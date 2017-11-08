Từ ngày cưới vợ đột nhiên con trai đổ bệnh rồi ốm liên miên, nghĩ con dâu ám quẻ nên mời thầy bói về cúng tế để rồi...

Tâm sự gia đình 08/11/2017 17:43

Từ ngày cưới vợ về con trai đột ngột đổ bệnh liên miên khiến người mẹ như bà không khỏi ái ngại để rồi...

Trước kia con trai của bà cũng là chàng công tử quen khá nhiều cô gái. Làm mẹ bà không biết quá nhiều nhưng cũng biết khá khá về con trai những điều cơ bản nhất của con. Chưa kể, con trai thường xuyên quen cô gái thì chỉ quen được một thời gian ngắn nên bà cũng không quan tâm lắm.

Biết con trai mình cũng chơi bời lêu lổng nhưng dù gì thì con trai cũng có công việc ổn định rồi, đủ trưởng thành nên bà chẳng thể nào quản nổi. Chưa từng thấy con trai đưa bất kì cô gái nào về ra mắt cả nên bà cứ chờ mãi.

Cuối cùng thật bất ngờ đùng 1 cái con trai dẫn theo 1 cô gái về giới thiệu là bạn gái và đòi cưới. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến bản thân bà chẳng thể nào tiếp nhận kịp. Đưa cô gái đó về cũng ngoan ngoãn, con nhà gia giáo. Nhưng chẳng hiểu sao bà lại có chút gì đó không ưng con dâu mà khó để nói thành lời.

Từ ngày cưới vợ đột nhiên con trai đổ bệnh rồi ốm liên miên, nghĩ con dâu ám quẻ nên mời thầy bói về cúng tế để rồi... - Ảnh 1
Từ ngày con trai cưới vợ về thì đột nhiên cậu quý tử của bà đổ bệnh rồi ốm liên miên - Ảnh Internet

Đám cưới cũng diễn ra, vợ chồng con trai lên gác ngủ còn ông bà ngủ ở dưới. Nửa đêm nghe tiếng lục đục 1 chút của đôi vợ chồng trẻ rồi im hẳn. Hai đứa phải hoãn lại tuần trăng mật vì công việc còn quá nhiều.

Từ ngày con trai cưới vợ về thì đột nhiên cậu quý tử của bà đổ bệnh rồi ốm liên miên. Vốn đã không ưa thích gì con dâu từ trước mẹ chồng liền nghĩ rằng do con dâu ám quẻ nên lập tức mời mời thầy bói về cúng tế. Nào ngờ thấy vừa nhập tâm 1 chút đã chỉ thẳng mặt con trai bà hét lên:

- Tại sao lại bỏ mẹ con con?

- Tôi, tôi...

- Tại sao bố lại bỏ mẹ con con, mẹ con đã vô cùng đau khổ ngày nào cũng khóc bố có biết không?

- Tôi, tôi không có con, sao có thể có con được chứ?

- Bố nói dối, bố bỏ mẹ con lấy cô kia còn gì.

- Chuyện này là thế nào hả con? – mẹ hoảng hốt hỏi con trai, con trai mặt nước mắt ròng rã mới ngước lên nhìn thì ông thầy bói đã không nói nữa.

Lúc này mẹ mới đến cạnh con để hỏi cho rõ ngọn ngành thì sốc nặng khi con thừa nhận:

Từ ngày cưới vợ đột nhiên con trai đổ bệnh rồi ốm liên miên, nghĩ con dâu ám quẻ nên mời thầy bói về cúng tế để rồi... - Ảnh 2
Tại sao lại bỏ mẹ con con? - Ảnh Internet

- Trước kia con từng quen với 1 cô gái nhưng lúc chia tay con không biết cô ấy có bầu.

- Tại sao con lại bỏ người ta?

- Vì con chỉ yêu vậy thôi chứ không có ý định lấy về làm vợ, thật sự con không biết mọi chuyện, con không biết cô ấy đã có thai.

- Chắc phải làm lễ cầu siêu cho đứa bé này thôi. Tìm đến cô gái nọ mà xin lỗi đi. – vợ anh tiến tới:

- Tôi không ngờ anh lại tồi tệ đến như vậy, coi như tôi cưới nhầm chồng lần này.

Kèm thêm cho con trai bà 1 cái bạt tai kêu thành tiếng bốp rồi bỏ ra khỏi nhà. Thật ra bà không biết mọi chuyện ra sao, càng không biết liệu rằng sau lần này thì con trai mình sẽ thế nào.

Chỉ biết rằng chắc chắn con trai phải tìm đến cô gái cũ để nói lời xin lỗi và bù đắp cho cô ấy những tháng ngày đã qua. Có thể là một chút về tinh thần, vật chất để cô gái ấy sống thanh thản hơn. Đứa bé bà sẽ cố gắng để đứa cháu nội chưa kịp chào đời này sớm siêu thoát. Rồi mọi gia đình bà sẽ lại êm ấm như trước kia.

Rốt cuộc thì trò ngoại tình bội bạc có gì vui hả đàn ông…

Rốt cuộc thì trò ngoại tình bội bạc có gì vui hả đàn ông…

Chẳng có trò chơi nào khiến người ta đau đến thấu tim gan. Cũng không có dụ dỗ nào đủ sức với một kẻ trưởng thành có trách nhiệm. Là các anh hèn kém với lương tri, với bản lĩnh và trách nhiệm của mình với gia đình.

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Từ khóa:   vợ chồng hôn nhân bố mẹ chồng

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