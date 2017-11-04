Vợ và bồ đánh nhau chồng ung dung đứng xem nhưng khi bồ xé toạc áo thấy thứ này trên người vợ thì lao vào

Tâm sự gia đình 04/11/2017 10:12

Có những người đàn ông, sau khi bỏ bê vợ để tìm đến người phụ nữ khác, họ cảm thấy thỏa mãn, sung sướng, nhưng rồi vào giờ phút quyết định, họ lại ân hận khi đã không biết yêu thương vợ nhiều hơn.

Tuấn là 1 người chồng như vậy. Sau khi vợ anh sinh xong đứa con đầu lòng, cũng như bao người phụ nữ khác, cô trở nên sồ sề, da dẻ sần sùi và đặc biệt người lúc nào cũng nồng nặc mùi sữa hôi rình.

Mỗi lần gần gũi vợ, Tuấn lại bịt mồm bịt miệng như ghê gớm lắm, cuối cùng anh cũng bị sa vào cám dỗ của cô thư ký là Huệ. Biết thời điểm khi vợ sếp mang thai và sinh con xong là thời điểm nhạy cảm nhất, Huệ tranh thủ nhảy vào để quyến rũ anh.

Và không ngoài dự đoán của cô, dù trước đó Tuấn đã nghiến răng từ chối nhưng 3 tháng sau khi vợ sinh, Tuấn không chịu đựng được nữa nên  ngày nào cũng phải “tăng ca” với thư ký.

Hôm đó, biết vợ Tuấn về bên ngoại mấy hôm, Huệ lái xe đến nhà tìm Tuấn, thấy cô anh ngạc nhiên:

- Sao em lại đến đây? Anh đã nói chỉ gặp mặt ở công ty và nhà nghỉ cơ mà.

Huệ túm lấy cổ áo anh:

- Sợ quái gì chứ, mụ vợ già của anh có nhà đâu, em đến chiều anh nè, biết anh đang cô đơn mà.

Rồi cô lả lơi đẩy Tuấn vào phòng cởi áo anh rồi lại tự cởi đồ của mình. Nhưng khi Huệ vừa đè Tuấn lên giường thì bất ngờ có tiếng bước chân người đi vào. Thì ra là vợ Tuấn, cô bước vào đã thấy đôi giày cao gót lạ liền vội vã xông vào phòng thì ôi thôi xong:

- Cô..là ai? Các người…các người thật trơ trẽn.

Vợ Tuấn vừa dọc ả nhân tình dậy vừa quát lớn lên rồi tát cái bốp khiến cô ta đau điếng. Cô thư ký ung dung trả lời:

- Tôi là thư ký của anh Tuấn nhà chị, rồi sao?

Tuấn hoang mang không biết giải thích thế nào thì vợ anh nói:

- Thư ký mà đè nhau như thế à? Đồ hồ ly tinh, dám quyến rũ chồng bà.

Nói xong, vợ Tuấn nhảy bổ vào giật tóc đánh tới tấp ả thư ký khiến cô ta giật mình. Trong khi đó, cô quát Tuấn:

Vợ và bồ đánh nhau chồng ung dung đứng xem nhưng khi bồ xé toạc áo thấy thứ này trên người vợ thì lao vào - Ảnh 1
Con điên, bụng tao thế này là do tao hy sinh vì chồng vì con - Ảnh: Internet

- Anh mà dám can thiệp vào tôi giết anh, đồ chồng khốn nạn, bội bạc.

Nghe vậy, Tuấn  cứ để cho 2 người phụ nữ đánh nhau, cô thư ký cũng không phải dạng vừa, cô ta bị tát mấy cái thì nổi cơn giận cũng đá đấm loạn xạ. Nhưng đến khi cô thư ký kéo được áo vợ Tuấn, cô ta xé toạc ra rồi nói:

-Chao ơi, cái bụng toàn mỡ là mỡ, thấy ghê.

Tuấn bất chợt nhìn vào chiếc bụng của vợ, không những mỡ mà còn có 1 vết sẹo dài sau lần sinh mổ đứa con đầu lòng.

Vợ anh bối rối kéo áo lại rồi chửi:

-Con điên, bụng tao thế này là do tao hy sinh vì chồng vì con, chứ không phải loại trơ tráo cướp chồng người khác như mày.

Nghe vậy, cô bồ định giơ tay tát vợ Tuấn thì bất chợt anh lao vào nắm chặt cổ tay cô ta:

- Dừng lại, cô không được phép đụng vào vợ tôi, nhìn chiếc bụng của vợ tôi mới nhận ra cô ấy đã vì tôi mà hy sinh nhiều thứ như thế nào, thời gian, sắc đẹp và bao nhiêu công lao. Còn cô, cút đi cho tôi.

Nói rồi anh tiến lại xoa bụng vợ còn cô thư ký hậm hực lấy áo bỏ ra ngoài, Tuấn quay lại nói với vợ:

- Anh xin lỗi, giờ thì anh biết mình sai rồi, anh thề sẽ không bao giờ làm điều gì khiến em buồn nữa, anh sai rồi.

Vợ Tuấn chửi chồng 1 hồi rồi lấy thứ đồ bỏ quên và lập tức về nhà ngoại. Cô vẫn chiến tranh lạnh với chồng, Tuấn phải làm sao để được vợ tha thứ đây?

Đợi chờ chồng người, vô vọng bi ai nhường nào…

Đợi chờ chồng người, vô vọng bi ai nhường nào…

Một người là vợ mà vẫn phải chờ chồng mình yêu trọn vẹn. Một kẻ lại mặc tháng năm mà bình thản đợi chồng người. Ai vô vọng hơn ai, ai bi thương hơn ai, liệu anh có muốn đợi để xem đến cùng?

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình vợ và bồ vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới