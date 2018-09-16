Tuyệt chiêu của người vợ thông minh khi chồng chỉ biết nhà nội

Dẫn chứng cụ thể là cả năm trời, chồng Hoa không hề gọi điện hỏi thăm nhà vợ dù chỉ một lần. Có lần mẹ chị nhập viện, chị phải năn nỉ mãi anh mới chịu đi thăm mẹ, nhưng thái độ anh rất dửng dưng như không phải vấn đề của mình. Đã có rất nhiều lần Hoa chọn cách tâm sự với chồng về vấn đề này, nhưng anh cứ im thin thít rồi lại đâu vào đấy.

Khi yêu, Hoa cảm thấy chồng đối xử rất tốt với gia đình bên ngoại. Tuy nhiên khi lấy nhau rồi, chị nhận ra chồng có sự phân biệt rõ ràng giữa hai gia đình.

Có lần nhà bên mẹ chị phải sửa sang lại căn phòng để mẹ chị nằm thuận tiện hơn. Lúc đó, rất cần sức lực của đàn ông để khuân vác và phụ giúp dọn dẹp. Khi chị đề nghị chồng giúp đỡ, anh ấy cũng qua nhưng không tỏ ra nhiệt tình tí nào, thậm chí còn hơi khó chịu. Còn khi nhà chồng có chuyện gì dù rất nhỏ, như bóng đèn bị hư thì anh ấy cũng có mặt và nhiệt tình giúp đỡ. Ngay cả mẹ chị cũng cảm thấy chồng chỉ biết nhà nội , không hề để tâm đến nhà ngoại.

"Chồng chỉ biết nhà nội" - suy nghĩ này làm chị Hoa hết sức tủi thân và chán nản. Bên chị chỉ có mẹ và em trai, em trai chị đang ở tuổi đi học nên cũng không phụ giúp gia đình được nhiều. Mẹ chị thì sau lần chấn thương chân không đi lại được như trước. Chị phải thường xuyên lui tới chăm nom gia đình mình.

Cách hành xử của anh ấy như vậy càng khiến chị bận lòng. Nhiều lúc làm chị phải suy nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng khi nghĩ lại chị lại tội cho đứa con trong bụng của mình. Vì thế nên chị quyết định lên kế hoạch thay đổi anh chồng chỉ biểt nhà nội này.

Cách hành xử của anh ấy như vậy càng biểu hiện chồng chỉ biết lo cho nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ kỹ, chị cho rằng có lẽ bản tính vô tâm với nhà vợ của chồng vẫn có thể xoay chuyển được. Thay vì buồn rầu, tủi thân như lúc trước, chị Hoa quyểt định lập ra kế hoạch "trị chồng". Đầu tiên, chị để ý những khi chồng mình bàn bạc chuyện nhà nội. Rồi vài ngày sau, Hoa cũng bàn bạc chuyện nhà ngoại với chồng y như cách của chồng, xem chồng có biểu hiện như thế nào.

Có lần mẹ chồng gọi điện nói thích một bộ quần áo trong siêu thị. Anh ngay lập tức chạy xe đến đó và mua về cho mẹ. Trước giờ, chồng chỉ biết nghe lời mẹ và điều này khiến chị cảm thấy khó chịu. Nhưng nay chị vịn vào đó để "triển khai tuyệt chiêu" của mình.

Khi mẹ chồng yêu cầu chồng chị mua món hàng gì thì chị luôn nói câu "mẹ của em cũng rất thích nó. Anh có thể mua cho mẹ em luôn được không? Mẹ biết chắc chắn sẽ rất vui." Lời nói này của Hoa thật sự khó thốt ra nên lời vì chị có tâm lý hay tự ái. Nhưng đây là điều rất cần thiết nên chị Hoa vẫn phải làm. Chị muốn chồng hình thành suy nghĩ nội ngoại đều phải công bằng. Và kết quả là chồng chị cũng dần công nhận điều này.

Khi mẹ chồng yêu cầu chồng chị mua món hàng gì thì chị luôn nói câu "mẹ của em cũng rất thích nó. Anh có thể mua cho mẹ em luôn được không? Mẹ biết chắc chắn sẽ rất vui" - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, để gia tăng tình cảm của chồng với nhà ngoại, Hoa luôn tìm cách để chồng đến thăm nhà ngoại thường xuyên hơn. Khi chồng được tiếp xúc nhiều với mẹ và em trai lâu dần anh ấy cũng nảy sinh tình cảm.

Những buổi hội họp gia đình ở nhà ngoại chị luôn ngỏ ý với chồng là muốn đi cùng chồng. Tuy nhiên chị không hề nói những câu ép buộc anh. Dần dà anh ý thức được nhà ngoại cũng là một phần cuộc sống của anh và bắt đầu quan tâm gia đình chị nhiều hơn.

Chị Hoa muốn chia sẻ lại cho tất cả phụ nữ đang có chồng chỉ biết nhà nội rằng: "Để đối phó khi chồng chỉ biết nhà mình đó là cần phải có thời gian" - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, chị Hoa muốn chia sẻ lại cho tất cả phụ nữ đang có chồng chỉ biết nhà nội rằng: "Để đối phó khi chồng chỉ biết nhà mình thì cần phải có thời gian". Muốn xây dựng một mối quan hệ nào đó, việc trước tiên là bạn phải có thời gian để vun đắp cho mối quan hệ ấy và không nên sốt ruột trông chờ kết quả. Bởi vì khi vun đắp hết sức thì ắt bạn sẽ nhận được thành quả như ý nguyện.