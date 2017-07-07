Tưởng người yêu chê mình nghèo nên lấy chồng mới…

Tâm sự gia đình 07/07/2017 13:47

Có nhiều chuyện nếu chỉ nghe bên ngoài thì mãi sẽ không thể nào biết được rằng sự thật bên trong như thế nào. Anh tưởng cô chê mình nghèo bỏ đi lấy chồng mới cuối cùng ngày lập nghiệp thành công giàu có trở về thì…

Anh với cô quen nhau từ khi cả hai còn đang học chung lớp đại học rồi yêu nhau. Tưởng đâu sẽ nên duyên vợ chồng vì cả hai thương yêu nhau lắm. Thế mà cuối cùng lại không thể thành đôi chỉ vì cô bỏ đi lấy chồng mới.

Gia đình anh nghèo, gia đình cô có khá hơn. Nhưng anh không thể tin được rằng cô lại bỏ mình. Yêu nhau đến 5 năm không phải một quãng thời gian ngắn. Anh đã cho rằng mình hiểu cô, vì anh tin cô không phải một người con gái hám lợi đến thế. Nếu như cô là người con gái hám của thì có lẽ đã không bao giờ đồng ý trở thành người yêu của 1 kẻ nghèo kiết xác như anh.

Anh tin tưởng vào tình yêu của hai đứa và khẳng định rằng sau khi tốt nghiệp ra trường kiếm được một công việc tốt với thu nhập cao thì anh sẽ cưới cô về làm vợ. Vậy mà ý định đó của anh mãi mãi chỉ nằm trong dự định của mình. Bởi cô đã bỏ anh đi theo gã đàn ông khác. Ngày hôm đó bắt gặp cô đi  với chàng trai giàu nhất lớp đại học cũ, anh lặng lẽ bỏ đi vì buồn, vì không tin nổi. Đã thế anh còn nghe tin rằng cô lấy chồng, một người đàn ông giàu có.

Bản thân anh là một người có lòng tự trọng rất cao. Chính vì cô bỏ đi lấy chồng giàu nên anh cảm thấy mình không còn gì lưu luyến với cô cả. Là cô đã đáng trách trước chứ không phải lỗi ở anh. Thế nên anh chỉ nhắn một tin nhắn chúc cô hạnh phúc khi nhận được lời chia tay từ cô. Anh cười, một nụ cười chứa cả nỗi đau.

Tưởng người yêu chê mình nghèo nên lấy chồng mới… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh bỏ đi xa xứ lập nghiệp, rời xa thành phố này chỉ vì yêu nhau lâu quá đi đâu anh cũng thấy ngập những kỉ niệm với cô ùa về. Những kỉ niệm ấy lại khiến tim anh đau nhói. Vì vậy, anh không thể nào tiếp tục ở lại nơi đây. Đó chính là lý do anh rời bỏ nơi này, cố gắng quên đi những kỉ niệm thuộc về cô với ý nghĩ phục thù. Anh sẽ trở về khi thật sự giàu có, lúc đấy để xem cô hạnh phúc được thế nào.

6 năm đằng đẵng anh bôn ba khắp nơi làm việc. Anh gồng mình lên làm việc, mỗi ngày trôi qua chỉ với công việc, công việc ngập đầu để quên đi mối tình đầu. Xung quanh anh không phải ít người con gái theo đuổi anh. Nhưng anh không thể nào mở lòng được, anh muốn trở nên thành đạt để về tìm gặp lại người yêu cũ với ước muốn cô ấy vẫn còn yêu anh. Hi vọng sự giàu có của anh có thể khiến cô ấy động lòng thêm một lần nữa.

Nghe đến đó ai cũng trách anh dại dột vì yêu mà chờ đợi, vì yêu mà đau lòng, vì yêu mà cố gắng đến thế để đổi lại có được những gì. May mắn cũng mỉm cười với anh bằng sự nỗ lực cố gắng của mình anh được cấp trên để ý đề bạt lên vị trí cao hơn. Cứ vậy, công việc của anh ngày càng phát triển, nhanh chóng với cái tuổi còn trẻ anh đã làm giám đốc của một chi nhánh trong công ty. Đó là thành quả của sự cố gắng không mỏi mòn của anh suốt 6 năm liền.

Anh tìm về gặp cô, tìm về với hi vọng cô sẽ hối hận vì đã bỏ mình đi lấy người đàn ông khác. Thế nhưng không, người hối hận lại là anh. Chỉ vì về đến nhà cô anh lặng người trước bức hình của cô trên bàn thờ. Cô nở 1 nụ cười hiền lành, tuổi thanh xuân của cô đã mãi ở lại ở cái tuổi 22. Anh đau đớn đến vô cùng khi mẹ cô nói:

- Nó mất rồi, tuổi 22 ngay khi cháu bỏ thành phố này đi được vài tháng. Nó kiệt quệ vì nhớ cháu nhưng không liên lạc. Nó mắc bệnh nhưng không muốn cháu tổn thương. Vì thế nó mới quyết định như vậy?

- Cô ấy làm như thế mà không sợ cháu tổn thương sao? 6 năm qua cháu đã hận cô ấy đến nhường nào. Cháu trở về thật thành đạt để cô ấy hối hận. Cuối cùng thứ cháu có được lại chỉ là thế này thôi sao?

Anh quỳ xuống bật khóc. Cô bỏ anh đi rồi, những uất hận trước kia như được vỡ òa. Cô biến anh thành kể vô tâm rồi bỏ anh đi thế này. Anh đã hận cô đến tận xương tủy vì nghĩ rằng cô bỏ anh theo người đàn ông khác. Thế mà cô lại trả lại cho anh những tổn thương đến thế này đây.

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