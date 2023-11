Theo như những chia sẻ của chị vợ này, chị là người không quan tâm nhiều lắm đến mạng xã hội, bao nhiêu tài khoản lập ra cũng chỉ để đấy chứ chẳng mấy khi truy cập, trừ khi vì lý do công việc.

Có một hôm, chồng nhậu về say xỉn và đó cũng là lần đầu tiên chị thấy chồng như vậy trong suốt 4 năm trời chung sống. Sau khi lau rửa mặt sơ cho chồng, khi dìu chồng vào phòng ngủ thì điện thoại ở túi quần anh rơi ra. Lúc ấy, bỗng nhiên có một điều gì đó thôi thúc chị muốn kiểm tra điện thoại của chồng, mặc dù bình thường cả hai vô cùng tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Bản thân chị luôn tin tưởng chồng, nhận thấy anh là người rất yêu vợ thương con, sống có trách nhiệm với gia đình.

Chị vào nhật ký hoạt động trên Facebook của anh thì thấy anh mới để lại bình luận trên một bài đăng. Dòng trạng thái của một cô gái viết rằng: “Rốt cuộc, anh vẫn không dành cho em”... được anh đáp lại bằng câu: “Không, em là duy nhất”.

Linh cảm xấu, chị liền mò vào tường trang cá nhân của cô gái này và nhận ra rằng chồng chị rất thường xuyên tương tác. Lòng chị thắt lại, một nửa trong chị nghi ngờ chồng ngoại tình, một nửa thì nghĩ cô gái kia là người mẫu cho công ty quảng cáo, có thể anh ấy chỉ hâm mộ mà thôi.

Đêm ấy, chị quyết định không làm nước chanh hay nước giải rượu cho chồng nữa để dành thời gian tìm hiểu rõ ngọn ngành. Quả nhiên, toàn bộ những tin nhắn giữa hai người họ đều được để ở chế độ lưu trữ. Cắn răng đọc từng câu từng chữ mà lòng chị đau đớn vô cùng. Họ đã bắt đầu qua lại cách đây 2 năm, còn chị thì tuyệt nhiên chẳng hề hay biết.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bắt buộc phải dừng lại, cũng đừng để mình ôm nỗi đau và ra đi tay trắng

Biết mình bị phản bội, thế nhưng chị không vội làm lớn chuyện. Thời điểm ấy gia đình chị đang xây nhà mới, còn chồng chị thì vẫn là trụ cột kinh tế chính. Chị nghĩ rằng nếu buộc phải rời bỏ cuộc hôn nhân này, chị cũng quyết không để bản thân thiệt thòi.

Thời gian ấy thật sự khó khăn khi mà chị dù biết hết tất cả mọi chuyện nhưng cứ phải tỏ ra mình chưa biết gì. Về phía anh chồng, anh ta vẫn diễn tốt vai người chồng tử tế khiến chị càng thêm ghê tởm. Có đêm chị tủi thân khóc nấc lên thành tiếng, anh chồng nghe thấy liền ra hỏi, chị giả vờ là nằm mơ thấy anh đi ngoại tình, anh liền kéo chị lại vỗ vỗ an ủi: “Ngốc ạ, anh chỉ có một mình em thôi”. Phải rồi, anh ta tốt đến nỗi chị luôn nghĩ dù cả thế giới này có lừa dối chị thì riêng anh là không bao giờ. Hóa ra tất cả chỉ là 1 màn kịch.

Sau 3 tháng, cuối cùng căn nhà mới của anh chị cũng hoàn thành. Tiệc mừng tân gia tổ chức được 2 ngày thì cũng là lúc “ván bài lật ngửa”. Chị thẳng thắn nói về chuyện ngoại tình của chồng, anh ta còn mở điện thoại (lúc này đã xoá sạch bằng chứng) ra cho chị xem. Tiếc là những chứng cứ ấy đã được chị cẩn thận chụp lại vào tối hôm anh ta say mèm rồi. Lúc này, anh chồng cứng họng bèn quỳ xuống xin tha thứ thế nhưng 2 năm bị cắm sừng đối với chị là quá cay đắng, không thể nào tha thứ được.

Sáng hôm sau, chị đem chuyện này ra nói với bố bố mẹ chồng, dù cho ông bà ra sức khuyên ngăn thì chị vẫn cương quyết ly hôn. Căn nhà mới xây cao 3 tầng của anh chị được toà phán chia đôi, chồng chị tiếc tâm huyết đã bỏ ra cho việc hoàn thiện căn nhà nên đề nghị bù cho chị bằng tiền mặt, tổng cộng 2,5 tỷ. Nghe thì to đó, thế nhưng vẫn chẳng so được với những hi sinh thanh xuân của chị cho gia đình ấy.

Qua việc chia sẻ câu chuyện của mình, chị mong muốn những ai rơi vào hoàn cảnh như chị hãy nghĩ đến việc bảo vệ quyền lợi đầu tiên, đừng vội vàng ôm nỗi đau bị phản bội mà ra đi tay trắng. Sĩ diện không làm phụ nữ sang lên được, cũng không giúp con mình có cuộc sống tốt hơn.

Ai cũng vậy, khi cuộc sống càng dồn chúng ta vào đường cùng thì chúng ta càng cần tỉnh táo. Không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh và thông suốt như cô vợ kể trên, nhưng chúng ta cũng cần nhìn sâu xa hơn, rằng làm mẹ đơn thân sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc độc thân. Và ở đây, bạn là người bị phản bội trước nên càng cần đòi lại công bằng cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thế còn bạn, bạn có quan điểm ra sao trước cách cư xử của người vợ trong câu chuyện trên đây?