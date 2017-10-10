'Vợ ơi, không 'ấy' được thì cho chồng ôm ngực ngủ đỡ thèm nhé', thương chồng bị cấm vận suốt 9 tháng vợ đồng ý nhưng nửa đêm thì...

Tâm sự gia đình 10/10/2017 16:55

Thấy chồng gạ mãi nên Linh cũng thương lắm, nghĩ cảnh bầu bí đến tận 9 tháng nữa cũng tội chồng nên Linh gật đầu đồng ý. Ai dè...

Yêu nhau hơn 6 năm thì Khôi và Linh cũng được đền đáp bằng một đám cưới đẹp như mơ. Cả buổi lễ ai cũng ngưỡng mộ Khôi vì anh cưới được cô vợ đẹp không khác gì hoa hậu. Có gia đình vào một cái là Khôi chỉ chăm chăm về ở nhà ôm vợ. Chẳng thế mà một lần thấy Khôi chủ động hẹn đám bạn đi nhậu khiến mọi người kinh ngạc vô cùng. Thật ra thì bị vợ cấm vận

- Đúng là cưới vợ đẹp có khác. Lâu nay bị vợ "hành" khiếp quá hay sao mà trông bơ phờ thế này hả? - Bạn thân trêu chọc.

- Được thế là tốt. Đằng này bị vợ "cấm vận" hơn 3 tháng nay rồi đang khó chịu đây.

- Á..à...mày không đủ sức chiều vợ chứ gì?

- Vớ vẩn, là vợ tao mang bầu nên mới thế. Không biết tao có chịu nổi suốt 9 tháng không nữa.

- Không chịu nổi đâu...hồi vợ tao bầu bí thì tao thèm quá phải trốn đi chơi gái đấy. Mày thích thì tao giới thiệu mối tốt cho.

 

'Vợ ơi, không 'ấy' được thì cho chồng ôm ngực ngủ đỡ thèm nhé', thương chồng bị cấm vận suốt 9 tháng vợ đồng ý nhưng nửa đêm thì... - Ảnh 1
Bao giờ thì em mới sinh hả vợ? Anh ngứa ngáy trong người lắm rồi. ( ảnh minh họa )

Nghe hội bạn thân nói câu đó thì Khôi từ chối luôn, đúng thật Khôi có nhu cầu cao thật. Nhưng anh chỉ muốn gần gũi vợ chứ không đời nào đi lén lút tìm gái "vui vẻ". Cả ngày đi làm không sao nhưng cứ tối về nằm cạnh vợ mà không được đụng chạm là Khôi khổ sở vô cùng. Lắm hôm quên mất định đè vợ ra thì chợt nhớ vợ đang mang bầu nên đành thôi.

- Bao giờ thì em mới sinh hả vợ? Anh ngứa ngáy trong người lắm rồi -  Khôi thỏ thẻ.

- Mới có gần 4 tháng mà anh. Công nhận mang bầu phụ nữ mệt nhưng đàn ông bọn anh cũng khổ sở không kém nhỉ?

- Chứ còn sao nữa. Nếu biết trước thế này thì anh chưa cho em mang bầu vội. Đúng là khổ thân tôi mà.

Nhìn bộ dạng của chồng mà Linh thấy vừa tội vừa thương. Thế là cô quyết định bắt chồng ngủ riêng để đỡ ham muốn. Ban đầu Khôi không chịu nhưng sau nghĩ không còn cách nào khác nên Khôi đành ôm gối lên phòng thờ ngủ. Vậy nhưng mới được có hơn 1 tuần Khôi đã nhớ hơi vợ nên lại mon men mò xuống ngủ với vợ. Lần này Khôi quyết phải được làm gì đó chứ không đời nào anh "ngủ chay" cả đêm. Hôm đó tầm 10 giờ thì Khôi đẩy cửa bước vào rồi thỏ thẻ.

- Vợ ơi...hôm nay anh ngủ ở đây với em nha.

- Không được, ngủ chung rồi anh lại vào nhà vệ sinh cả đêm đấy.

- Nhưng anh thèm hơi em lắm. Anh nghĩ rồi vợ ạ...em bầu bí mình không "ấy" được thì cho anh ôm ngực ngủ cho đỡ thèm nhé. Em mà không cho là anh đi gái đấy.

- Anh dám không? Chỉ cần đi thôi là em cắt luôn đấy...

- Thế thì em cắt đi...như vậy cho anh bớt khổ. Thôi mà...năn nỉ vợ đó...cho anh ôm ngực ngủ nha.

'Vợ ơi, không 'ấy' được thì cho chồng ôm ngực ngủ đỡ thèm nhé', thương chồng bị cấm vận suốt 9 tháng vợ đồng ý nhưng nửa đêm thì... - Ảnh 2
Anh nhớ chỉ ôm ngực thôi đấy nhé...đè lên người em là động thai con anh chứ không phải con ông hàng xóm đâu đấy.( ảnh minh họa )

Thấy chồng gạ mãi nên Linh cũng thương lắm, nghĩ cảnh bầu bí đến tận 9 tháng nữa cũng tội chồng nên Linh gật đầu đồng ý.

- Anh nhớ chỉ ôm ngực thôi đấy nhé...đè lên người em là động thai con anh chứ không phải con ông hàng xóm đâu đấy.

- Rồi...anh nhớ rồi. Anh hứa, anh đảm bảo chỉ ôm ngực.

Nghe chồng nói vậy nhưng Linh vẫn phải chờ chồng ngủ say cô mới dám nhắm mắt lại. Thế nhưng mới ngủ thiu thiu mấy phút thì Linh thấy "chỗ đó" của mình nhột nhột. Mở mắt ra thấy chồng đang rón rén hôn ngực rồi lại thò tay xuống...

- Này...cái tay anh định làm gì thế hả chồng?

- Anh...anh...

- Không là không. Em đang mang bầu mà...anh chịu khó đi. Sinh xong em bù cho. Làm 1 hiệp là ảnh hưởng đến con luôn chứ chẳng đùa. Người ta bầu bí chồng nhịn cả...anh cũng phải thế thôi.

Linh vừa nói thì Khôi ôm vợ hứa từ nay sẽ kiềm chế thật tốt vì hai mẹ con. Đúng là 9 tháng mang bầu cả vợ lẫn chồng đều vật lộn không kém gì nhau. Có lẽ chắc Khôi chỉ cho vợ đẻ một đứa chứ hai đứa thì anh chịu không nổi.

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Từ khóa:   hôn nhân vợ chồng vợ mang bầu

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