Vợ chồng đang lục đục, xào xáo, đừng bỏ qua bài viết này

Tâm sự gia đình 23/07/2017 18:20

Đôi khi chỉ vì bận rộn với hàng tỷ công việc, con cái, nhà cửa khiến nhiều chị em “quên bẵng” ông chồng và khiến ông xã trở nên cáu gắt, ít ngọt ngào hơn trước?

Cuộc sống dù bận rộn đến đâu hãy cố gắng dành thời gian bên nhau để yêu thương, trò chuyện, gắn kết tình cảm. Có như vậy cuộc sống hôn nhân mới êm ấm và hạnh phúc được. Một vài điều nhỏ dưới đây có thể là lý do khiến cuộc hôn nhân gia đình bạn trở nên căng thẳng. Thế nên hãy biết cách thay đổi hợp lý để luôn có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nhất.

Đừng lúc nào cũng nói chuyện con cái

Ai cũng biết chuyện con cái luôn là vấn đề mà mọi cặp đôi đều quan tâm. Tuy nhiên đừng nói chuyện con cái quá nhiều và cho rằng đó là đề tài duy nhất giữa hai người. Thay vào đó hãy nói với nhau về chủ đề nhẹ nhàng, tình cảm và dành thời gian cho hai người. Có như vậy cả hai mới hiểu nhau, thông cảm và gắn kết yêu thương nhiều hơn.

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Hãy nói với nhau về chủ đề nhẹ nhàng, tình cảm và dành thời gian cho hai người
Ảnh minh họa: Internet

Đừng mang theo mệt mỏi về nhà

Công việc cơ quan, con cái, nội trợ...đôi khi khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi. Đã thế còn thêm ông chồng thường xuyên góp ý nói này nói nọ, nhưng bạn hãy kiềm chế và không nên nổi nóng.

Việc nổi nóng, cáu gắt không giải quyết được vấn đề mà rất có thể sẽ xảy ra tranh cãi giữa cả hai. Hơn nữa đàn ông không thích bị nói nhiều và bạn có chắc những gì bạn nói anh ấy sẽ lắng nghe rồi sửa đổi hay không? Hãy thật nhẹ nhàng, kiên nhẫn để trò chuyện giúp anh ấy hiểu ra vấn đề nhé. Và đừng quên bạn cần biết cách cân bằng công việc cơ quan với việc gia đình để luôn đảm bảo tinh thần được thoải mái nhất.

Điểu chỉnh lại một vài thói quen

Ai cũng có cái tôi và thói quen của khó bỏ của riêng mình. Thế nhưng khi cả hai đã về chung một nhà thì cả hai cần có sự hòa hợp, thống nhất mới mong duy trì hạnh phúc gia đình. Vì thế cả hai hãy cùng điều chỉnh thói quen để sao tương hợp nhất. Mặc dù việc thay đổi thói quen không phải là điều dễ dàng gì nhưng nếu tin tưởng và sống vì nhau thì việc đó chắc chắn bạn sẽ làm được.

Trao đổi, tâm sự mỗi ngày

Nếu bạn đang có chuyện bực tức, khó chịu mà cứ giấu trong lòng thì chỉ làm tình trạng thêm căng thẳng, mệt mỏi hơn mà thôi. Thay vào đó hãy trao đổi, tâm sự với chồng để cải hai hiểu nhau và tránh tranh cãi những việc không đáng có. Không nên tiết kiệm lời nói nhưng đừng nói quá nhiều khiến đối phương mệt mỏi.

Vợ chồng đang lục đục, xào xáo, đừng bỏ qua bài viết này - Ảnh 2
Thay vào đó hãy trao đổi, tâm sự với chồng để cải hai hiểu nhau và tránh tranh cãi những việc không đáng có
Ảnh minh họa: Internet

Duy trì sự lãng mạn

Lãng mạn là một trong những bí quyết duy trì hạnh phúc và sự ngọt ngào cho các cặp đôi. Và điều này không phải lúc nào cũng do nam giới tạo ra mà chị em cũng nên tạo sự bất ngờ cho người bạn đời của mình. Chỉ cần thay đổi chút không gian phòng ngủ, một bữa tối ngọt ngào giữa hai người hay một buổi xem phim tình cảm chẳng hạn... Chắc chắn những việc làm tuy đơn giản này thôi nhưng lại là sợi dây gắn kết thật chặt tình cảm gia đình và khiến chồng yêu bạn hơn.

Hãy chú ý đến cảm xúc của nhau

Ai cũng có cảm xúc và cái tôi bản ngã. Thế nhưng nếu cả hai biết quan tâm và luôn chú ý đến cảm xúc của đối phương chắc chắn sẽ giúp hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau thay vì những cãi vả không đáng có. Chỉ cần bình tĩnh để nhìn nhận sự việc cả hai sẽ nhận thấy rằng không có gì phải gắt gỏng với người bạn đời chỉ vì cái tôi của mình cả.

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