Thư của con trai gửi cha ngoại tình: Xin lỗi, con không thể tôn trọng ba nữa!

Tâm sự gia đình 27/11/2018 14:16

Con chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ nhìn cuộc đời đầy tăm tối và bạc bẽo như thế này! Ngay cả người cha mà con kính trọng nhất hóa ra cũng là một kẻ lừa dối thì con còn tin ai được nữa hả ba?

Ba còn nhớ bài tập làm văn hồi lớp 7, khi cô giáo ra đề bài viết về người mà em ngưỡng mộ không? Lúc ấy, con đã viết về ba bằng tất cả sự kính trọng. Bài văn ấy con được 8 điểm, con vẫn giữ đến bây giờ, dẫu rất nhiều năm đã qua đi.

Thư của con trai gửi cha ngoại tình: Xin lỗi, con không thể tôn trọng ba nữa! - Ảnh 1
Hình tượng về ba đã sụp đổ khi con tận mắt chứng kiến cảnh ba ôm eo người đàn bà lạ trong quán cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Con từng ngưỡng mộ, từng tôn sùng ba, từng khoe khoang với bạn bè rằng mình có một người ba tuyệt vời như thế nào! Con cũng từng lấy ba làm hình mẫu cho mình. Sau này con sẽ giống như ba: Yêu vợ, thương con lại rất giỏi giang trong công việc. Nhưng tất cả đã đổ sông đổ biển, hình ảnh của ba đã sụp đổ khi con biết ba có người đàn bà khác ngoài mẹ.

Con tình cờ thấy ba ôm eo người phụ nữ đó trong một quán cà phê. Về nhà, con đã cố tình lấy điện thoại ba để kiểm tra. Con bàng hoàng khi xem được những hình ảnh, những dòng tin nhắn mùi mẫn hai người nhắn cho nhau. Ba qua mặt mẹ để lén lút qua lại với cô ta 3 năm rồi. Ba còn mua cả xe, thuê cả nhà cho cô ta ở. Năm ngoái, ba còn viện lí do đi công tác để dắt người đàn bà kia đi du lịch.

Con chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ nhìn cuộc đời đầy tăm tối và bạc bẽo như thế này! Ngay cả người cha mà con kính trọng nhất hóa ra cũng là một kẻ lừa dối thì con còn tin ai được nữa hả ba? Con vẫn không hiểu, mẹ đảm đang và hi sinh tất cả cho ba như thế, gia đình này hạnh phúc như thế, ba còn thấy thiếu điều gì mà lại đi tìm kiếm ở người đàn bà khác?

Thư của con trai gửi cha ngoại tình: Xin lỗi, con không thể tôn trọng ba nữa! - Ảnh 2
Mẹ đã hi sinh cả thanh xuân, đã làm tất cả để vun vén gia đình, ba còn chưa thấy đủ hay sao? - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ là người lui lại phía sau để cho ba yên tâm làm việc. Mẹ tận tụy, vun vén hết sức cho gia đình. Mẹ lo cho ba và con từng bữa ăn, lo lắng từng viên thuốc khi cảm sốt. Mẹ chưa từng nghi ngờ ba dẫu cho hôm ấy ba qua đêm không về. Mẹ hi sinh hết cả thanh xuân vì gia đình. Một người phụ nữ như vậy chưa đủ tốt sao ba?

Hay ba cần một người phụ nữ trẻ hơn mẹ, đẹp hơn mẹ? Người õng ẹo, nũng nịu nép vào ba như con thấy trong quán cà phê? Người luôn đòi hỏi cung phụng và chiều chuộng? Con đủ lớn để hiểu một người đàn ông ngoại tình thì cần gì ở nhân tình. Nếu ba chỉ cần điều đó thì xin lỗi ba, con thấy ba thật tầm thường!

Ba có nghĩ những việc mình làm sau lưng khi bị phát hiện thì mẹ và con sẽ ra sao hay không? Có lẽ mẹ sẽ sốc và không thể vực dậy được. Cũng như con, khi mới phát hiện ra đã bàng hoàng và đau khổ như thế nào. Hóa ra hạnh phúc, sự yên ấm của gia đình mình hoàn toàn là giả tạo.

Thư của con trai gửi cha ngoại tình: Xin lỗi, con không thể tôn trọng ba nữa! - Ảnh 3
Ba còn tiếp tục lừa dối mẹ đến bao giờ nữa? - Ảnh minh họa: Internet

Con đã không thể nghĩ về ba như trước đây con đã từng nghĩ. Con thất vọng và thật xấu hổ! Mỗi lần về nhà, thấy mẹ vẫn đang tất bật nấu nướng và chờ ba về, con thấy thật đau lòng. Ba còn tiếp tục lừa dối mẹ đến bao giờ nữa?

Nếu ba còn biết thương mẹ, còn thấy gia đình này quan trọng thì hãy quay về. Con cả đời sẽ ôm bí mật này mà không hé răng cho mẹ biết. Còn nếu ba không còn thương mẹ thì xin hãy ly hôn. Bởi một người phụ nữ như mẹ - không đáng bị lừa dối cả đời như thế!

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