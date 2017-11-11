Thấy vợ tắm trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ tưởng vợ đưa trai về nhà hú hí, chồng lập tức lao vào bắt quả tang để rồi...

Tâm sự gia đình 11/11/2017 15:42

Biết vợ đang tắm trong nhà tắm mà cả tiếng đồng hồ không chịu ra ngoài sinh nghi lập tức chồng đẩy cửa vào thì phát hiện...

Yêu thương nhau không phải là một cách tốt hơn để giữ cho gia đình này êm ấm sao. Tự bản thân cô lúc nào cũng cố gắng vì gia đình mình. Nhưng mẹ chồng thì không hề thích cô ngay từ đầu nên càng khó hòa hợp. Nếu đã quý thì có làm bất kể việc gì cũng sẽ quý. Nhưng nếu đã không quý thì chẳng thể làm việc gì được cả chỉ nhìn thấy nhau thôi đã đủ ghét rồi.

Anh là chàng trai cũng yêu thương vợ, biết mẹ không quý vợ nên anh cũng cố gắng làm sao cho dung hòa mối quan hệ của cả hai. Nhưng người tính làm sao bằng trời tính được, anh chẳng thể ngờ mẹ mình lại đối xử tệ với vợ đến thế.

Có lẽ nói ra sẽ rất nhiều người trách rằng anh là người đàn ông vô tâm với vợ mình. Nhưng đừng trách vội khi nào gần gũi vợ cũng đề nghị anh tắt điện. Anh cũng rất ân cần nhẹ nhàng nên không thể nào phát hiện ra điều mà vợ giấu kín.

Thấy vợ tắm trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ tưởng vợ đưa trai về nhà hú hí, chồng lập tức lao vào bắt quả tang để rồi... - Ảnh 1
Cả nhà thì đã đi chơi cứ nghĩ vợ mình đưa trai về nhà nên anh lập tức lao vào để bắt quả tang vợ - Ảnh: Internet

Vừa đi làm về đã thấy vợ loay hoay trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ mà chưa chịu ra ngoài. Cả nhà thì đã đi chơi cứ nghĩ vợ mình đưa trai về nhà nên anh lập tức lao vào để bắt quả tang vợ nào ngờ vừa thấy vợ anh đã hoảng hốt:

- Em, em bị sao thế này? Sao người lại đầy vết bầm tím thế kia?

- Em, em...

- Nói cho anh nghe đi đừng có giấu anh, anh ghét việc đó em biết rồi mà.

- Mẹ ạ, mỗi lần mẹ không vừa lòng chuyện gì là mẹ lại đánh em. Em sợ anh lo cũng biết anh khó xử nên em không dám nói.

- Em cứ vậy mà im lặng?

- Mẹ lớn tuổi rồi, cãi lại mẹ thì có được gì đâu, chỉ khiến mẹ thêm ghét em thôi.

- Được rồi nín đi nào anh thương. Mai anh sẽ xin phép bố mẹ cho vợ chồng mình ra ở riêng.

- Thật hả chồng, nhưng vợ sợ mẹ không đồng ý đâu.

- Không đồng ý cũng phải đồng ý, anh không thể để vợ anh chịu khổ thế này mãi được.

Thấy vợ tắm trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ tưởng vợ đưa trai về nhà hú hí, chồng lập tức lao vào bắt quả tang để rồi... - Ảnh 2
Em, em bị sao thế này? Sao người lại đầy vết bầm tím thế kia? - Ảnh: Internet

- Dạ, em biết rồi, em sẽ cố gắng hơn để mẹ đỡ ghét em.

- Đừng lo nghĩ gì cả giờ ra ngoài anh đưa em đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé.

- Dạ.

Gục đầu vào vai anh, ra ngoài thay quần áo rồi ngồi sau xe anh anh đưa đi ăn khiến cô hạnh phúc lắm. Đã từ bao lâu rồi cô mới lại có được cảm giác mình được yêu thương đến thế này. Cô không biết rằng mai cô với anh có được mẹ đồng ý với chuyện ra ở riêng hay không. Thế nhưng ngày hôm nay cô tin tưởng ở chồng mình, anh biết rõ mọi chuyện cô phải chịu, ấm ức cô phải trải qua là đã đủ rồi.

Với một người phụ nữ không cần được mẹ chồng quá thương yêu chỉ cần có một người chồng hết lòng vì mình như thế này ở bên cạnh. Cô tin tưởng rằng rồi 1 ngày không xa gia đình nhỏ của cô và anh sẽ hạnh phúc mãi về sau này, chỉ cần thế là đủ. 

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Từ khóa:   nghi vợ ngoại tình vợ chồng hôn nhân

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