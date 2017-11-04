-Trước giờ em đã từng yêu ai chưa?

Cuối cùng thì Bình cũng đổ gục trước sự chân thành của Liên. Hôm đó, ngồi ăn cùng nhau, Bình hỏi dò người yêu:

Bình tỏ vẻ hoài nghi:

- Xinh đẹp như em mà chưa yêu ai bao giờ nghe cũng hơi khó tin nhỉ.

Liên vui vẻ đáp lại:

- Cũng có nhiều người theo đuổi nhưng em không thích, hơn nữa em đâu phải loại người dễ dãi đâu. Em quyết tâm chỉ yêu và cưới 1 người, dành tất cả con người trinh nguyên của em cho chồng em thôi.

Câu nói như 1 bài thuyết trình sách vở của Liên khiên Bình cảm thấy khá đáng tin và chân thật. Anh bất ngờ đứng lên tuyên bố:

- Được, nếu vậy thì em hãy trao em cho anh nhé, anh quyết định sẽ lấy em làm vợ.

Nghe lời cầu hôn có vẻ hơi kỳ lạ nhưng Liên sung sướng đến mức không cần ăn cũng thấy no.

Và đương nhiên, 1 đám cưới như mơ dành cho Liên cũng đã đến. Ngày cưới, Liên mặc bộ váy gần 100 triệu, đứng trong lễ đường xa hoa trông cô giống hệt 1 công chúa lộng lẫy. Gặp lại các bạn, Liên tự hào vỗ ngực:

- Giờ thì chẳng ai bằng mình nhé.

Ai ai cũng thấy được sự hạnh phúc của Liên khi bước chân vào hào môn. Cho đến đêm tân hôn thì giấc mộng của cô mới tan vỡ.

Khách khứa về hết, Bình bế Liên vào phòng, đặt cô lên giường rồi nhẹ nhàng cởi váy vợ ra và âu yếm nói:

- Đêm nay chắc vui lắm đây, anh háo hức quá, anh muốn xem cái ấy của em lần đầu như thế nào.

Nói rồi, anh lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống vợ, xong 1 hiệp, Bình vội vàng lật chăn lên thì quả nhiên thấy ga giường thấm máu đỏ tươi. Anh sung sướng hôn lên môi vợ và nói:

- Cảm ơn em đã dành thứ quý giá nhất cho anh, anh sẽ biến em trở thành bà hoàng để tất cả phải ghen tỵ với em.

Liên mỉm cười:

- Đương nhiên rồi, anh nói được làm được đấy nhé.

Bình gật đầu rồi chiến thêm 2 hiệp nữa mới đi ngủ. Xong xuôi, cả 2 đều thấm mệt nằm vật ra giường. Cho đến nửa đêm, Bình tỉnh dậy đi vệ sinh thì anh sửng sốt khi nhìn thấy chiếc lưỡi lam đầy máu trong sọt rác. Anh bắt đầu hoài nghi. Nhặt chiếc lưỡi lam lên, Bình nhìn chằm chằm vào nó rồi suy nghĩ 1 hồi.

Anh chạy vào phòng, tốc chăn ra và nắm chặt lấy cổ tay vợ khiến Liên giật bắn mình:

- Anh..làm gì vậy?

Bình hét lên:

-Tôi đoán không sai mà, ngón tay cô bị thương từ bao giờ đây, vừa nãy tôi sung quá nên không để ý, có phải cô đã dùng lưỡi lam tự cắt tay mình để làm giả máu trinh không?

Nói rồi anh vứt chiếc lưỡi lam ngay trước mặt vợ còn Liên thì 1 mực chối:

- Em bị thương hôm qua lúc nấu cơm, chiếc lưỡi lam này không liên quan đến em, em thề là em mới chỉ làm chuyện đó lần đầu.

Bình tát vợ 1 cái cháy má rồi nói:

- Im ngay, đừng giả vờ giả vịt nữa. Nói..nếu không tôi xách cô vứt ra đường ngay bây giờ đấy.

Lúc đó, Liên mới quỳ xuống thú nhận mọi chuyện:

-Thật ra em mất trinh từ năm 17 tuổi, nhưng em yêu anh là thật, sợ anh bỏ em nên em mới phải làm thế thôi, anh tha thứ cho em nhé chồng, em ..em sẽ nguyện theo anh, phục vụ anh cả đời.

Bình nối điên đạp luôn vợ mấy cái. Anh đuổi thẳng vợ về nhà mẹ đẻ trong sự ê chề nhục nhã ngay đêm tân hôn.