Tiếc 30 ngàn đổ xăng, chồng bắt vợ bầu cuốc bộ đi chợ, nhưng 5 phút sau thì nghe người hàng xóm báo tin động trời

Tâm sự gia đình 07/11/2017 14:13

Hai vợ chồng Thành chỉ là công nhân nhà máy, vì thế họ sống rất tiết kiệm, đặc biệt là từ khi vợ Thành là Linh mang bầu thì cuộc sống càng khó khăn hơn.

Khi cái thai được 5 tháng, sau 1 lần động thai, Linh đã phải xin nghỉ ở nhà , vì thế mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên người chồng. Biết chồng vất vả, Linh không bao giờ đòi hỏi anh phải mua những loại sữa đắt tiền hoặc kể cả có thèm thứ gì đó cô cũng không dám nói ra.

Đã vậy, tính Thành lại rất keo kiệt và vô tâm, không thấy vợ kêu ca gì, anh cũng để mặc luôn. Ngày nào sau khi đi làm về, anh cũng leo lên ghế ngồi xem tivi chờ vợ nấu cơm xong thì xuống ăn. Vì Thành mặc định anh đi làm cả ngày rồi còn vợ anh chỉ nằm nhà ăn bám vậy nên nhiệm vụ nấu cơm đương nhiên là của vợ.

Cho đến 1 hôm, trời mưa lất phất, Linh định xách làn đi chợ thì bỗng nhiên thấy người hơi choáng váng, cô liền nói với chồng:

- Anh ơi, anh chở em đi chợ với, hôm nay em không đạp xe được nữa.

Thành đang xem bóng đá liền cau có:

- Làm sao mà không đi xe đạp được, cả tuần mới được nghỉ 1 buổi mà cô cũng hành tôi nữa.

Linh mệt mỏi nói:

-Trời mưa với lại…

Chưa kịp nói hết câu thì Thành chặn họng vợ:

- Mưa vài hạt thế này mà có làm sao, với lại xe hết xăng rồi, giờ có đổ thì lại mất 30 ngàn à, thôi đi nhanh đi, tôi cũng đói rồi đấy. 

Tiếc 30 ngàn đổ xăng, chồng bắt vợ bầu cuốc bộ đi chợ, nhưng 5 phút sau thì nghe người hàng xóm báo tin động trời - Ảnh 1
Linh không nói được gì, cô chỉ khóc lóc, nhìn chồng và đứa con bé bỏng bên cạnh, cô vừa khóc vừa cười - Ảnh Internet

Linh định nói lại chồng thì anh xua tay, cô đành lóc cóc vác làn đi chợ. Mặc chiếc áo mưa giấy xong, cô đạp xe thẳng ra chợ cách nhà gần 1 cây số.

Thế nhưng được 10 phút sau thì người hàng xóm bỗng hớt hải chạy về nhà Thành nói:

- Anh Thành, anh vào viện ngay, vợ anh…vợ anh..

Thành bây giờ mới đứng lên khỏi ghế:

- Vợ tôi làm sao? Có chuyện gì?

Người hàng xóm thở không ra hơi:

-Vợ anh…bị ngã xuống ruộng, vì đường trơn quá ..giờ đang trong bệnh viện rồi, nghe nói chảy nhiều máu lắm.

Thành rụng rời tay chân vội vàng chạy vào viện. Đến giờ, anh mới bỗng nhiên thấy sợ hãi và ân hận vì đã không chở vợ đi chợ.

Vào tới viện, Thành sốc nặng khi thấy vợ cả người vừa bùn đất cả máu lẫn lộn đang nằm trên giường cấp cứu . Anh không được vào mà chỉ đứng bên ngoài khóc lóc, cả người lạnh đi.

Đúng lúc đó, bác sĩ đi ra hỏi:

Tiếc 30 ngàn đổ xăng, chồng bắt vợ bầu cuốc bộ đi chợ, nhưng 5 phút sau thì nghe người hàng xóm báo tin động trời - Ảnh 2
Anh..xin lỗi..anh xin lỗi… anh…có tội với mẹ con em - Ảnh Internet

- Có ai truyền máu được không? Sản phụ sinh non, thiếu máu.

Thành vội vàng nắm tay bác sĩ:

- Tôi, tôi và vợ tôi cùng nhóm máu O, xin bác sĩ hãy lấy máu của tôi đi, tôi xin bác sĩ.

Cô y tá vội dẫn Thành vào phòng lấy máu. 2 tiếng sau, cô vui mừng ra thông báo:

- May mắn quá, cả chị nhà và cháu đều được cứu, công lao của anh rất lớn.

Thành nghe vậy chạy vội vào phòng nắm tay vợ, anh xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, chỉ lẩm bẩm:

- Anh..xin lỗi..anh xin lỗi… anh…có tội với mẹ con em.

Lúc đó, Linh không nói được gì, cô chỉ khóc lóc, nhìn chồng và đứa con bé bỏng bên cạnh, cô vừa khóc vừa cười. Mặc dù rất giận chồng nhưng may mắn cuối cùng anh cũng đã nhận ra lỗi lầm và hối hận, Linh vẫn muốn cho chồng 1 cơ hội sửa đổi và làm lại, điều cô mong muốn bây giờ là đứa bé sẽ lớn lên mạnh khỏe và Thành sẽ yêu thương vợ con nhiều hơn, chỉ cần có vậy là Linh đã mãn nguyện rồi.

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