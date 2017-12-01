Vợ qua đời, chồng đau đớn khóc lóc thì đứa con trai 4 tuổi ú ớ: 'Bố ơi, mẹ đang cười kìa' và sự thật khiến ai cũng bàng hoàng

Tâm sự gia đình 01/12/2017 07:08

Vợ chồng anh từ khi sinh ra đã khổ, người ta nói cái số của họ là số cơ cực. Nhưng 2 con người khổ sở đó lại bén duyên với nhau và mong muốn xây dựng 1 gia đình hạnh phúc.

Khi gặp được chị, anh vô cùng hạnh phúc vì có người đồng cảm, cùng nhau yêu thương và chung sống cuộc đời giản dị. Ai cũng mừng cho hạnh phúc của anh chị vì nghĩ từ khi có nhau họ sẽ bớt khổ hơn.

Sau đó, chị sinh được 1 đứa con trai, kinh tế gia đình cũng bắt đầu ổn định, cuộc sống bắt đầu bước vào giai đoạn viên mãn, an yên. Đứa con trai rất ngoan ngoãn lại vâng lời bố mẹ, lúc nào nó cũng quấn lấy mẹ như hình với bóng.

Cứ nhìn thấy con là chị lại mỉm cười hạnh phúc, chị từng nói không có niềm vui nào bằng việc được chứng kiến con trai ngày càng khôn lớn khỏe mạnh.

Nào ngờ, đúng lúc đó thì 1 tai họa bất ngờ ập xuống khiến gia đình tan nát.

1 hôm chị đang trên đường đi đón con về, 2 mẹ con vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, chị véo má con trai nói:

- Mai sau Bo lớn Bo có chở mẹ đi chơi không nào?

Đứa con trai cười tít mắt:

- Có chứ, Bo sẽ chở mẹ đi khắp nơi luôn, mẹ muốn đi đâu, Bo làm lái xe.

Chị hạnh phúc cười rạng rỡ, nhưng cũng chính lúc đó 1 chiếc xe hơi từ đâu mất phanh phóng với tốc độ rất nhanh tới.

Ầm.

Chiếc xe của mẹ con chị đổ lăn xuống đất, người ta thấy chị nằm úp mặt xuống máu me be bét. Điều không ngờ là chị đang đè lên con trai, chính chị đã cố gắng che chở cho con trai ngay khi trông thấy cửa tử thần.

Đứa con khóc thét lên, người dân xung quanh chạy vội lại đưa chị vào bệnh viện, còn đứa trẻ thì chỉ bị xây xước nhẹ cũng được mang đi kiểm tra. Nhưng đứa bé nhất định đòi đi cùng mẹ:

- Mẹ…mẹ ơi..cháu muốn ở cạnh mẹ cơ, không chịu đâu.

Đứa bé khóc lóc làm ầm ĩ cả bệnh viện, thế nhưng khi bố vào nó ôm chầm lấy bố rồi nói:

- Bố…cứu mẹ..cứu mẹ..

Vợ qua đời, chồng đau đớn khóc lóc thì đứa con trai 4 tuổi ú ớ: 'Bố ơi, mẹ đang cười kìa' và sự thật khiến ai cũng bàng hoàng - Ảnh 1
Bố ơi…mẹ..đang cười kìa. - Ảnh Internet

Anh nhìn con rớt nước mắt, chỉ 10 phút sau các bác sĩ và y ta đi ra từ phòng cấp cứu, anh chạy vội lại hỏi:

- Bác sĩ, vợ tôi..sao rồi?

Vị bác sĩ buồn rầu lắc đầu:

- Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chị ấy đã mất quá nhiều máu và bị dập xương sống nên đã qua đời rồi.

Anh choáng ngất chạy vội vào, nhìn thấy vợ lạnh ngắt nằm trên giường, anh gào lên:

- Vợ…vợ ơi..Sao số em lại khổ thế này, vợ ơi, anh xin lỗi…anh còn chưa làm được gì cho em mà…tỉnh lại đi vợ ơi.

Trong khi anh đang gào khóc vì đau đớn, thì đứa con trai đột nhiên chạy lại nắm tay mẹ rồi nó gạt nước mắt nói:

- Bố ơi…mẹ..đang cười kìa.

Anh nghe con trai nói thì giật mình vội vã ngước lên nhìn vào mặt vợ. Anh đưa tay lên mũi thì thấy vợ đã tắt thở nhưng quả thực gương mặt cô tươi cười thanh thản.

Đứa con nói:

- Mẹ…cười đấy, bố đừng khóc nữa, không là mẹ buồn.

Anh ôm chầm lấy con trai:

- Bố…sẽ không khóc nữa, bố không khóc nữa, bố phải thật mạnh mẽ để nuôi nấng con nên người chứ.

Có lẽ vợ anh vì cứu được con trai nên đã mãn nguyện ra đi, còn anh, để đền đáp sự hy sinh của vợ, anh cật lực làm việc kiếm tiền nuôi con, đồng thời dưỡng dục con trai thành người có ích cho xã hội, cũng như dạy con trai 1 điều “không bao giờ được quên người mẹ đã sinh ra con 2 lần”.

Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết

Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết

Đàn bà muốn hạnh phúc, phải học cách buông bỏ. Cái gì nặng quá thì vứt đi, điều gì nhọc lòng quá thì cũng bỏ qua. Nắm hoài làm gì thứ làm mình đau, hại mình, hại cả người thương mình, đáng không?

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chết thương vợ thương con

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 46 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới