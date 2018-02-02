Trong thế giới tình yêu, tha thứ cho kẻ ngoại tình đồng nghĩa với việc phản bội chính bản thân mình. Nếu tha thứ có nghĩa là bạn đã quên đi những cảm giác đau đớn mình từng trải qua khi bị phản bội.

Trên những diễn đàn về phụ nữ, đề tài luôn được tranh luận nhiều nhất đó là ngoại tình. Có nhiều người cho rằng mình có thể dễ dàng tha thứ nếu chồng ngoại tình. Nhưng thực tế lại khác, liệu bạn có thể tha thứ cho một người phản bội mình hay không? Đối với những kẻ ngoại tình, không hận đã là một đặc ân, đừng bao giờ mong chờ sự tha thứ - Ảnh minh họa: Internet Rất nhiều người khi bị phản bội sẽ có hai kiểu phản ứng khác nhau: Một là hận, hai là tha thứ. Hận là điều rất bình thường. Nếu như bạn nói rằng không hận chút nào chắc chắn là đang nói dối. Hận là một phản ứng rất bản năng và bình thường của cảm xúc. Nhưng cũng có một số người cho rằng không nên hận, cần phải khoan dung và cho người ta một cơ hội. Đây là cách nói điển hình của những người chưa từng trải qua chuyện này. Nếu như bạn đã từng trải qua nỗi đau bị phản bội, bạn sẽ biết được tha thứ không dễ dàng chút nào.

Trong tình yêu, phần nhiều phụ nữ đều dám yêu dám hận. Nhưng chúng ta không thể nào ôm nỗi hận đến hết cuộc đời được. Chính vì thế, sau khi sự việc xảy ra, bạn hãy học cách làm sao hóa giải thù hận. Nhiều người hỏi vì sao phải như vậy? Bởi vì nếu như lúc nào cũng hận thù chứng tỏ cuộc sống của bạn vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái bóng của con người ấy. Bạn cứ hận như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến người ta mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và sức khỏe của bạn. Có một cô gái sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cô hận chồng và nhất quyết ly hôn. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, cô tập trung toàn bộ tinh thần cho công việc. Cô tạo cho mình một sự nghiệp vững chắc. Vài năm sau đó, cuộc sống của cô ngày một tốt lên. Cô nói rằng phải cảm ơn chồng cũ đã ngoại tình vì nó khiến cô hiểu ra rằng thì ra sống một mình cũng rất tốt. Nhưng khi được hỏi có tha thứ cho chồng cũ cô hay không, cô nghiêm túc trả lời không thể nào. Cô có thể không hận anh ta nữa nhưng để tha thứ cho con người ấy thì không bao giờ.

Đúng vậy, không hận đã là một việc vô cùng khó khăn rồi, làm sao có thể tha thứ cho một người đã từng phản bội? Mọi người đều không phải là trẻ con, những kẻ ngoại tình phải biết được hậu quả của việc phản bội hôn nhân do mình gây ra. Đừng bao giờ cho kẻ ngoại tình có cơ hội tổn thương bạn lần thứ hai - Ảnh minh họa: Internet Trong thế giới tình yêu, tha thứ cho kẻ ngoại tình đồng nghĩa với việc phản bội chính bản thân mình. Nếu tha thứ có nghĩa là bạn đã quên đi những cảm giác đau đớn mình từng trải qua khi bị phản bội. Bạn thương người khác thì ai thương bạn đây? Bạn bị tổn thương lần đầu là sai lầm của người khác, nhưng nếu như bị tổn thương đến lần thứ hai, vấn đề chính là do bạn. Dễ dàng tha thứ chứng tỏ bạn đã cho người kia có cơ hội làm tổn thương bạn lần thứ hai. Phụ nữ cần tỉnh táo để không chìm trong đau khổ mà không thoát ra được. Chính vì vậy khi bị phản bội trong hôn nhân bạn hãy ghi nhớ một câu: “Đối với những kẻ ngoại tình, không hận thù đã là một đặc ân rồi, còn tha thứ thì đừng bao giờ mơ tưởng đến”.

Ba bước nhanh nhất giúp phụ nữ vượt qua nỗi đau bị phản bội trong hôn nhân Bị phản bội là nỗi đau lớn nhất về tình cảm mà người phụ nữ gặp phải sau khi kết hôn. Để vượt qua được nỗi đau này, chị em phụ nữ cần phải thực hiện ba bước này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/voi-ke-ngoai-tinh-khong-han-da-la-mot-dac-an-dung-bao-gio-doi-hoi-su-tha-thu-270176.html