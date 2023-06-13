Về nhà thấy 'em gái mưa' của chồng quấn khăn tắm hớ hênh đi ra, tôi lao vào tát chục cái, cô ta chỉ móc ra một thứ, khiến tôi dừng tay xấu hổ vô cùng

Tâm sự gia đình 13/06/2023 07:03

Mới vừa mở cửa thì trước mặt là cảnh tượng khiến tôi giận run hết người. Em gái mưa đứng trước mắt chồng, quay lưng lại phía tôi, trên người có mỗi một chiếc khăn tắm khoác vội.

Linh và Huy lấy nhau cũng đã vừa tròn 1 năm, vẫn còn đang mặn mà vợ chồng son lắm. Huy thương vợ và luôn rất biết lo toan cho gia đình. Anh dù có bận rộn hay vui vẻ với bạn bè thế nào cũng tranh thủ về với vợ. Cả hai cũng có việc làm nên tài chính cũng tương đổi ổn định. Nhưng Linh thì cứ thấy không yên trong lòng, tối nào cũng lo lắng. Cơ sự cũng từ Vy mà ra.

Từ khi biết Vy thì Linh đã hiểu có người còn khiến những bà vợ như cô nhức đầu chóng mặt còn hơn mẹ chồng, chính là “em nuôi” của chồng. Mọi chuyện còn khủng hoảng hơn khhi cô em nuôi này lại quá ưng mắt mẹ chồng Linh. Linh biết Vy ngay từ những ngày đầu quen biết chồng. Huy cũng không giấu giếm gì cô, anh kể Vy từng là người mẹ anh muốn rước về làm vợ con trai mình. Nhưng Huy trước sau không chịu nên mẹ anh mới nhận Vy làm con nuôi vì quá quý mến. Khi yêu Huy, Linh cũng thấy mọi chuyện bình thường, vì Vy cũng không làm gì quá đáng. Nhưng từ khi về làm dâu thì Linh liên tục ăn không ngon ngủ không yên vì sự xuất hiện quá mức thường xuyên của Vy.

Về nhà thấy 'em gái mưa' của chồng quấn khăn tắm hớ hênh đi ra, tôi lao vào tát chục cái, cô ta chỉ móc ra một thứ, khiến tôi dừng tay xấu hổ vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu Vy cứ đến chơi vui vẻ, xem Huy như anh trai thì Linh đã không nói làm gì. Đằng này, cứ mỗi lần đến là Vy lại xoi mói từng hành động của Linh. Cô làm gì cô em gái nuôi này cũng khó chịu. Có hôm hai vợ chồng Linh có chút hiểu lầm là y như rằng Vy chen ngang vào ngay. Không những thế, Vy còn ăn mặc thiếu trên hụt dưới lởn vởn trước mặt cô và Huy mà chả thấy xấu hổ. Và điều Linh thấy tủi thân nhất chính là bà Ly, mẹ chồng của cô hoàn toàn chả có ý kiến gì về những gì Vy đang cố thể hiện. Nhiều lần Linh giận tới mức muốn khóc mà chả làm được gì.

Đến một hôm, là dịp cuối tuần, Vy đến nhà với một giỏ đồ lớn, hớn hở bảo là sẽ ở chơi vài ngày. Lúc đầu vì vợ mà Huy cũng không đồng ý đâu nhưng thấy mẹ giận bỏ cả ăn trưa thì anh cũng đành xuôi theo. Linh cũng chẳng làm gì khác được, thấy đầu mình cứ dần nóng lên vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đúng là Linh đâu có “lo bò trắng răng”, ngay ngày hôm sau Vy đã bắt đầu giở trò. Ngày hôm đó, bà Ly nằng nặc đòi Linh chở đi siêu thị xa nhà. Lúc Linh đưa mẹ chồng đi thì Huy vẫn chưa thức, Vy thì đang tắm táp trong phòng. Đến siêu thị với mẹ rồi thì Linh bắt đầu thấy lo sốt vó cả lên. Linh hết cách, đành giả vờ đau bụng dữ dội mà xin mẹ bắt taxi về nhà. Trên đường về, Linh thấy lòng dạ mình như lửa đốt.

Mới vừa mở cửa thì trước mặt Linh là cảnh tượng khiến cô giận run hết người. Vy đứng trước mắt Huy, quay lưng lại phía Linh, trên người có mỗi một chiếc khăn tắm khoác vội. Huy thì lại trơ mắt ra không biết phải giải quyết thế nào. Vừa ngẩng đầu lên thấy vợ đứng trước cửa thì Huy quýnh quáng cả lên:

- Em…em đừng hiểu lầm.

- Em hiểu rồi. Anh qua đây đứng cho em! – Linh chỉ bình thản nói với chồng

Câu nói vừa dứt thì Linh lao đến trước mặt Vy, cô tụt luôn chiếc khăn hớ hênh trên người cô ta. Vy thấy vậy mà sợ lắm, hai tay vội vội vàng vàng kéo khăn lên

Về nhà thấy 'em gái mưa' của chồng quấn khăn tắm hớ hênh đi ra, tôi lao vào tát chục cái, cô ta chỉ móc ra một thứ, khiến tôi dừng tay xấu hổ vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Chị…chị làm cái gì thế?

- Ơ, chẳng phải mặc thế này để anh Huy xem à? Thế thì tụt ra luôn đi cho anh ấy nhìn rõ

- Chị…chị…

- Đừng có tưởng tôi ngu mà không biết ý đồ của cô. Tôi im là vì mẹ tôi thương cô, chứ tôi không có hiền đâu, đừng có giở trò! Có biết điều thì ngoan ngoãn làm con nuôi của mẹ tôi. Không được thì biến! Cứ thử giở trò 1 lần nữa xem, tôi cam đam không có dễ dàng như hôm nay đâu!

Vy nghe vậy mà sợ mất hồn, cúi gầm mặt xấu hổ. Cô ta im lìm lên phòng dọn đồ đi ngay sau đó. Bà Ly về đến nhà thấy cô con dâu hiền lành bao nay lại hung hăng như thế bà cũng không còn bênh Vy nữa. Cũng từ ngày hôm đó, Vy không còn dám giở trò với vợ chồng Linh nữa.

Nên hiểu rằng, dù chồng bạn có chung thủy thế nào cũng có lúc không cưỡng lại nói dụ dỗ của phụ nữ khác. Trước khi phải mất chồng vì những “đòn hiểm” của tình địch thì vợ vẫn nên “xuất chiêu” trước để bảo vệ gia đình mình. Dữ dằn một chút, cao tay vào thì tình địch mới sợ, chồng mới nể mà càng một lòng với mình hơn!

Chồng dẫn em sinh viên trẻ đẹp về nhà, tôi chỉ quay đi rồi quăng ra một thứ, chưa đến mấy ngày sau gia đình chồng quỳ xếp hàng trước cửa 

Chồng dẫn em sinh viên trẻ đẹp về nhà, tôi chỉ quay đi rồi quăng ra một thứ, chưa đến mấy ngày sau gia đình chồng quỳ xếp hàng trước cửa 

Tôi chỉ làm một việc, khiến người chồng 'lăng nhăng' cứ khóc lóc xin lỗi không dứt và mong tôi tha thứ cho anh, anh sẽ thay đồi.

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