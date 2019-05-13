Viết cho những người đang làm vợ, làm mẹ: Mọi người vất vả nhiều rồi!

Tâm sự gia đình 13/05/2019 05:30

Đàn ông ơi, hãy ôm vợ của mình vào lòng và nói rằng “em đã vất vả rồi”. Bởi làm vợ là nghề mệt nhọc và bạc bẽo nhất trên đời này. Ai đang làm vợ, làm mẹ mới hiểu được cảm giác ấy tủi thân, đau khổ đến dường nào.

Các chị em phụ nữ ơi, tháng năm vừa qua, mọi người đã chịu không ít khổ cực rồi. Tôi biết có những người vì chồng mà khóc hằng đêm. Có những người vì con mà cạn dòng nước mắt. Nhưng không phải ai cũng thấu hiểu được những nỗi đau mà mọi người đang phải chịu đựng.

Mẹ tôi là người phụ nữ hết lòng vì chồng con. Bà ấy cả đời tận tụy vì gia đình, không một lời oán than. Nhưng bên cạnh bà ấy lại là một người đàn ông vô tâm. Ba tôi không phải kiểu người ngọt ngào như bao người khác.

Viết cho những người đang làm vợ, làm mẹ: Mọi người vất vả nhiều rồi! - Ảnh 1
Phụ nữ đừng cam chịu những điều vô lý - Ảnh minh họa: Internet

Ông ấy khá cộc tính, thậm chí còn gia trưởng. Nhưng mẹ lại chịu đựng suốt thời gian vừa qua. Ba chưa từng hỏi mẹ bệnh đau như thế nào, ăn uống ra sao. Mà đổi lại khi ba ốm, mẹ lại chạy ngược xuôi để lo tiền viện phí, cơm nước. Khi đó chỉ có mẹ là người chịu khổ nhất.

Bà tôi là người phụ nữ thuộc thế hệ xưa, luôn tận tâm vì chồng con hết mực. Cả cuộc đời bà chỉ lo chồng ăn không no, con mặc không ấm. Phụ nữ là phải ở dưới bếp, chăm sóc nhà cửa. Phải biết nấu ăn để chồng con có bữa ăn đủ chất. Cuộc đời của bà chỉ quanh quẩn bên góc bếp, cung phụng cho ông từng miếng cơm cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay trước. Cả đời, bà chưa từng nhận được câu hỏi han nào từ ông.

Viết cho những người đang làm vợ, làm mẹ: Mọi người vất vả nhiều rồi! - Ảnh 2
Hãy biết sống vì mình và yêu thương bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chị tôi về làm dâu ở xứ lạ hơn 4 năm nay. Nhiều lần chị về nhà và thường khóc bảo rằng mệt mỏi, chán nản. Từ ngày sinh đứa con đầu lòng xong là anh rể tôi thay đổi tâm tính. Anh trở nên vô tâm, chỉ xem trọng những mối quan hệ bên ngoài hơn vợ. Người đàn ông từng nói lời thương chị nay lại có thể nhẫn tâm đánh vợ trước mặt mọi người.

Người đàn ông đã từng ngọt ngào, thề ước, nay lại vô tâm bỏ rơi vợ không hỏi han. Suốt những tháng năm sống bên anh, chị có cảm giác như mình không còn là chính mình, mình chưa thật sự có chồng. Việc chăm con, quán xuyến nhà cửa đều do chị một tay lo liệu. Anh thì đi làm có khi về nhà tối mịt cũng chẳng thèm nói với vợ câu nào.

Viết cho những người đang làm vợ, làm mẹ: Mọi người vất vả nhiều rồi! - Ảnh 3
Tháng năm qua, những người làm mẹ, làm vợ đã vất vả nhiều rồi - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ đang làm mẹ, làm vợ ơi, mọi người đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Các anh ơi, nếu đang còn mẹ, hoặc đang có vợ, hãy ôm họ vào lòng, đừng vô tâm với người mình yêu thương nữa. Hãy để tâm đến họ nhiều hơn để biết những tháng năm vừa qua họ đã khổ như thế nào.

Viết cho những người đang làm vợ, làm mẹ: Mọi người vất vả nhiều rồi! - Ảnh 4
Từ nay hãy sống thật hạnh phúc, phụ nữ ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn ông, cố gắng thắng ai cũng được nhưng đừng hơn thua với vợ vì những chuyện nhỏ nhặt. Bởi cô ấy đã không quản khó khăn, vất vả để ở bên cạnh các anh. Cô ấy đã đánh đổi nhan sắc, thời gian của mình chỉ muốn có được sự yêu thương chân thành nhất. Vì vậy hãy nói lời thương vợ, thương mẹ khi còn có thể.

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Phụ nữ hiện đại nói không với đánh ghen dưới mọi hình thức. Họ chỉ thách thức nhân tình có gan thì đến lấy, sẵn sàng nhường chồng mà không một lời oán than hay trách móc.

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