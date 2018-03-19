Thích mua sắm là vấn đề chung của phụ nữ, điều này ai cũng biết. Có nhiều người nói đây là thói quen bình thường, phụ nữ nào mà không thích chưng diện, mua sắm? Nhưng tôi không thể nào chấp nhận được viễn cảnh, ngày nào cô ấy cũng khệ nệ bưng về nhà hết nồi, nêu, xoong, chảo rồi hàng tá thứ linh tinh khác. Hỏi đến thì cô ấy nói hàng khuyến mãi, giảm giá không thể bỏ qua cơ hội được. Không biết các ông có rơi vào tình trạng như tôi không? Nói thì cô ấy cằn nhằn, không nói thì thật sự mệt mỏi và chán nản. Nhà tôi giờ đồ chất đống không khác nào bãi rác. Tủ quần áo của cô ấy thì không còn chỗ để treo đồ. Nghĩ mà mệt mỏi, đàn bà nghiện mua sắm thật kinh khủng.

Từ ngày cưới nhau, bệnh nghiện mua sắm của cô ấy ngày càng nặng - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi cưới, tôi biết cô ấy là người thích mua sắm, thích diện những bộ đồ hợp thời trang. Nhưng không ngờ, căn bệnh này ngày càng nặng khi về chung một nhà. Mỗi lần thấy trên tivi, báo đài có đăng khuyến mãi, giảm giá là cô ấy săn lùng cho bằng được. Riết rồi, tôi thấy vợ như chiến binh vừa kiêm việc nhà, vừa săn hàng, lại vừa chăm con. Những món hàng cô ấy săn được đều là quần áo cho tôi, đồ cho con rồi những thứ vật dụng linh tinh trong gia đình. Lâu lâu mới là những bộ đồ mà cô ấy yêu thích. Nghĩ vừa thương vợ vừa ngám ngẩm tính cách này. Nếu đấng mày râu chúng ta là con sâu rượu thì phụ nữ là những con sâu mua sắm.