Ve vãn giám đốc không được, cô thư ký nhét áo lót vào cặp anh và nhắn tin cho vợ, ai dè nhận được màn trả đồ bá đạo

Tâm sự gia đình 26/11/2017 08:27

Từ khi vào được công ty mới, Ngân ỷ vào lợi thế nhan sắc của mình để tiếp cận và ve vãn Hùng - giám đốc công ty. Vì là thư ký nên Ngân có nhiều thời gian dễ dàng tiếp cận với Hùng thế nhưng đã 3 tháng trôi qua vẫn không thấy anh có đả động gì.

Biết Hùng đã có 1 vợ và con gái nhưng Ngân vẫn bất chấp lao vào, mỗi ngày đi làm cô thường mặc những chiếc váy ngắn sexy lượn qua lượn lại trước mặt sếp. Thỉnh thoảng đưa cho Hùng bản hợp đồng để ký, cô lại giả vờ chạm vào tay anh, nhưng Hùng giật ngay tay lại rồi đuổi Ngân ra ngoài.

Có 1 lần, Ngân nhắn tin hẹn Hùng đến quán cà phê gần công ty vào buổi tối vì nói có đối tác cần tiếp. Nhưng khi Hùng tới thì Ngân bất chợt kéo anh sang nhà nghỉ bên cạnh rồi nói:

- Vào đây em bảo cái này.

Hùng ngớ người:

- Bảo gì? Đối tác đâu? Sao lại vào nhà nghỉ?

Ngân kéo Hùng thềnh thệch:

- Thì cứ vào đây cái đã.

Nhưng khi vừa bước vào phòng thì Ngân đè ngay Hùng xuống giường rồi cởi áo ra lả lơi nói:

- Anh..có muốn…vui vẻ với em 1 chút không?

Hùng tức giận:

- Cô điên à? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Tôi đã có vợ con.

Ngân đứng bật dậy:

- Anh mới là điên đó, vợ con thì sao? Em chỉ cần được vui vẻ với anh thôi mà. 1 lần thôi anh.

Hùng đẩy Ngân ngã xuống giường rồi định bỏ đi thì bất chợt Ngân kéo lấy anh ôm chầm lấy anh. Ai ngờ đúng lúc đó, Ngân lén cởi chiếc áo lót nhét luôn vào túi của giám đốc. Cô cười khẩy:

- Để xem con vợ già của anh thấy được nó có lồng lộn lên không.

Ve vãn giám đốc không được, cô thư ký nhét áo lót vào cặp anh và nhắn tin cho vợ, ai dè nhận được màn trả đồ bá đạo - Ảnh 1
Em..xin lỗi chị, em..không cố tình.-Ảnh minh họa

Hùng cứ thế đi về mà không hay biết gì. Ai ngờ, khi về tới nhà, vợ anh cầm chiếc cặp lên nhìn thấy thứ đó mới sốc ngất nhưng rồi Hùng thề thốt không làm điều sai trái, vợ Hùng thầm nghĩ “làm gì có thằng ngu nào ăn vụng xong còn nhét áo lót mang về”. Hơn nữa, đã nghe tiếng cô thư ký từ lâu nay nên vợ Hùng thừa biết cô ta đang cố tình ve vãn chồng mình.

Cuối cùng, cô quyết định dạy cho ả thư ký 1 bài học.

Sáng hôm sau, Hùng và vợ cùng nhau đi đến công ty, vợ anh cầm chiếc áo lót dán ngay trước cửa công ty với dòng chữ  ghi “áo lót của cô thư ký xinh đẹp nào đó ra nhận hàng nhé, vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc, đừng cố gắng làm con giáp thứ 13”.

Thấy vậy, mọi người đổ xô lại xem, Ngân cũng vội vã chạy lại, cô nhìn chiếc áo có dán tên mình to chình ình mà xấu hổ chỉ muốn chui ngay xuống lỗ.

Ngân vội vã giật chiếc áo rồi định bỏ chạy, nhưng vợ Hùng đã kịp nắm được cổ tay cô ta:

- Này, có gan làm không có gan chịu à? Có giỏi thử ve vãn chồng tôi 1 lần nữa xem, tôi sẽ dạy cho cô bài học nhớ đời hơn hôm nay.

Ngân cúi mặt đỏ bừng:

- Em..xin lỗi chị, em..không cố tình.

Vợ Hùng cười khẩy:

- Còn dám ngụy biện, may mà chồng tôi không mắc bẫy của cô nếu không tôi rạch nát cái mặt làm tiền này nhé, đừng để chị bắt gặp lần nữa.

Ngân quỳ xuống cầu xin:

- Chị ơi, em trót dại, chị tha cho em, em thề sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái nữa.

Thấy vợ Hùng thả tay, Ngân vội vàng bỏ chạy vội trước sự chế nhạo của đồng nghiệp. Sau hôm đó, cô cũng không dám vác mặt đến công ty nữa.

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Không hẳn là phải hơn thua với thiên hạ, nhưng phải có tiền của chính mình, mua thứ mình muốn, đến được những nơi xinh đẹp, vậy đã là đủ. Đàn bà, vẫn là tự sức hãnh diện vì chính mình như thế.

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Từ khóa:   vợ cao tay vợ chồng hôn nhân

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