Vợ chồng không có tiếng nói chung, có nên ly hôn?

Trong xã hội hiện đại, ly hôn dường như trở thành một khái niệm không còn xa lạ. Người ta ly hôn vì không còn yêu nhau, vì không thấy có tương lai, vì cuộc sống bế tắc, vì vợ chồng không có tiếng nói chung. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn tự hỏi: Liệu mình có đang quá dễ dãi trong hôn nhân?

Tâm sự của một người phụ nữ mới lấy chồng được chưa đầy một năm khiến cho nhiều người bàn tán. Có nhiều quan điểm trái chiều được đưa ra. Có lẽ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nguồn cơn của câu chuyện là gì và họ cần phải làm gì để có được một cuộc hôn nhân trọn vẹn nhất. Khi không có tiếng nói chung với chồng, bạn sẽ làm gì? - Ảnh minh họa: Internet “Tôi lấy chồng được chưa đầy một năm. Cuộc tình của chúng tôi là cuộc tình trong mơ của bạn bè cùng trang lứa. Tôi và anh đều có công việc tốt tại thành phố. Gia đình hai bên ủng hộ, còn góp tiền giúp chúng tôi mua nhà, mua xe. Bố mẹ hai bên thoải mái với chúng tôi lắm. Tôi chẳng thể phàn nàn điều gì cả, bởi lẽ, cuộc sống như vậy là đã quá dễ dàng với mình rồi.

Tôi và chồng mình yêu nhau được bốn năm trước khi cưới. Quãng thời gian đủ dài để hai người có thể nhận ra những điểm đặc biệt trong tính cách, trong suy nghĩ của nhau. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi đã hiểu nhau quá, đến mức giờ chỉ chờ thời điểm để về chung một nhà thôi. Tuổi trẻ mà, có ai nghĩ xa được gì đâu… Thấy phù hợp và bản thân mình không còn chút đắn đo gì nữa thì cứ thế mà tiếp tục thôi. Ai cũng nghĩ vậy, và chúng tôi cưới nhau. Ấy thế mà cuộc đời không như mơ. Khi chúng tôi không thiếu thốn thứ gì cả, công việc, sự nghiệp, nhà cửa – đủ cả. Nhưng điều duy nhất chúng tôi thiếu, đấy chính là tiếng nói chung. Có điều gì đó khiến cho cuộc sống khi yêu khác với cuộc sống hôn nhân. Có quá nhiều thứ cần phải quyết định. Chúng tôi đã có một cuộc sống mới, cuộc sống ấy buộc chính mình phải là người tự đưa ra quyết định. Thật buồn khi chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Chúng tôi cãi nhau việc mua nhà ở đâu, sẽ sắp xếp nhà cửa như thế nào, lịch làm việc của mỗi người sẽ như thế nào, bao giờ sinh con. Những câu hỏi đấy, ngày xưa tôi đã làm gì nghĩ đến? Nó giống như một cú giáng mạnh vào cuộc sống vốn yên bình của chúng tôi vậy. Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình cách xa chồng nhiều hơn.

Thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh khiến cả hai người mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet “Khi vợ chồng không có tiếng nói chung thì phải làm sao?” Tôi đã hỏi rất nhiều người câu hỏi đó. Mỗi người lại cho tôi những lời khuyên khác nhau. Nhưng dần dần, tôi nghĩ lại, rằng mới chỉ có quãng thời gian đầu tiên thôi mà chúng tôi đã đối diện với biết bao trở ngại, biết bao chuyện khiến cả hai phiền lòng thế này, thì trong tương lai biết làm sao? Một tương lai xa hơn với biết bao thách thức, biết bao trở ngại, chúng tôi sẽ đối diện với điều đó thế nào đây? Hay là, nhân lúc chưa có sự ràng buộc về con cái, giải thoát cho nhau, để cả hai cùng đi tìm hạnh phúc mới?” Cuộc sống khi yêu với cuộc sống hôn nhân thật khác nhau. Chúng ta không thể mang tâm thế của người con gái đang yêu để đặt vào vị trí của người phụ nữ trong gia đình. Và câu chuyện “tiếng nói chung” đâu phải là chuyện của ngày một, ngày hai. Nó là câu chuyện của cả một chặng đường dài. Nếu như bạn đang cảm thấy bị bế tắc trong việc tìm cho hai vợ chồng một tiếng nói chung, hãy suy nghĩ đơn giản mọi thứ. Hãy đơn giản hóa mọi thứ, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống hôn nhân vốn không hề dễ dàng, đặc biệt đối với những cặp vợ chồng mỗi người một cá tính. Học vấn, trình độ, tính chất công việc khiến cho con người ta ngày càng độc lập hơn trong suy nghĩ, trong hành động. Nó đôi khi cũng là một bất lợi trong hôn nhân. Tuy nhiên, hạnh phúc nào mà không có sự đánh đổi, gia đình êm ấm cần một sự cảm thông và chia sẻ đến từ cả hai người. Nếu bạn vẫn đang chần chừ và không biết làm thế nào để tìm được tiếng nói chung đó, hãy cứ bình tâm lại và hạ cái tôi của mình thấp xuống một chút xem sao.

Vợ chồng cãi nhau, đừng giận nhau quá 1 đêm Hôn nhân là một cuộc hành trình dài và bền bỉ. Nó rất cần chúng ta bước đi trong tâm thế : bình tĩnh, tin yêu và khoan dung cho nhau nhiều hơn lúc mới yêu.

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