết chị của nó đã khổ sở vì bạn trai cũ như thế nào? Chính em gái tôi là người đã khuyên tôi nên chia tay anh ta."

Cô Mia còn cho biết là bây giờ cô rất khó để nhìn mặt em gái mình và lo lắng rằng nếu sau này em gái và bạn trai cũ của cô kết hôn, họ sẽ thường xuyên đụng mặt nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã bày tỏ sự đồng cảm và an ủi cô Mia:

"Bạn không cần phải sợ hãi gì cả. Hãy tự tin lên. Người sẽ cúi đầu khi gặp mặt nhau không phải là bạn, mà là cặp đôi đã đâm sau lưng bạn đấy."