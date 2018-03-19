Tôi cảm thấy chán nản, khổ sở vì bệnh tiêu hoang, nghiện mua sắm của vợ

Tâm sự gia đình 19/03/2018 05:30

Nhiều lần, tôi khuyên vợ nên ngừng mua sắm lại, tiết kiệm tiền nuôi con nhưng cô ấy chỉ ậm ừ được vài ngày rồi cũng chứng nào tật nấy.

Thích mua sắm là vấn đề chung của phụ nữ, điều này ai cũng biết. Có nhiều người nói đây là thói quen bình thường, phụ nữ nào mà không thích chưng diện, mua sắm? Nhưng tôi không thể nào chấp nhận được viễn cảnh, ngày nào cô ấy cũng khệ nệ bưng về nhà hết nồi, nêu, xoong, chảo rồi hàng tá thứ linh tinh khác. Hỏi đến thì cô ấy nói hàng khuyến mãi, giảm giá không thể bỏ qua cơ hội được. Không biết các ông có rơi vào tình trạng như tôi không? Nói thì cô ấy cằn nhằn, không nói thì thật sự mệt mỏi và chán nản. Nhà tôi giờ đồ chất đống không khác nào bãi rác. Tủ quần áo của cô ấy thì không còn chỗ để treo đồ. Nghĩ mà mệt mỏi, đàn bà nghiện mua sắm thật kinh khủng.

Tôi cảm thấy chán nản, khổ sở vì bệnh tiêu hoang, nghiện mua sắm của vợ - Ảnh 1
Từ ngày cưới nhau, bệnh nghiện mua sắm của cô ấy ngày càng nặng - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi cưới, tôi biết cô ấy là người thích mua sắm, thích diện những bộ đồ hợp thời trang. Nhưng không ngờ, căn bệnh này ngày càng nặng khi về chung một nhà. Mỗi lần thấy trên tivi, báo đài có đăng khuyến mãi, giảm giá là cô ấy săn lùng cho bằng được. Riết rồi, tôi thấy vợ như chiến binh vừa kiêm việc nhà, vừa săn hàng, lại vừa chăm con. Những món hàng cô ấy săn được đều là quần áo cho tôi, đồ cho con rồi những thứ vật dụng linh tinh trong gia đình. Lâu lâu mới là những bộ đồ mà cô ấy yêu thích. Nghĩ vừa thương vợ vừa ngám ngẩm tính cách này. Nếu đấng mày râu chúng ta là con sâu rượu thì phụ nữ là những con sâu mua sắm.

Nhiều lần, tôi khuyên vợ nên ngừng mua sắm lại, tiết kiệm tiền nuôi con nhưng cô ấy chỉ ậm ừ được vài ngày rồi cũng chứng nào tật nấy. Cô ấy lấy tiền lương của mình để mua đồ, còn tiền của tôi để trang trải những khoản khác trong gia đình. Nhiều khi, tôi cứ mặc kệ, tiền của cô ấy muốn xài sao thì tùy. Nhưng tôi không thể nhịn được khi cô ấy bê về nhà quá nhiều đồ đạc, rồi bày bừa lộn xộn. Căn phòng làm việc của tôi hiện giờ toàn là đồ cũ mà cô ấy săn được từ vài tháng trước. Mỗi tháng, cô ấy đều mang đồ cũ trong nhà đi từ thiện, rồi lại rinh về hàng tá đồ mới. Rồi phòng tôi lại chất đầy những thứ linh tinh của vợ "tha" về.

Tôi cảm thấy chán nản, khổ sở vì bệnh tiêu hoang, nghiện mua sắm của vợ - Ảnh 2
Tôi cảm thấy mệt mỏi vì hàng tá đồ cô ấy mua về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Mấy ông bạn bày cho tôi nhiều cách để trị tật xấu của vợ nhưng lần nào tôi thực hiện cũng thất bại. Cô ấy không được mua sắm là lại làm ầm lên, càm ràm đủ thứ. Ngày nào cô ấy cũng xem chương trình khuyến mãi trên tivi rồi cuồng chân tay, đứng ngồi không yên. Tôi đi làm về mệt mỏi không chịu nổi cảnh tượng này rồi cũng đành chiều theo sở thích của vợ. Các ông ơi! Tôi phải làm sao để vợ bớt việc tiêu hoang lại đây? Tôi không muốn làm lớn chuyện gây mất hòa khí gia đình. Vả lại con chúng tôi còn nhỏ, không thể ngày nào cũng nghe ba mẹ cãi nhau được.

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