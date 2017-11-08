Vợ sau sinh vòng 1 xập xệ mà cứ 'thả rông', chồng điên tiết quát mắng, 1 lần nhìn qua khe cửa thấy vợ làm điều này thì bật khóc

Trước đây Huy luôn tự hào khi cưới được vợ đẹp không khác gì hoa hậu. Đi đâu anh cũng rước vợ theo để cho lũ bạn và đồng nghiệp ghen tỵ. Thế nhưng kể từ khi Liên sinh xong thì Huy cấm tiệt bắt ở nhà không được đi cùng mình. Lắm lúc tiệc công ty đồng nghiệp cứ hỏi vì sao không cho vợ đi cùng thì Huy chỉ biết bảo vợ bận, chứ nghĩ đến cảnh cho vợ đi cùng chắc mọi người cười vào mặt Huy mất.

Huy và Liên kết hôn đến nay đã được gần 2 năm, với quãng thời gian đó thì với nhiều người vẫn đang hưởng thụ vợ chồng son yêu thương lẫn nhau. Thế nhưng với Huy thì anh chán ngán cô vợ đến tận cổ, mà cái lý do đó là trước kia mới cưới chẳng sao. Thậm chí Huy còn cưng chiều Liên hết mực, thế nhưng từ sau khi vợ sinh xong thì Huy thấy Liên không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ, mà có khi còn xập xệ rồi quê mùa hơn thế.

Nhiều lúc Huy không tài nào hiểu nổi người ta cũng sinh nở, thế mà lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh lắm. Thế mà vợ mình thì cứ ngày một xập xệ đi, có lần con ngủ cũng muốn gần gũi vợ để hâm nóng tình cảm tý nhưng vừa chạm vào vùng da rạn rồi đen chằn chịt là Huy lại mất hết cả hứng. Chưa kể đến cái việc dù tắm rửa sạch sẽ mà ngủ với vợ Huy vẫn thấy người Liên toàn mùi nước đái của con.

Chê vợ xấu lại ở bẩn sau sinh nên Huy ôm gối xuống phòng ngủ cho thoải mái. Nhưng ngày đi làm về sớm Huy cũng đều rủ bạn bè đi nhậu chứ về nhà nghe con khóc quấy phá là anh lại đau đầu.

Vợ xấu xí sau sinh đã khó chịu lắm rồi, thế mà dạo gần đây thì Huy thấy Liên còn không chịu mặc áo ngực mỗi khi ra ngoài. Ngày hôm đó Huy ra cửa hàng tạp hóa mua thuốc thì mấy ông hàng xóm cứ trêu.

- Này, tiện thể thì đi mua luôn cho cô vợ của anh cái áo ngực nhé. Ngực xệ tận rốn rồi mà cứ "thả rông" đi khắp nơi đấy.

Nghe đến đó là Huy tức đến nổ máu, anh hậm hực về nhà rồi lôi hết áo ngực của vợ trong tủ ra rồi quát.

- Tôi để cô thiếu tiền hả? Áo ngực nhiều thế này sao không mặc vào mà cứ thả rông ra ngoài thế hả? Cô định bêu xấu mặt tôi à? Ngực có đẹp gì nữa đâu mà đòi khoe cho đàn ông nhìn. Cô nhìn cô trong gương chưa, bụng thì mỡ lai rạn, ngực thì xệ như hai quả mướp...nhìn mà phát ói.

- Em đâu có quyến rũ gì ai chứ? Em mới sinh xong bầu ngực tức sữa nên mặc áo lót khó chịu....Mà mỗi lần cho con bú cứ cỏi áo rồi mặc vào vướng víu lắm. Người ta nói gì thì kệ chứ? Quan tâm làm gì hả anh?

- Cô không quan tâm chứ tôi thì mất mặt lắm. Lần sau cô còn "thả rông" nữa thì đừng có trách tôi đấy.

Nghe chồng nói vậy mà Liên buồn lắm, người ta nói phụ nữ sau sinh rất nhạy cảm và cần sự quan tâm của chồng. Thế nhưng với Liên thì cô chẳng được chồng yêu thường, từ ngày sinh xong Liên biết rõ chồng chán mình nhưng cô cũng không làm gì được. Cô cũng muốn lấy lại vóc dáng nhưng con còn nhỏ, nhà cửa lúc nào cần người dọn dẹp thì lấy đâu ra sức. Không còn cách nào khác nên mỗi lần chồng ở nhà là cô mặc áo ngực, đến khi chồng đi làm cô mới dám cởi ra.

Còn về Huy thấy vợ không thả rông ngực nữa nên anh cũng đỡ tức hơn. Thế rồi cho đến ngày hôm đó Huy về nhà sớm thì thấy con ngủ mà không thấy vợ đâu. Định gọi vợ thì Huy thấy Liên cầm 2 quả trứng gà bước vào nhà tắm, anh tò mò rình xem vợ làm gì để rồi chết đứng khi thấy Liên đang dùng trứng gà chà sát lên ngực.

- Này, em làm gì thế hả? Trứng không có mà ăn sao lại dùng lăn ngực hả?

- Thì em lăn rồi em sẽ bóc ăn là được mà. Hơn nữa anh nói ngực em xệ còn gì...em nghe bảo dùng trứng lăn như này sẽ giúp ngực săn lại. Em xin lỗi...vì sinh xong em xập xệ xấu xí. Giờ em đi mặc áo ngực đây...như vậy đỡ anh nhìn thấy khó chịu.

- Em cởi áo đi, cứ thả rông đi. Không cần mặc đâu...mặc làm gì khó chịu lắm. Anh xin lỗi vì đã quát em. Từ giờ em không cần mặc áo ngực khi đứng trước mặt anh đâu, mai anh đi mua cho em mấy cái áo rộng để em có ra ngoài thì mặc. Anh không thích mấy gã hàng xóm cứ trêu em đâu.

Nói rồi Huy quay ra thì anh không kiềm chế nổi sợ bật khóc ngay trước mặt vợ. Chưa bao giờ Huy cảm thấy mình hèn hạ và không xứng đáng làm chồng như lúc đó. Hơn ai hết Huy hiểu vì sao vợ mình lại như thế này, ngày xưa vốn xinh đẹp thế mà giờ sinh con cho mình xong vợ lại xấu xí đi. Huy tự nhủ nhất định từ giờ sẽ yêu thương vợ con hơn nữa...để bù đắp lại những gì vợ đã hi sinh vì bố con anh.