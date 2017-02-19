Tối thứ Bảy, mẹ nàng trở về với nụ cười tươi rói trên môi. Đã lâu chưa nhìn thấy mẹ cười như thế này nên nàng trêu: “Vừa có bác nào khen mẹ xinh à?”. Mẹ tít mắt: “Tao chả cần ai khen, tao đang cần tống quả bom nổ chậm trong nhà đi đây! Này, có thằng bé được lắm, công việc ngon, gia đình khá, đạo đức tốt. Mày đi xem mặt đi con, nhớ phải nắm bắt cơ hội này đấy, không thì đừng về nhìn mặt mẹ nữa!”.

Nàng đã đi qua 32 mùa xuân, ấy vậy mà vẫn lẻ bóng đi về. Nàng cũng mặc thiên hạ cưới nhau rình rang, mặc bạn bè con bồng con bế, mặc những lời giục giã đến bỏng họng của mẹ, mặc những câu hỏi thăm “bao giờ lấy chồng” của mọi người xung quanh. Không mặc thì biết làm sao, khi mà chưa tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn đây cơ chứ! Chẳng lẽ vì sợ mang tiếng "gái ế" rồi cứ thế vơ bừa?

“Mẹ điều tra kĩ chưa, hay có một đời vợ rồi, chứ đàn ông tuổi ấy ai còn chưa lấy vợ lần nào!”, nàng bới lông tìm vết. Mẹ nàng quả quyết: “Chắc 100% luôn, người quen của bạn mẹ mà, cứ yên tâm đi. Nghe nói trước đây cũng yêu đương rồi, nhưng sau đó lại mải mê sự nghiệp nên bẵng đi, nhỡ dở mãi nên giờ chưa kết hôn. Mà này đừng có chọc ngoáy nữa, ế sưng rồi còn ngồi đấy mà kén cá chọn canh. Người tốt là được, đừng có lắm chuyện nữa!”.

“Thế bao nhiêu tuổi rồi mẹ?”, nàng bâng quơ hỏi, rõ là không hớn hở được như mẹ nàng.“Mới có 40 thôi, hơn mày 8 tuổi. Trai hơn gái từng ấy là đẹp đấy, mày tha hồ được chiều chuộng, nhường nhịn!”, mẹ vẫn hí hửng nói. Nàng đang uống cốc nước mà tí sặc. U40 rồi mà mẹ nàng còn dùng từ “thằng bé”, nghe cứ thấy muốn nổi gai ốc sao ấy!

Vâng, thì nàng ế sưng, nàng có phủ nhận đâu cơ chứ! Vậy được, nàng sẽ lên đồ thật xinh để đi xem mặt đối tượng này cho mẹ nàng hài lòng!

Đúng ngày hẹn, nàng tới địa điểm đã hẹn trước qua điện thoại để gặp chàng. Ấn tượng đầu tiên về chàng khá tốt: ăn mặc tươm tất, nói năng lịch sự, cử chỉ phải phép. Nàng cười thầm: “Quái lạ, một anh chàng như thế này mà các cô nàng xung quanh vẫn để anh ta ế đến giờ phút này ư?”.

Chuyện trò một hồi, thấy suy nghĩ, quan điểm của chàng tương đối hợp mới mình, nàng vui mừng trong bụng, quả này có khi lại “chốt hạ” được ấy chứ, thế là có cái về báo cáo với mẹ rồi. Nàng cười: “Anh em mình thoải mái với nhau một chút nhé. Đến giờ phút này rồi thì em nghĩ thẳng thắn với nhau sẽ hay hơn. Anh có những yêu cầu gì về người vợ tương lai của mình, xem em tự thấy có đáp ứng được không, kẻo lại mất thời gian của cả hai?”.

Chàng hài lòng gật đầu: “Anh cũng đang định nói với em chuyện đó. Em nói đúng, tầm tuổi này rồi, có gì mình cứ thẳng thắn để đỡ mất thời gian. Điều kiện như em thì anh hoàn toàn hài lòng rồi, chẳng có điểm gì đáng chê cả. Trách nhiệm làm vợ, làm dâu trong nhà anh cũng không yêu cầu cao, đối xử chân thành với mọi người nhà anh như em sống ở nhà là được!”. Nàng nghe mà mừng húm, có vẻ chàng rất tâm lý, rộng lượng và bao dung đây.

“Nhưng anh có một điều kiện riêng tư khác nữa…”, chàng bỗng nhỏ giọng nói thêm. Nàng cười thoải mái: “Anh nói cho hết đi, rồi sẽ đến lượt em nhé!”. Chàng ngập ngừng rồi cũng thốt lên: “Anh muốn… vợ anh phải còn trinh…”. Nụ cười trên môi nàng hóa đá ngay lập tức.

À, cũng không trách nàng được. Nàng làm việc trong công ty nước ngoài, bình thường toàn nghe thấy các nam thanh nữ tú bàn luận chuyện đi bar kiếm tình một đêm, hay kể các câu chuyện tình yêu gây sốc kiểu gặp mặt được 10 phút đã kéo nhau vào khách sạn. Chứ cái chữ “trinh” này thì nàng không nhớ nổi đã bao lâu rồi nàng chưa nghe thấy nữa. Mà nàng nghĩ, năm 2017 rồi ai còn đưa nó vào một trong những tiêu chuẩn kén vợ. Ấy thế mà hôm nay chính bản thân nàng đã gặp được tận mắt! Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được thật!

“Có phải vì điều kiện ấy mà đến giờ anh vẫn chưa tìm được người ưng ý không?”, nàng bật cười hỏi chàng. “Cũng có thể nói là như thế. Anh thấy mất niềm tin vào phụ nữ bây giờ, quá dễ dãi, sẵn sàng lên giường với người đàn ông mà không biết chắc anh ta có trở thành chồng mình hay không… Anh không thể chấp nhận được người phụ nữ đã từng ngủ với gã đàn ông khác”, chàng nhăn mặt.

Nàng nhướn mày: “Đã thẳng thắn thì cho em hỏi một câu nhé, anh còn trinh không?”. “Hả?”, chàng mắt chữ A miệng chữ O nhìn nàng như thể nàng vừa nói ra một điều nực cười nhất trên đời vậy. Nàng cười khanh khách: “Thôi, anh không cần trả lời em cũng được, em hỏi vui vậy thôi. Nhưng em phải xin lỗi anh rồi, có lẽ anh nên tìm đến người phụ nữ tiếp theo. Em rút lui tại đây!”.

Nói xong nàng mỉm cười duyên dáng, xách túi ra về. Hẳn là chàng cũng không mấy xa lạ gì với cảnh bị bạn gái xem mặt bỏ đi giữa chừng như này, nên chàng không có vẻ ngạc nhiên cho lắm, chỉ im lặng nhìn nàng dần khuất bóng.

Ra đến ngoài, nàng bỗng phá lên cười thật to. Thực sự nàng không giận chàng, mà chỉ thấy buồn cười. Nếu chàng vẫn còn giữ tiêu chuẩn kén vợ ấy của mình thì đợi đến U50 cũng chưa chắc kết hôn nổi đâu, hay chàng định không lấy được vợ trinh thì ở vậy cả đời! Không bàn đến chuyện nàng có phù hợp với yêu cầu của chàng hay không, nhưng kiểu người ích kỉ như chàng, nàng không xách dép chạy thật nhanh mới là lạ!